Zuschauer knackt Millionenkoffer von Joko und Klaas

Der Gewinner des versteckten Millionenkoffers von Joko und Klaas geht an einen 33-Jährigen aus Sachsen. Mit dem Geld will er seiner Mutter einen Traum erfüllen.

15.11.2023 | Stand: 15:59 Uhr

Der Millionenkoffer von Joko und Klaas geht an einen Gerüstbauer aus Bobritzsch-Hilbersdorf in Sachsen . Der 33-jährige Tobias war am Dienstagabend der Erste am Ort der zusammengesetzten Geo-Koordinaten. ProSieben übertrug die Aktion live.

Mit der Million will der Gewinner seine Mutter zu einem Urlaub einladen

Tobias hatte alle Rätsel richtig gelöst, die richtigen Koordinaten entdeckt - und im zweiten Versuch öffnete er mit dem korrekten Zahlencode den Koffer mit einer Million Euro. "Ich muss das erst mal alles verarbeiten, das ist immer noch nicht angekommen. Meine Mutter wünscht sich einen Urlaub auf den Malediven , den werde ich ihr schenken", so der Gewinner laut ProSieben -Angaben vom Mittwoch. (dpa)