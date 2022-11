Zuschauer stürzt bei Konzert von Brüstung - drei Personen verletzt

Ein Zuschauer stürzte am Samstagabend bei einem Konzert des Rappers Kid Cudi in Berlin von einer Brüstung auf zwei darunter stehende Männer. Alle drei wurden verletzt.

13.11.2022 | Stand: 12:43 Uhr

Bei einem Konzert des US-Rappers Kid Cudi in der Berliner Verti Music Hall ist am Samstagabend ein Zuschauer vom Oberrang etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei fiel er auf vier darunter stehende Personen.

Mehrere Verletzte bei Konzert in Berlin: Mann soll von Brüstung gesprungen sein

Laut der Berliner Zeitung handelt es sich bei dem Gestürzten um einen 25-Jährigen. Er soll gegen 22.30 Uhr über die Brüstung geklettert und in den Innenbereich der Halle auf andere Zuschauer gesprungen sein. Die Polizei ermittle wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 25-Jährigen.

Drei Verletzte bei Konzert von Kid Cudi

Es war ein Großaufgebot der Berliner Feuerwehr vor Ort. Wie RBB24 berichtet, wurde der Gestürzte schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Männer, auf die er gesprungen war, wurden auch verletzt. Die Berliner Polizei ermittelt.