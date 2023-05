Zwei Kinder in Schule in Berlin-Neukölln von Mann teils lebensgefährlich verletzt

In Berlin-Neukölln soll ein Mann zwei Schulkinder teils lebensgefährlich verletzt haben.

03.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Zwei Schulkinder sind am Mittwoch in einer Schule in Berlin-Neukölln vermutlich von einem Mann verletzt worden. Eins von ihnen sei lebensgefährlich, das andere schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Der mutmaßliche Täter wurde am Tatort in der Mainzer Straße festgenommen. Wie die Tat geschah, die sich gegen 15.00 Uhr ereignete, und welchen Hintergrund sie hat, teilte die Polizei zunächst noch nicht mit.

Nach einem Bericht der Zeitung B.Z. wurden die Kinder im Alter von sieben und acht Jahren niedergestochen. Der Täter soll demnach an der Schule auf die Polizei gewartet haben. Eine Mordkommission ermittelt. Die Schule wurde geräumt, die Umgebung von der Polizei abgesperrt.

Weitere Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.