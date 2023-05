Zug fährt bei Köln in Arbeitergruppe - zwei Tote

Ein Zug ist heute Vormittag in Hürth bei Köln in eine Gruppe von Arbeitern gefahren. Zwei Menschen haben den Unfall nicht überlebt und sind tot.

04.05.2023 | Stand: 12:23 Uhr

Zwei Menschen sind heute am Donnerstagvormittag bei einem Zugunfall in Hürth bei Köln ums Leben gekommen. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, soll es auch mehrere Verletzte geben.

Nach ersten Ermittlungen war ein Zug am Bahnübergang an der Bonnstraße/Marktweg in eine Gruppe von Arbeitern gefahren. Laut Zeugen habe sich die Gruppe im Gleisbett aufgehalten, als der Zug mit hoher Geschwindigkeit anrollte.

Zugunfall in Köln-Hürth: Zwei Arbeiter sind tot

Ob es sich um einen Regionalexpress oder einen Güterzug gehandelt hat, ist noch unklar. Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Eifelstrecke zwischen Köln und Trier ist zwischen dem Bahnhof Hürth-Kalscheuren und Brühl gesperrt.