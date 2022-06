Zwischenbilanz zu Neun-Euro-Ticket: Pro Pfingsttag 700 Problemfälle

Das eingeführte Neun-Euro-Ticket führte am Pfingstwochenende laut Deutscher Bahn für Überlastung und Missmut bei den Passagieren.

Das neu eingeführte Neun-Euro-Ticket haben sich bisher schon viele Menschen gekauft. Das bis Ende August angebotene kostengünstige Ticket ermöglicht es, einen Monat lang mit öffentlichen Bussen und der Bahn in ganz Deutschland zu fahren. Dadurch soll der öffentliche Personenverkehr zumindest vorübergehend günstiger werden.

Die günstige Reisevariante wurde über Pfingsten rege genutzt. Nach dem verlängerten Wochenende hat ein Personalvertreter der Deutschen Bahn eine kritische Zwischenbilanz gezogen. An jedem Tag habe es bundesweit etwa 400 Züge mit zu hoher Auslastung gegeben. Das führte dazu, dass Passagiere abgewiesen oder Fahrräder nicht mitgenommen worden seien, berichtete der Vize-Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats DB Regio, Ralf Damde, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland nach Gesprächen mit Bahn-Betriebsräten.

Erhöhter Personal- und Zeitaufwand an den Bahnhöfen führt zu Überlastung

Pro Tag habe es so insgesamt rund 700 Meldungen von Überlastung, Problemen mit Passagieren oder Störungen an die Einsatzzentrale gegeben. Das sei signifikant mehr als an einem durchschnittlichen Wochenende und auch als am Pfingstwochenende vor Corona.

Bei vollen Zügen und Bahnhöfen können auch die Nerven bei einigen Passagieren blankliegen. Zu befürchteten tätlichen Übergriffen gegen das Bahnpersonal sei es nicht gekommen, "wohl aber zu verbalen", sagte Damde. Der massive zusätzliche Personalbedarf habe allein über Pfingsten Tausende Überstunden nötig gemacht. Neben den vollen Zügen trug noch etwas anderes zu dem erhöhten Personal- und Zeitaufwand bei: Viele Reisende ohne Bahn-Erfahrung hätten sich auf den Bahnhöfen nicht zurecht gefunden und dadurch den Arbeitsaufwand verstärkt.

