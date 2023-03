70. Todestag: Stalins Geist herrscht auch über Putins Reich

Am 5. März vor 70 Jahren starb der sowjetische Diktator. Sein Erbe prägt Russland bis heute. Putin bedient sich der Unterdrückungsmethoden des Despoten.

04.03.2023 | Stand: 15:29 Uhr

Sonne, Spielplatz, Restaurant– das „Dschami“-Hotel in Dagestan direkt am Kaspischen Meer im Süden Russlands wirbt mit hübschen Bildern vom blauen Meerwasser und einem Sandstrand um seine Gäste. Nicht weit von hier soll ein Militärkrankenhaus entstehen, die Bagger waren vor einigen Tagen angerollt. Was sie im Sand fanden, öffnete den Blick in die dunkle sowjetische Vergangenheit: 18 Schädel mit Löchern – offensichtlich hervorgerufen durch Schüsse in den Hinterkopf – sowie weitere menschliche Überreste. Ein Massengrab. „Mutmaßlich aus der Zeit der stalinistischen Repressionen der 1930er Jahre“, teilte das russische Innenministerium schließlich mit, nachdem Bilder des Fundes auf Telegram-Kanälen die Runde machten.

Mit einem Mal war ein Thema in den Nachrichten, vor dem das Putin-Regime und viele Russen oft die Augen verschließen: der Staatsterror, dem Millionen von Menschen zum Opfer fielen. Da die Mechanismen staatlich ausgeübter Gewalt auch heute wieder sehr präsent sind, verschwand die Nachricht von Massenerschießungen am dagestanischen Strand auch schnell wieder. Die staatlichen Medien erwähnten das Massengrab nur kurz. Über die Morde von damals zu reden ist auch heute noch gefährlich. Die Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen ist im System Putin nahezu unmöglich.

Der Tod des Diktators Stalin stoppte eine Spirale der Gewalt

Am 5. März jährt sich das Todesdatum des sowjetischen Diktators Josef Stalin zum 70. Mal. Sein Ableben war eine Zäsur nach einer Spirale der Gewalt, die die Sowjetunionüber Jahrzehnte prägte. 1953 begann eine Revision vieler Beschlüsse, eine Art „Entstalinisierung von oben“. Einige Weggefährten des Diktators erkannten, wozu der Personenkult um den Generalissimus geführt hatte. Der sowjetische Schlächter hatte wichtige Fragen im In- wie im Ausland fast schon auf pathologische Weise durch persönliche Entscheidungen geregelt. Der Partei und dem Land hätten diese „großen Schaden“ zugefügt, sagte Georgi Malenkow, der Gefolgsmann des Diktators und späterer Regierungschef der Sowjetunion, nach Stalins Tod.

Zu dessen Lebzeiten wurden solche Worte nicht geäußert. Die allgegenwärtige Angst vor Säuberungen hatte auch seine direkten Untergebenen nie verlassen. Selbst als Stalin nach einem Trinkgelage mit den Parteifreunden auf seiner Datscha bei Moskau in der Nacht auf den 1. März 1953 einen Schlaganfall erlitt und am nächsten Morgen nicht auftauchte, traute sich niemand in sein Zimmer, wo er im Pyjama bewegungslos am Boden lag.

Der Diktator wird von vielen auch 70 Jahre nach seinem Tod verehrt: Unterstützer der Kommunistischen Partei in Russland legen am Grab des ehemaligen sowjetischen Diktators Josef Stalin Blumen nieder. Bild: Ap / Pavel Golovkin / Pavel Golovkin

Bis heute gibt es Zeitzeugen in Moskau, die sich an die Totenprozession quer durch die Stadt erinnern. Wie die Menschen weinten, vor Freude oder Entsetzen. Manche der durch Stalins Menschenvernichtungsapparat Geschundenen sind erst in den 1990er Jahren rehabilitiert worden, viele posthum. Die Familien der Opfer erfuhren von dem Schicksal ihrer Angehörigen durch eigene Recherchen, oft mithilfe der Bürgerrechtsorganisation Memorial. Doch Russlands Justizbehörden haben im Dezember 2021 die Auflösung von Memorial verfügt. Seitdem ist es noch schwerer geworden, die Erinnerung an die Verbrechen des Stalinismus zu pflegen. Damit ist eine Instanz verloren gegangen, die unermüdlich Informationen über das Gulag-System mit seinen Straflagern, aber auch über politische Verbrechen in der Putin-Ära dokumentierte.

Viele im Stalinismus eingeübte Mechanismen hat das System Putin übernommen. Väter denunzieren ihre Söhne, Nachbarn melden Kritiker des Krieges an die Behörden, Arbeitskollegen schwärzen Mitarbeiter an. Schülern wird eingebläut, genauer hinzusehen und „Fremdes“ sofort zu melden. Lehrer rufen die Polizei und die Jugendinspektion, wenn ihre Schützlinge die offizielle Linie auch nur ein wenig infrage stellen.

Sogar Kinder sind nicht vor Putins langem Arm sicher

Fälle wie die der zehnjährigen Warja aus einem Vorort von Moskau und der Sechstklässlerin Mascha aus der Region Tula zeigen, wie selbst Kinder kriminalisiert werden. Warja hatte im Klassenchat ein Profilbild in den ukrainischen Farben Blau-Gelb benutzt, Mascha im Kunstunterricht ein Bild mit der russischen und der ukrainischen Fahne gemalt und darunter „Nein zum Krieg“ geschrieben. Die jeweiligen Direktorinnen der Einrichtungen ließen die Mädchen von mehreren Polizisten zum Verhör abtransportieren. Es folgten Hausdurchsuchungen bei den Familien der Schülerinnen. Warjas alleinerziehende Mutter muss seitdem einen „Präventionskurs“ beim Jugendamt absolvieren, wo ihr erklärt wird, wie sie ihre Kinder „moralisch richtig“ erziehen solle. Dem alleinerziehenden Vater von Mascha droht eine mehrjährige Haftstrafe, weil er in den sozialen Netzwerken die russische Armee „diskreditiert“ haben soll. Mascha befindet sich derzeit in einem Heim, weil ihr Vater von den Behörden festgehalten wird. Solche Beispiele schrecken ab, zumal die Angst – wie vererbt aus den Sowjetzeiten – tief in den Seelen Menschen sitzt.

Stalin hat heute trotz seiner brutalen Verbrechen das Image eines „effektiven Managers“, eines hartgesottenen Führers, der dem Land den Sieg über die Nationalsozialisten einbrachte. In Wolgograd, dem früheren Stalingrad, wurde erst kürzlich eine Büste für ihn aufgestellt. Da Putin seine „Spezialoperation“ in der Ukraine als Fortführung des sowjetischen Kampfes im Zweiten Weltkrieg betrachtet, ist Stalin eine Art Wegweiser für viele im Moskauer Regime. Kritiker seiner „gerechten Sache“ nennt Putin „Abschaum“, den es zu vernichten gelte. So mancher Regionalchef macht die Leiter staatlicher Unternehmen bei einer Sitzung auch schon einmal mit den Worten nieder: „Unter Josef Stalin in den 30ern hätte man euch samt Familien und anderen Verwandten längst erschossen. Und man hätte richtig gehandelt.“