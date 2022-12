Als Hochstapler in den Kongress: Der talentierte Mr. Santos

Ein US-Abgeordneter hat weite Teile seines Lebenslaufs erlogen. Doch die Republikaner schweigen angesichts ihrer knappen Mehrheit im Repräsentantenhaus.

28.12.2022 | Stand: 21:30 Uhr

Er schien ein neuer Typ von Republikanern zu sein: 34 Jahre jung, charismatisch und weder weiß noch heterosexuell. Ein Trump-Anhänger zwar, aber ein offen schwuler brasilianisch-amerikanischer Migrant und jüdischer Nachfahre einer ukrainisch-stämmigen Großmutter, die vor dem Holocaust flüchten musste. Ein Selfmade-Mann mit erheblichem Vermögen, der unabhängig von Parteispenden ist und nebenbei ein Tierheim finanziert.

Bei den Wählern der New Yorker Stadtteile Long Island und Queens machte George Santos mächtig Eindruck: Mit acht Punkten Vorsprung gewann er im November den traditionell demokratischen Bezirk und konnte damit einen kritischen Sitz für die hauchdünne neue Kongress-Mehrheit der Republikaner sichern. Doch kurz vor der Konstituierung des Repräsentantenhauses am 3. Januar zeigt sich: Die Geschichte war zu schön, um wahr zu sein. Seine Herkunft, die berufliche Karriere, den Reichtum - fast alles hat Santos erlogen.

George Santos: Kleinlaut nach der Enthüllungsgeschichte

Vor Weihnachten hatte dieNew York Times eine erste Enthüllungsgeschichte gebracht, die zahlreiche Widersprüche in der Biografie aufdeckte. Die Zeitung wolle mit einer Verleumdungskampagne seinen "guten Namen" beschmutzen, hatte Santos da gekontert und Winston Churchill zitiert: "Du hast Feinde? Gut. Das bedeutet, dass Du für etwas einstehst." Am Montag klang Santos schon kleinlauter. Gegenüber der New York Postgestand er zwischen allerlei Ausflüchten, er habe seinen Lebenslauf ausgeschmückt: "Ich gestehe das ein. (...) Wir machen dumme Sachen im Leben."

Tatsächlich ist das Ausmaß der Falschaussagen und Hochstapelei des frischgebackenen Abgeordneten atemberaubend. Angeblich hat er ein Diplom des prestigeträchtigen Baruch Colleges in New York - tatsächlich hat er weder hier noch sonstwo studiert. Im Wahlkampf protzte er mit einer Karriere als Fondsmanager bei den Investmentbanken Citigroup und Goldman Sachs - tatsächlich jobbte er zeitweise für einen Stundenlohn von 15 Dollar in einem Callcenter. Auch die 13 Häuser, die er in Brasilien, New York und auf der Millionärsinsel Nantucket besitzen will, sind erfunden. Tatsächlich wurde Santos und seine Mutter laut New York Times wegen Mietschulden mehrfach aus ihren Wohnungen geworfen.

Der US-Kongress tritt am 3. Januar erstmals in neuer Besetzung zusammen. Bild: J. Scott Applewhite, dpa

Santos ist auch nicht jüdischen Glaubens. "Ich bin klar Katholik", sagte er der New York Post. Die jüdisch-amerikanischen Zeitschriften The Forward und Jewish Insider formulieren starke Zweifel an der Verfolgungsgeschichte der Großmutter. Höchstwahrscheinlich sind die Großeltern in Brasilien und nicht in der Ukraine geboren. Selbst Santos' Outing als Schwuler steht in Frage: Von 2012 bis 2019 war er jedenfalls laut behördlichen Unterlagen mit einer Frau verheiratet. Inzwischen soll er mit einem Mann zusammenleben.

"Ich bin kein Krimineller", beharrt Santos, der in Brasilien wegen Scheckbetrugs verurteilt worden sein soll. Der 34-Jährige ist entschlossen, sein Mandat anzutreten: "In meinem Wahlkampf ging es um die Sorgen der Menschen, nicht um meinen Lebenslauf." Als Abgeordneter werde er für seine politischen Versprechen im Parlament kämpfen.

Republikaner fürchten um ihre hauchdünne Mehrheit im US-Repräsentantenhaus

Während aus dem demokratischen Lager Empörung und Rücktrittsforderungen laut werden, schweigen die Republikaner zu dem Vorgang. Mit einer Mehrheit von nur fünf Sitzen im neuen Repräsentantenhaus wollen sie offenkundig kein Mandat durch eine Neuwahl gefährden. Rechtlich könnte die Wahl des Hochstaplers nur angefochten werden, wenn er sein Geburtsdatum oder seine Staatsangehörigkeit falsch angegeben hätte. Allerdings ist mehr als dubios, wie Santos offenkundig ohne finanzielle Rücklagen rund 700.000 Dollar in seine Kampagne stecken konnte. Mit der Verschleierung des Geldgebers könnte er gegen die Ethik-Regeln des Parlaments verstoßen haben und verklagt werden.

Das linke Magazin The Nation sieht in dem Fall auch ein Versagen der Demokraten und der Medien. Die Gegner-Beobachtung und Suche nach möglichen Schwachstellen von Kandidaten gehören eigentlich zum kleinen Einmaleins jeden Wahlkampfes in den USA. Auch die New York Timesstartete ihre Investigativrecherche erst, nachdem der Mann, der sich auf Wahlplakaten vollmundig "Anführer einer neuen Generation" nannte, mit 142.000 Stimmen zum neuen Abgeordneten des dritten Bezirks von New York gewählt worden war.