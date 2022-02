Die ukrainische Armee berichtet von weiteren russischen Angriffen in der Nacht, es gibt aber laut der Regierung auch Kontakt zu Moskau. Mehr im News-Blog.

26.02.2022 | Stand: 07:43 Uhr

Donnerstag, 24. Februar, 12.12 Uhr: Nato aktiviert Verteidigungspläne für Osteuropa und beruft Sondergipfel ein

Die Nato aktiviert angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine die Verteidigungspläne für Osteuropa. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte bekommt damit weitreichende Befugnisse, um zum Beispiel Truppen anzufordern und zu verlegen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Bündniskreisen. Die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten werden am Freitag zu einer Sondersitzung zu Russlands Krieg gegen die Ukraine zusammenkommen. Das teilte die britische Nato-Vertretung am Donnerstag in Brüssel mit. Die Beratungen sollen per Videokonferenz erfolgen.

Donnerstag, 24. Februar, 11.55 Uhr: "Das ist unfassbar": Allgäuer bangen um ihre Familie und Freunde in der Ukraine

In der Ukraine ist der Konflikt eskaliert, Russland greift an. Wie reagieren Menschen im Allgäu mit Familie und Freunden in der Ukraine auf den dortigen Krieg?

Donnerstag, 24. Februar, 11.55 Uhr: Bundeskanzler Scholz spricht live zum Ukraine-Konflikt

Bundeskanzler Olaf Scholz () hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen, mit seinem Angriff auf die Ukraine den Frieden in ganz Europa zu gefährden. "Mit seinem Angriff auf die Ukraine bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völkerrecht", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin. Putin bringe Leid und Zerstörung über seine direkten Nachbarn. Er verletze die Souveränität und die Grenzen der Ukraine und gefährde das Leben unzähliger Unschuldiger in der Ukraine, dem Brudervolk Russlands. Letztlich stelle Putin auch die Friedensordnung des europäischen Kontinents in Frage. "Für all das gibt es keine Rechtfertigung. Das ist Putins Krieg", sagte Scholz, der von einem furchtbaren Tag für die Ukraine und einem düsteren Tag für Europa sprach. (Mehr dazu lesen Sie hier.)

Donnerstag, 24. Februar, 11.40 Uhr: Nato geht wegen Russlands Angriff auf die Ukraine in Krisenmodus

Die Nato geht angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine in den Krisenmodus. "Wir haben beschlossen (...) zusätzliche Schritte zu unternehmen, um die Abschreckung und Verteidigung im gesamten Bündnis weiter zu verstärken", heißt es in einer am Donnerstag verabschiedeten Erklärung der 30 Bündnisstaaten. Alle Maßnahmen seien und blieben aber "präventiv, verhältnismäßig und nicht eskalierend".

Donnerstag, 24. Februar, 11.45 Uhr: Weizenpreis steigt stark nach russischem Angriff auf Ukraine

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich neben zahlreichen anderen Rohstoffe auch Weizen auf dem Weltmarkt stark verteuert. Der Preis für einen Scheffel stieg am Donnerstag um mehr als fünf Prozent auf knapp 935 US-Cent und damit auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2012. Der Preis an der Rohstoffbörse in Chicago (COBT) sei am Morgen um den maximal möglichen Betrag von 50 US-Cent gestiegen, sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank.

Am Donnerstag haben sich zahlreiche Rohstoffe stark verteuert, die aus Russland exportiert werden. Das Land zählt zu den wichtigsten Produzenten von Weizen weltweit. Aber auch die Ukraine zählt zu den großen Weizenproduzenten. Beide Länder haben gemeinsam einen Anteil am weltweiten Handel mit dem Agrarrohstoff von etwa einem Viertel.

Donnerstag, 24. Februar, 11.20 Uhr: Ukrainischer Militärsprecher: Mehr als 40 Soldaten getötet

Bei russischen Luftangriffen sind ukrainischen Angaben zufolge mehr als 40 Soldaten getötet worden. Entgegen separatistischer Angaben sei die Frontlinie in der Ostukraine nicht durchbrochen worden, sagte Militärsprecher Olexij Arestowytsch am Donnerstag vor Journalisten. Die Kleinstadt Schtschastja sei weiter unter ukrainischer Kontrolle. Zuvor hatten die prorussischen Separatisten von der Einnahme von Schtschastja sowie der Kleinstadt Stanyzja Luhanska berichtet. Bei russischen Luftangriffen sind ukrainischen Angaben zufolge mehr als 40 Soldaten getötet worden. Entgegen separatistischer Angaben sei die Frontlinie in der Ostukraine nicht durchbrochen worden, sagte Militärsprecher Olexij Arestowytsch am Donnerstag vor Journalisten. Die Kleinstadt Schtschastja sei weiter unter ukrainischer Kontrolle. Zuvor hatten die prorussischen Separatisten von der Einnahme von Schtschastja sowie der Kleinstadt Stanyzja Luhanska berichtet. Die Behörden in Kiew hatten zugleich das Vordringen prorussischer Kräfte auf das von ukrainischen Regierungstruppen kontrollierte Gebiet bestätigt. Präsident Wolodymyr Selenskyj rief die Bürger in Russland auf, gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren.

Donnerstag, 24. Februar, 11.20 Uhr: Kiews Bürgermeister Klitschko: Brauchen die Unterstützung der Welt

Kiews Bürgermeister, Vitali Klitschko, hat an die Weltgemeinschaft appelliert, der Ukraine zu helfen. "Wir sind im Krieg und kämpfen um unser Land, aber brauchen die Unterstützung der ganzen Welt und sofort wirklich schmerzhafte Sanktionen gegen Russland", sagte Klitschko der "Bild" am Donnerstag. "Die Lage in Kiew ist vorerst unter Kontrolle, aber die Menschen sind natürlich nervös", so Klitschko.

Donnerstag, 24. Februar, 11.15 Uhr: Baerbock: Entsandtes Botschaftspersonal aus Kiew abgezogen

Das Auswärtige Amt lässt zunächst offen, wann und wo die wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine geschlossene Botschaft in Kiew die Arbeit wieder aufnimmt. Sie habe am Mittwochabend entschieden, "dass das noch verbliebene entsandte Personal der deutschen Botschaft in Kiew aus Sicherheitsgründen abgezogen wurde", sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Donnerstag nach einer Sitzung des Krisenstabs im Auswärtigen Amt in Berlin. Man werde lageabhängig entscheiden, ob die Botschaft ihre Arbeit vorübergehend von Lwiw (Lemberg) oder von anderswo aufnehmen könne, ergänzte sie.

Baerbock hatte bereits vor knapp zwei Wochen entschieden, das Personal der Botschaft in Kiew zu reduzieren. So waren schon damals auch die Familienangehörigen des Botschaftspersonals aufgerufen worden, das Land zu verlassen.

Donnerstag, 24. Februar, 11.05 Uhr: Auch SPD und FDP sagen politischen Aschermittwoch ab

Angesichts der Lage in der Ukraine haben auch SPD und FDP den politischen Aschermittwoch abgesagt. "Jetzt steht die Sorge um die Menschen in der Ukraine und den Frieden für uns im Vordergrund", teilte SPD-Fraktionschef Florian von Brunn am Donnerstag mit. FDP-Fraktionschef Martin Hagen teilte bei Twitter ebenfalls eine Absage der Veranstaltung seiner Partei mit.

Zuvor hatte CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder den politischen Aschermittwoch seiner Partei abgesagt. Er appellierte an die anderen Parteien, auch auf die Lage in der Ukraine Rücksicht zu nehmen und von ihren Veranstaltungen am kommenden Mittwoch abzusehen.

Donnerstag, 24. Februar, 10.52 Uhr: Ukraine bricht diplomatische Beziehungen zu Russland ab

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch bricht die Ukraine die diplomatischen Beziehungen mit dem Nachbarland Russland ab. Das sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Donnerstag, 24. Februar, 10.40 Uhr: Sicherheitskabinett der Bundesregierung tritt zusammen

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wird am Donnerstag das Sicherheitskabinett der Bundesregierung beraten. Das Treffen sei für den Vormittag im Kanzleramt geplant, wie die Bundesregierung mitteilte. Das Gremium wird vom Bundeskanzler einberufen, wenn Fragen der inneren oder äußeren Sicherheit zu besprechen sind. Dazu gehören auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sowie Vertreter der Sicherheitsbehörden.

Donnerstag, 24. Februar, 10.04 Uhr: Söder: Wegen Ukraine fällt Aschermittwoch der CSU in Passau aus

Wegen der dramatischen Entwicklungen in der Ukraine fällt der Politische Aschermittwoch der CSU in Passau aus. "Natürlich kann ein Aschermittwoch so nicht stattfinden", sagte CSU-Chef Markus Söder am Donnerstag am Rande seiner Reise zu Österreichs Kanzler Karl Nehammer. Daher falle die Veranstaltung aus. Söder appellierte an die anderen Parteien, auch auf die Lage in der Ukraine Rücksicht zu nehmen und ihre Aschermittwochveranstaltungen abzusagen.

Außenministerin Annalena Baerbock kündigte am Vormittag schärfste Sanktionen gegen Russland an. Bild: Markus Schreiber, dpa

Donnerstag, 24. Februar, 10 Uhr: Baerbock kündigt schärfste Sanktionen gegen Russland an

Außenministerin Annalena Baerbock hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine schärfste Sanktionen gegen Russland angekündigt. "Wir werden das volle Paket mit massivsten Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen", sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in Berlin nach einer Sitzung des Krisenstabes im Auswärtigen Amt. Dazu werde sich Deutschland international mit der Europäischen Union, der Nato sowie den stärksten Wirtschaftsmächten im G7-Format abstimmen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 24. Februar, 9.47 Uhr: Ukraine-Krise: Österreich erklärt sich zu Aufnahme von Flüchtlingen bereit

Nachdem der Ukraine-Konflikt eskaliert ist, hat sich Österreichs Bundeskanzler für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine ausgesprochen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 24. Februar, 9.41 Uhr: Ukraine-Konflikt drückt Dax unter 14.000 Punkte

Russlands Angriff auf die Ukraine hat den Dax am Donnerstag auf Talfahrt geschickt und unter 14 000 Punkte gedrückt. "Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Es herrscht Krieg in Europa", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Dabei treffe die russische Invasion die Börsen zwar nicht unvorbereitet, "trotzdem laufen Schockwellen durch die Kapitalmärkte".

Kurz nach dem Handelsstart brach der deutsche Leitindex um 4,35 Prozent auf 13 995,06 Punkte ein. Auf etwa diesem Stand hatte sich der Dax zuletzt vor etwas mehr als einem Jahr gezeigt.

Der MDax der mittelgroßen Werte büßte 2,68 Prozent auf 31 031,93 Punkte ein. Europaweit eröffneten die Börsen ebenfalls mit starken Verlusten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 4,29 Prozent auf 3802,86 Punkte nach. In Asien standen die Aktienmärkte angesichts der russischen Invasion der Ukraine ebenfalls unter Druck.

Kurseinbruch an der Frankfurter Börse: Dax Chart reagiert mit stark fallenden Kursen auf die Invasion Russlands in die Ukraine. Bild: Roman Möbius via www.imago-images.de

Donnerstag, 24. Februar, 9.29 Uhr: Memmingen Oberbürgermeister Schilder wendet sich an ukrainische Partnerstadt

Memmingen Oberbürgermeister Schilder hat einen Brief an den Bürgermeister der ukrainischen Partnerstadt Tschernihiw geschrieben. Darin heißt es unter anderem: "Seien Sie versichert, dass ich persönlich, die Mitglieder des Stadtrates sowie alle Memminger Bürgerinnen und Bürger mit ihren Gedanken an der Seite der Menschen in der Ukraine sind und hier ganz speziell bei all unseren guten Freunden in unserer Partnerstadt Tschernihiw." Weiter schreibt Schilder: "Die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten besteht seit über 30 Jahren und so tragen wir sie tief in unseren Herzen."

Donnerstag, 24. Februar, 9.25 Uhr: Israel bereit für "Tausende jüdische Einwanderer" aus Ukraine

Israel bereitet sich angesichts der Verschärfung im Ukraine-Konflikt auf die Aufnahme von vielen Mitgliedern der dortigen jüdischen Gemeinde vor. "Wir sind bereit, Tausende jüdische Einwanderer aus der Ukraine zu akzeptieren", sagte Einwanderungsministerin Pnina Tamano-Schata nach Angaben eines Sprechers am Donnerstag. Sie äußerte sich demnach bei einer Konferenz von Präsidenten großer jüdischer Organisationen aus den USA. Israel sei bereit, umgehend humanitäre Hilfe zu leisten, sagt sie zudem.

Das Außenministerium in Jerusalem forderte israelische Bürger in der Ukraine dazu auf, den Staat sofort über den Landweg in Richtung Westen zu verlassen. Israelische Botschaften hätten Vertreter zu großen Grenzübergängen nach Polen, in die Slowakei, nach Ungarn und Rumänien geschickt.

Israel hatte sich zuvor besorgt zur Lage in der Ukraine geäußert und dabei auch auf die große jüdische Gemeinde im Land verwiesen. Die Ukraine gehörte in den vergangenen Jahren stets zu den Ländern, aus denen die meisten Zuwanderer nach Israel kamen - teilweise mehr als 7000 Menschen pro Jahr.

Donnerstag, 24. Februar, 9.14 Uhr: Heeres-Inspekteur: Bundeswehr "steht mehr oder weniger blank da"

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine hat Heeresinspekteur Alfons Mais die jahrelange Vernachlässigung bei der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ungewöhnlich scharf kritisiert. "Ich hätte in meinem 41. Dienstjahr im Frieden nicht geglaubt, noch einen Krieg erleben zu müssen. Und die Bundeswehr, das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da", schrieb der Generalleutnant am Donnerstag im Netzwerk Linkedin. "Die Optionen, die wir der Politik zur Unterstützung des Bündnisses anbieten können sind extrem limitiert."

Deutschlands oberster Heeressoldat schrieb weiter: "Wir haben es alle kommen sehen und waren nicht in der Lage, mit unseren Argumenten durchzudringen, die Folgerungen aus der Krim-Annexion zu ziehen und umzusetzen. Das fühlt sich nicht gut an! Ich bin angefressen!"

Noch sei das Nato-Territorium nicht direkt bedroht, auch wenn die Partner im Osten den konstant wachsenden Druck spürten. Mais: "Wann, wenn nicht jetzt, ist der Zeitpunkt, den Afghanistaneinsatz strukturell und materiell hinter uns zu lassen und uns neu aufzustellen, sonst werden wir unseren verfassungsmässigen Auftrag und unsere Bündnisverpflichtungen nicht mit Aussicht auf Erfolg umsetzen können."

Donnerstag, 24. Februar, 9.07 Uhr: Ungarn stellt sich an die Seite Kiews, kritisiert aber Moskau nicht

Das EU- und Nato-Land Ungarn hat sich nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine mit dem angegriffenen Land solidarisch erklärt, zugleich aber Russland nicht kritisiert. "Wir stehen an der Seite der Ukraine, wir setzen uns für die territoriale Unversehrtheit und Souveränität der Ukraine ein", erklärte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Donnerstagmorgen in einem Video, das er auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte.

Den Krieg in Ungarns östlichem Nachbarland hätten "die diplomatischen Bemühungen selbst der größten und stärksten Länder leider nicht verhindern können", fügte er hinzu. Russland - das Land, das diesen Krieg in der Nacht zum Donnerstag startete - erwähnte er allerdings mit keinem Wort. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban pflegt seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis zum russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Donnerstag. 24. Februar, 9.04 Uhr: Russlands Angriff auf die Ukraine - so reagieren Politiker auf der ganzen Welt

Mit Entsetzen haben Politiker auf der Welt den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt. Lesen Sie hier Reaktionen von Joe Biden, Olaf Scholz und anderen.

Donnerstag, 24. Februar, 8.56 Uhr: Ukrainischer Grenzschutz: Russische Panzer rücken in Ostukraine ein

Angaben des ukrainischen Grenzschutzes zufolge sind russische Panzer in die Ostukraine eingerückt. Mehrere Kolonnen hätten im Gebiet Luhansk bei Krasna Taliwka, Milowe und Horodyschtsche von russischem Territorium aus die Grenze überquert, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Donnerstag, 24. Februar, 8.43 Uhr: Ukrainisches Innenministerium: Sieben Soldaten getötet

Infolge russischer Luftangriffe sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens 7 Soldaten getötet und 15 weitere verletzt worden. Zudem würden 19 Soldaten vermisst, teilte das Innenministerium in Kiew am Donnerstagmorgen mit. Eine Brücke über den Fluss Inhulez in der Südukraine sei zerstört worden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag. 24. Februar, 8.41 Uhr: Moskauer Börse bricht nach Angriff auf Ukraine ein

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben die Anleger sich weiter vom russischen Aktienmarkt zurückgezogen. Der RTS-Index brach am Donnerstag kurz nach dem Handelsstart um ein Fünftel auf 966 Punkte ein. Binnen sechs Handelstagen summieren sich die Verluste nun auf mehr als ein Drittel. Noch ist unklar, wie der Westen auf die russische Invasion reagieren wird. Zumindest dürften harsche Wirtschaftssanktionen folgen. Am Morgen war der Handel zunächst ausgesetzt worden und dann verspätet gestartet. Die russische Notenbank hat unterdessen angekündigt, am Devisenmarkt einzugreifen. Der russische Rubel steht gegenüber dem Dollar deutlich unter Druck.

Donnerstag, 24. Februar, 8.40 Uhr: Fliegen noch Flugzeuge vom Allgäu Airport in die Ukraine?

Wegen des russischen Angriffs ist der Luftraum über der Ukraine für die zivile Luftfahrt gesperrt. Für Flüge ab dem Flughafen Memmingen hat das heute zunächst keine Konsequenzen. Vom Allgäu Airport gibt es heute nur drei Ryanair-Flüge nach Thessaloniki, London und Alicante.

Morgen am Freitag soll um 17.55 Uhr ein Ryanair-Flieger nach Lviv (Lemberg) in der West-Ukraine starten. Am Samstag steht ein Wizzair-Flug nach Kiew auf dem Flugplan. Auch wenn es noch keine offizielle Verlautbarung gibt, ist es aktuell unwahrscheinlich, dass diese Flüge tatsächlich starten.

Donnerstag, 8.23: Söder: "Ich glaube, das ist eine Herausforderung und Bedrohung im sehr großen Stil"

Markus Söder mahnt im Ukraine-Konflikt zu Einigkeit und Geschlossenheit gegenüber Putin. Der Besuch in Österreich steht nun in einem anderen Licht.

Donnerstag, 24. Februar, 8.22 Uhr: Angriff auf Ukraine: Digitalwährungen geben stark nach

Digitalwährungen wie Bitcoin haben am Donnerstag mit deutlichen Kursverlusten auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Am Morgen fiel der Kurs der ältesten und nach Marktwert größten Kryptowährung Bitcoin um rund acht Prozent auf unter 35 000 US-Dollar. Die nach Marktwert zweitgrößte Internetdevise Ether gab um 12 Prozent auf rund 2300 Dollar nach. Andere Digitalwerte wie Cardano oder Dogecoin brachen noch stärker ein.

Kryptowährungen wie Bitcoin gelten unter Fachleuten als besonders riskante Anlagen, weshalb sie von der hohen Unsicherheit aufgrund des russischen Angriffs besonders betroffen sind. "Einmal mehr beweisen Kryptoassets, dass das Narrativ des vermeintlich sicheren Hafens ein Mythos ist", kommentierte Experte Timo Emden von Emden Research. Einige Kryptoanleger meinen, Digitalanlagen besäßen trotz hoher Kursschwankungen eine Schutzfunktion gegen besonders unsichere Zeiten, ähnlich wie Gold.

Donnerstag, 8.21 Uhr: Separatisten melden Einnahme von zwei Kleinstädten in Ostukraine

Die Separatisten haben nach dem russischen Einmarsch in der Ostukraine die Einnahme von zwei Kleinstädten gemeldet. Es handele sich dabei um Stanyzja Luhanska und um Schtschastja. Demnach sind russische Truppen über den Fluss Siwerskyj Donez vorgedrungen, der bisher die Frontlinie bildete. Die Behörden in Kiew bestätigten zugleich das Vordringen der prorussischen Kräfte auf das von ukrainischen Regierungstruppen kontrollierte Gebiet.

Donnerstag, 24. Februar, 8.20 Uhr: Selenskyj fordert "sofortige Sanktionen" gegen Russland

Angesichts des russischen Einmarsches in die Ostukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj "sofortige Sanktionen" gegen Moskau gefordert. Er brauche zudem Verteidigungshilfe sowie finanzielle Unterstützung, schrieb Selenskyj nach Telefonaten unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag auf Twitter.

Talked to @POTUS, @OlafScholz, @eucopresident, @AndrzejDuda, @BorisJohnson. Urge to stop Putin, war against 🇺🇦 & the world immediately! Building an anti-Putin coalition. Immediate sanctions, defense & financial support to 🇺🇦! Close the airspace! The world must force 🇷🇺 into peace — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Donnerstag, 24. Februar, 8.15 Uhr: Auswärtiges Amt verschärft die Reisewarnung für die Ukraine

Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in die Ukraine. "Deutsche Staatsangehörige sind dringend aufgefordert, das Land zu verlassen", heißt es aus der Website. In der Ukraine finden Kampfhandlungen und Raketenangriffe statt. Falls Sie das Land nicht auf einem sicheren Weg verlassen können, bleiben Sie vorläufig an einem geschützten Ort. Eine Evakuierung durch deutsche Behörden ist derzeit nicht möglich." Das Generalkonsulat in Donezk und die Botschaft in Kiew sind geschlossen.

Immer mehr Menschen flüchten aus der Ukraine.

Menschen in Kiew beladen ihr Auto mit persönlichen Gegenständen, im Hintergrund ein Militärfahrzeug. Bild: Stringer via www.imago-images.de

Donnerstag, 24. Februar, 8.10 Uhr: Warum so viele Menschen Putins Propaganda glauben

Mag die Welt ihn auch einen Lügner nennen – das ist dem russischen Präsidenten Putin egal. Er verfolgt eine klare Strategie, die auch in Deutschland wirkt. Die Analyse lesen Sie hier.

Donnerstag: 24. Februar, 7.55 Uhr: Deutschland: Russland wird beispiellosen Preis bezahlen

Deutschland hat schwere Konsequenzen gegen Russland wegen des angekündigten Einmarsches in die Ukraine angekündigt. "Die russische Aggression wird politisch, wirtschaftlich und moralisch einen beispiellosen Preis haben", sagte die deutsche UN-Botschafterin Antje Leendertse bei einer kurzfristig anberaumten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York am Mittwochabend (Ortszeit).

Unterdessen melden die Separatisten nach dem russischen Einmarsch in der Ostukraine die Einnahme von zwei Kleinstädten.

Donnerstag, 24. Februar, 7.25 Uhr: Ukrainische Streitkräfte: Fünf russische Flugzeuge abgeschossen

Das ukrainische Militär hat eigenen Angaben zufolge im Gebiet Luhansk fünf russische Flugzeuge und einen Hubschrauber abgeschossen. Das teilten die ukrainischen Landstreitkräfte am Donnerstagmorgen mit. Laut dem Generalstab der ukrainischen Armee hat es einen Beschuss im Osten des Landes durch russisches Militär gegeben.

Es gebe Angriffe von Gebieten und Siedlungen entlang der Staatsgrenze sowie auf mehreren Flugplätzen, teilte der Generalstab am Donnerstagmorgen in Kiew mit. Landungsoperationen des russischen Militärs in der südostukrainischen Stadt Odessa habe es nicht gegeben. "Die Situation ist unter Kontrolle."

Donnerstag, 24. Februar, 7 Uhr: Habeck zur Ukraine: "Nun ist das Unfassbare geschehen"

Robert Habeck hatte schon Mittwochabend kaum noch eine diplomatische Lösung für den Russland-Ukraine-Konflikt gesehen. Der Vizekanzler reagiert nun entsetzt auf die Entwicklungen. Augenzeugen berichten laut einem Radiobeitrag bei BR24 von Explosionen in Kiew.

Donnerstag, 24. Februar, 6.15 Uhr: Deutschland über Russland: "Schamloser Völkerrechtsbruch"

Nach der Kriegsankündigung Russlands spricht der Außenminister der Ukraine von einer "großen Invasion". Deutschland droht bei der Sitzung des UN-Sicherheitsrates: Russlands Aggression wird einen "beispiellosen Preis" haben.

Donnerstag, 24. Februar, 6.05 Uhr: Ukrainischer Präsident Selenskyj ruft Kriegszustand aus

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im ganzen Land den Kriegszustand ausgerufen. Das teilte er am Donnerstag in einer Videobotschaft mit. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor eine Militäroperation gegen das Nachbarland angeordnet. Laut Tagesschau.de werden aus Odessa, Kiew und Charkiw Raketenangriffe und Explosionen gemeldet.

Donnerstag, 24. Februar, 5:50 Uhr: Kremlchef Putin ordnet Militäreinsatz in der Ostukraine an

Beobachter warten seit Tagen auf eine russische Invasion in die Ukraine. Jetzt passiert sie offenbar: Präsident Putin hat einen Militäreinsatz angeordnet.

Mittwoch, 23. Februar, 21.13 Uhr: Brandenburger Tor leuchtet in Farben der Ukraine

Das Brandenburger Tor hat am Mittwochabend in den ukrainischen Nationalfarben geleuchtet. Berlin setze damit ein Zeichen für Solidarität mit der Ukraine, wie die Senatskanzlei im Vorfeld mitteilte. "Mit der Beleuchtung des Brandenburger Tors senden wir ein deutliches Signal, gemeinsam mit weiteren europäischen Städten. Als freie Stadt für eine freie und souveräne Ukraine", sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD).

Das Brandenburger Tor wird in den Farben der Ukrainischen Flagge angestrahlt. Bild: Christophe Gateau, dpa

Mittwoch, 23. Februar, 20.16 Uhr: USA beschließen Sanktionen gegen Nord Stream 2 AG

Nach der Aussetzung des Genehmigungsverfahrens für die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Bundesregierung bringen die USA nun doch Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft und deren Top-Manager auf den Weg. Das kündigte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch in einer schriftlichen Mitteilung an. Biden hatte zuvor aus Rücksicht auf Deutschland auf einen solchen Schritt verzichtet.

Biden erklärte, die Entscheidung zu Nord Stream 2 sei ein weiterer Teil dieser ersten Tranche von Sanktionen. Die USA hätten sich in der Frage eng mit der Bundesregierung abgestimmt.

Die Betreibergesellschaft der Pipeline, die Nord Stream 2 AG, gehört dem russischen Staatskonzern Gazprom. Die Pipeline wurde gebaut, um unter Umgehung der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland zu bringen. Die Leitung ist fertiggestellt, aber noch nicht in Betrieb. Mit der Kehrtwende der Bundesregierung ist eine Betriebserlaubnis wohl auch auf längere Zeit nicht in Sicht.

Biden ist seit langem gegen Nord Stream 2. Dennoch hatte der Demokrat im vergangenen Mai Ausnahmegenehmigungen ("Presidential Waiver") verfügt, mit denen die Nord Stream 2 AG mit Sitz in der Schweiz und ihr deutscher Vorstandsvorsitzender, Matthias Warnig, von US-Sanktionen verschont blieben. Dieser Sanktionsverzicht erfolgte ausdrücklich auch aus Rücksicht auf den Verbündeten Deutschland. Biden hatte damals außerdem angeführt, dass die USA die Fertigstellung der Pipeline nicht mehr würden verhindern können.

Mittwoch, 23 Februar, 17.08 Uhr: Regierungschefs der EU treffen sich zu Sondergipfel

Angesichts der Eskalation im Ukraine-Konflikt hat EU-Ratspräsident Charles Michel einen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs einberufen. Das Treffen in Brüssel werde an diesem Donnerstag um 20.00 Uhr beginnen, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Einladungsschreiben des Belgiers.

Es sei wichtig, dass die EU weiter geschlossen und bestimmt handele, schrieb Michel und verurteilte die "aggressiven Aktionen" Russlands. Diese verletzten das Völkerrecht sowie die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine. Zudem würden sie die europäische Sicherheitsordnung untergraben.

Mittwoch, 23. Februar, 10.32 Uhr: Papst besorgt über Lage in Ukraine

Papst Franziskus hat sich besorgt über die Lage in der Ukraine geäußert. Er trage einen "großen Schmerz im Herzen wegen der Verschlechterung der Situation in der Ukraine", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei der Generalaudienz am Mittwoch im Vatikan vor zahlreichen Gläubigen und Pilgern. "Trotz diplomatischer Bemühungen in den vergangenen Wochen eröffnen sich immer alarmierendere Szenarien", erklärte der 85-Jährige weiter.

Wie er verspürten viele Menschen in der Welt Angst und Sorge. Er forderte alle politischen Verantwortlichen zu einer ernsthaften Prüfung ihres Gewissens auf. "Ich bitte alle involvierten Parteien, von jeglichen Aktionen, die für mehr Leid in der Bevölkerung sorgen, Abstand zu nehmen", forderte der Argentinier.

Papst Franziskus hat sich besorgt über die Lage in der Ukraine geäußert. Bild: Andrew Medichini, dpa

Mittwoch, 23. Februar, 10.14 Uhr: Kiew fordert Ukrainer zur Ausreise aus Russland auf

Vor dem Hintergrund der massiven Spannungen mit Russland hat die Ukraine ihre Staatsbürger zum "unverzüglichen" Verlassen des Nachbarlandes aufgefordert. Das teilte das ukrainische Außenministerium am Mittwoch mit. Frühere Schätzungen gingen von mehr als drei Millionen Ukrainern aus, die dauerhaft oder zeitweise in Russland leben.

Die Ukraine betreibt zudem neben der Botschaft in Moskau vier Konsulate in St. Petersburg, Rostow am Don, Jekaterinburg und Nowosibirsk. Außenminister Dmytro Kuleba hatte kürzlich Präsident Wolodymyr Selenskyj den Abbruch der diplomatischen Beziehungen angeraten. Der ständige Vertreter der Ukraine wurde bereits zu Konsultationen nach Kiew zurückgerufen. Die beiden Nachbarstaaten haben bereits seit Jahren keine Botschafter mehr im Nachbarland.

Mittwoch, 23. Februar, 9.35 Uhr: Dax leicht erholt nach herben Verlusten

Die Ukraine-Krise bleibt auch am Mittwoch das dominierende Thema am deutschen Aktienmarkt. Das Erholungspotenzial dürfte sich selbst nach zuletzt fünf verlustreichen Börsentagen in Grenzen halten.

Immerhin stieg der Dax im frühen Handel um knapp ein halbes Prozent auf 14.759 Punkte. Der Leitindex hatte am Vortag zum Auftakt erneut herbe Verluste erlitten, anschließend aber ordentlich Boden gut gemacht.

Mit einem Paket von Strafen reagierten die USA und Europa auf das Vorgehen Moskaus und die Anerkennung der von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ukraine. US-Außenminister Antony Blinken sagte ein für diesen Donnerstag in Genf geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow ab. Das Weiße Haus schloss ein mögliches Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin vorerst aus.

Mittwoch, 23. Februar, 8.35 Uhr: Habeck will steigende Gaspreise ausgleichen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellt einen Ausgleich für kurzfristige Preisanstiege bei Gas infolge des Ukraine-Konflikts in Aussicht. "Was die kurzfristigen Preisanstiege und die Belastung für Verbraucher und Unternehmen angeht, werden wir Entlastung an anderer Stelle schaffen", verspricht der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. "Wir können ja kaum in den Weltmarktpreis eingreifen, bei Gas oder bei Öl. Wir werden aber die EEG-Umlage abschaffen. Wir werden sozialpolitisch gegenhalten."

Das Wichtigste sei zunächst, dass Deutschland genug Gas habe, so Habeck. Dafür sei mit vielen Vorbereitungen gesorgt - die Gasversorgung sei sicher. Die Energiefrage sei zu einer sicherheitspolitischen Frage geworden. Auf die Frage, ob Deutschland komplett auf russisches Gas verzichten könne, sagte Habeck: "Ja, kann es." Mehr zum Anstieg der Gaspreise lesen Sie hier.

Wirtschaftsminister Robert Habeck will Entlastungen für steigende Gaspreise schaffen. Bild: Markus Scholz, dpa (Archiv)

Mittwoch, 23. Februar, 7.55 Uhr: Trump nennt Putins Vorgehen in Ukraine-Krise "genial" und "schlau"

Ex-US-Präsident Donald Trump hat das Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine-Krise als "genial" und "schlau" bezeichnet. Trump sagte am Dienstag in einer konservativen Radio-Talk-Sendung mit Blick auf Putins jüngste Entscheidungen: "Das ist genial." Der Kremlchef erkläre einen großen Teil der Ukraine für unabhängig und schicke "Friedenstruppen" dorthin. "Wie schlau ist das denn?" Mit Blick auf Putin sagte Trump weiter: "Das ist ein Mann, der sehr klug ist. Ich kenne ihn sehr gut."

Mittwoch, 23. Februar, 7.54 Uhr: Vorerst keine Pläne für Treffen von Biden und Putin mehr

Angesichts der jüngsten Eskalation Moskaus in der Ukraine-Krise plant das Weiße Haus vorerst kein persönliches Treffen von US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin. "Derzeit ist das sicher nicht geplant", sagte Bidens Sprecherin Jen Psaki am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington. Biden sei grundsätzlich offen für Diplomatie und Gespräche auf höchster Ebene. Aber aktuell, da Putin die Invasion eines souveränen Landes vorantreibe, sei nicht der richtige Zeitpunkt dafür.

Mittwoch, 23. Februar, 6.04 Uhr: US-Außenminister Blinken sagt Treffen mit Lawrow in Genf ab

Angesichts der jüngsten Eskalation durch Moskau im Ukraine-Konflikt hat US-Außenminister Antony Blinken ein geplantes Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow abgesagt. Mit Blick auf das Vorgehen Moskaus habe es keinen Sinn, an dem ursprünglich für diesen Donnerstag in Genf angesetzten Gespräch festzuhalten, sagte Blinken am Dienstag in Washington.

Dienstag, 22. Februar, 22.35 Uhr: Putin erkennt Anspruch von Separatisten auf gesamte Gebiete an

Russlands Präsident Wladimir Putin erkennt die Separatistenregionen Luhansk und Donezk in ihren deutlich größeren ursprünglichen ukrainischen Grenzen an. Das bedeutet, dass der Territorialanspruch der Separatisten, die bislang nur etwa 32 Prozent der Gebiete Luhansk und Donezk kontrollieren, deutlich über ihr bisher verwaltetes Gebiet hinausgeht.

Das birgt die Gefahr neuer Kämpfe mit den ukrainischen Regierungstruppen, die den übrigen Teil kontrollieren. Putin sagte am Dienstag, dass die Führungen in den als unabhängige Staaten anerkannten "Volksrepubliken Luhansk und Donezk" mit der ukrainischen Regierung darüber verhandeln müssten.

Dienstag, 22. Februar, 20.36 Uhr: Biden spricht von "russischer Invasion" und kündigt Sanktionen an

US-Präsident Joe Biden hat Moskaus Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk und die geplante Entsendung russischer Truppen in die ostukrainischen Gebiete als "Beginn einer Invasion" in die Ukraine bezeichnet. Russlands Präsident Wladimir Putin liefere "eine Begründung für die gewaltsame Einnahme weiterer Gebiete", sagte Biden am Dienstag bei einer Ansprache im Weißen Haus in Washington.

Die USA haben deshalb neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Die Strafmaßnahmen werden sich gegen zwei große Banken, gegen den Handel mit russischen Staatsanleihen und gegen Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin richten.

"Wir glauben nach wie vor, dass Russland bereit ist, deutlich weiterzugehen und einen massiven Militärschlag gegen die Ukraine zu starten", sagte Biden. Der amerikanische Präsident kündigte militärische Hilfe und Truppenverlegungen an. "Die Vereinigten Staaten werden der Ukraine in der Zwischenzeit weiterhin Verteidigungshilfe leisten, und wir werden unsere NATO-Verbündeten weiterhin stärken", sagte Biden am Dienstag in Washington. "Ich habe zusätzliche Bewegungen von US-Streitkräften und -Geräten genehmigt, die bereits in Europa stationiert sind."

Watch live as I provide an update on Russia and Ukraine. https://t.co/3RmJlgWTVF — President Biden (@POTUS) February 22, 2022

Trotz allem will Biden weiter offen für eine diplomatische Lösung sein. "Wenn alles gesagt und getan ist, werden wir Russland nach seinen Taten und nicht nach seinen Worten beurteilen", sagte er. "Die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten und Partner sind weiterhin offen für Diplomatie. Wenn sie ernst gemeint ist", sagte Biden. Er äußerte sich nicht dazu, ob er weiterhin bereit sei, Russlands Präsident Wladimir Putin zu treffen. Einem möglichen Treffen hatte er am Wochenende unter der Bedingung zugestimmt, dass Russland vorher nicht in die Ukraine einmarschiert.

Dienstag, 22. Februar, 16.58 Uhr: USA beraten noch über Sanktionen - und hadern mit ihrer roten Linie

Die US-Regierung hat zwar den von Deutschland beschlossenen vorübergehenden Stopp des Genehmigungsverfahrens für die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 begrüßt. Die eigene Reaktion auf Moskaus Aktionen fiel bisher jedoch sehr zurückhaltend aus. Die US-Regierung will im Laufe des Tages weitere Strafmaßnahmen gegen Russland vorlegen. Wieso Joe Biden sich vorerst noch zurückhält, erfahren Sie hier.

Dienstag, 22. Februar, 14.51 Uhr: Großbrittanien verhängt Wirtschaftssanktionen gegen Russland

Großbritannien verhängt angesichts der jüngsten Eskalation im Ukraine-Konflikt Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Wie Premierminister Boris Johnson am Dienstag im Unterhaus in London verkündete, werden fünf russische Banken sowie drei wohlhabende russische Staatsbürger mit gezielten Sanktionen belegt. Deren Vermögen in Großbritannien werde eingefroren und Reisen nach Großbritannien unterbunden. Das sei nur die erste Tranche an Sanktionen, betonte Johnson.

Bei den sanktionierten Personen handelt es sich um Gennadi Timtschenko sowie die Brüder Boris und Igor Rotenberg. Alle drei gelten als enge Verbündete von Russlands Präsident Wladimir Putin.

Putin habe mit der Anerkennung der beiden abtrünnigen ukrainischen Regionen den Minsker Friedensprozess "schamlos gebrochen", sagte Johnson. Die Entsendung von Truppen komme einem erneuten Einmarsch in das Nachbarland gleich. Die Versuche, auf diplomatischem Wege zu einer friedlichen Lösung zu kommen, seien womöglich vergeblich gewesen, so der Premier weiter und warnte: "Wir müssen uns auf die nächsten Schritte von Putins Plan einstellen." Trotzdem werde man gemeinsam mit den Verbündeten bis zum letzten Moment an einer diplomatischen Lösung arbeiten. Johnson lobte die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Zertifizierung von Nord Stream 2 zu stoppen.

Oppositionspolitikern gingen die Sanktionen nicht weit genug. Der Chef der britischen Liberaldemokraten Ed Davey forderte, "die Vermögen von jedem einzelnen von Putins Freunden in Großbritannien einzufrieren (...) und diese Oligarchen aus unserem Land auszuweisen(...)."

Dienstag, 22. Februar, 12.10 Uhr: Zertifizierung für Nord Stream 2 gestoppt

Die Bundesregierung stoppt das Genehmigungsverfahren für die russisch-deutsche Erdgasleitung Nord Stream 2 bis auf Weiteres.

Bundeskanzler Olaf Scholz begründet den vorläufigen Stopp mit den jüngsten Entscheidungen von Russlands Präsident Wladimir Putin in der Krise mit der Ukraine. "Die Lage ist heute eine grundlegend andere", so Scholz nach einem Treffen mit Irlands Ministerpräsidenten Micheál Martin. Angesichts der jüngsten Entwicklungen müsse die Lage neu bewertet werden - "übrigens auch im Hinblick auf Nord Stream 2".

Er habe das Wirtschaftsministerium gebeten, den bestehenden Bericht zur Analyse der Versorgungssicherheit bei der Bundesnetzagentur zurückzuziehen, so Scholz. "Das klingt zwar technisch, ist aber der nötige verwaltungsrechtliche Schritt, damit jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann." Ohne diese Zertifizierung könne Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen, betont Scholz. "In dieser Phase ist es jetzt wichtig, neben ersten Sanktionen eine weitere Eskalation und damit eine weitere Katastrophe zu verhindern. Darauf zielen alle unsere diplomatischen Anstrengungen."

Zuvor hatte sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir für einen Stopp der Erdgasleitung ausgsprochen. "Das war immer unsere Position, daran hat sich nichts geändert", sagt der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. "Spätestens jetzt ist doch der Zeitpunkt da, dieses Projekt auf Halt zu stellen und deutlich zu machen: Jetzt bitte alle Schalter umstellen auf erneuerbare Energien." Die deutsche Energie-Abhängigkeit von autoritären Herrschern wie Russlands Präsidenten Wladimir Putin und anderen müsse generell enden. "Wo kommen denn die fossilen Energieträger her? Da sind doch so gut wie keine Demokratien darunter", erklärt er.

Dienstag, 22. Februar, 11.50 Uhr: EU schlägt weitreichende Russland-Sanktionen vor

Nach Putins Ankündigung, russiche Truppen in die Ostukraine zu schicken, reagiert nun die EU-Kommission. Eine erste Liste der Sanktionen liegt vor.

Dienstag, 22. Februar, 11.30 Uhr: Özdemir: Jetzt Stopp von Nord Stream 2 durchsetzen - Briten wollen harte Sanktionen

Nord Stream 2 auf Halteposition? Spätestens jetzt sei der Zeitpunkt da, das Gaspipeline-Projekt zu stoppen, sagt Landwirtschaftsminister Özdemir. Und hofft auf Einigkeit in der Koalition.

Unterdessen will die britische Regierung scharf auf die russische Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete reagieren. Es werde ein Sofortpaket von Wirtschaftssanktionen geben, kündigt Premierminister Boris Johnson nach einer Sitzung seines Sicherheitskabinetts an. "Wir müssen sicherstellen, dass wir die Nabelschnur durchtrennen", so Johnson. Er betont, dass auch die Gaspipeline Nord Stream Ziel von Sanktionen sein müsse.

Dienstag, 22. Februar, 10 Uhr: Kriessorgen: Dax fällt um über zwei Prozent

Der eskalierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat am Dienstag zu einer Fortsetzung der Talfahrt an den Aktienmärkten geführt. Die Details.

Dienstag, 22. Februar, 9.45 Uhr: Ukraine-Konflikt: So funktioniert Putins Spiel

Putin hat den Ukraine-Konflikt eskalieren lassen und sendet Truppen in die Separatisten-Gebiete. Bleibt die Frage, wie heftig der Einmarsch ausfällt.

Dienstag, 22. Februar, 8.40 Uhr: Konflikt mit Russland eskaliert: Neue Tiefs auf dem Aktienmarkt drohen

Der eskalierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verstärkt am Dienstag den Druck auf die Aktienmärkte. Der Dax dürfte auf ein weiteres Tief fallen.

Dienstag, 22. Februar, 7.15 Uhr: Eskalation in der Ukraine-Krise: Putin entsendet Truppen - Westen kündigt Sanktionen an

Dramatische Eskalation im Konflikt um die Ukraine: Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten des Landes angeordnet. Dies geht aus einem Dekret hervor, das der Kremlchef in Moskau unterzeichnet hat.

Unterdessen kündigen Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Biden und der französische Präsident Emmanuel Macron Sanktionen an. Details dazu hier.

Dienstag, 22. Februar, 6 Uhr: Putin schockt mit Rede: "Marionetten-Regime" und "Genozid"

Putin schockiert die Welt: Er erkennt nicht nur Teile der Ostukraine als unabhängige Staaten an. Er warnt auch die Nato davor, sich auszudehnen. Und er macht deutlich, dass Sanktionen Russland nicht schrecken. Alle Entwicklungen.

