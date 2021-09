Baerbock: "Wir können nicht weiterhin so unter Wert regiert werden"

Im Wahlkampf setzen die Grünen auf Aufbruchstimmung. Doch haben die Menschen wirklich Lust auf Umbrüche? Ja, meint Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.

17.09.2021 | Stand: 14:15 Uhr

Zeitweise schien Platz eins bei der Bundestagswahl denkbar für die Grünen. Das ist vorbei. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gibt sich dennoch unverdrossen - und teilt im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur aus gegen die aktuelle Koalition aus Union und SPD.

In Umfragen kommen die Grünen derzeit auf 15 bis 17 Prozent. Dennoch sprechen Sie weiter von der Möglichkeit einer grün geführten Regierung. Ist das nicht vermessen?

Annalena Baerbock: Wir haben in den letzten Monaten gesehen, wie schnell Umfragen rauf und runter gehen und deswegen richte ich meine Politik nicht nach Umfragen aus, sondern nach dem, was in diesem Land möglich ist. Ich bin an vielen Orten unterwegs und oft ist zu spüren, dass viele sagen: Wir können nicht weiterhin so unter Wert regiert werden wie in diesen Jahren der Groko, wo immer erst reagiert wurde, wenn es bereits zu spät war. Viele Menschen sind in der Pandemie über sich hinausgewachsen in Kitas, in Schulen, in Gesundheitseinrichtungen, aber auch in der Industrie, in der zahlreiche Betriebe sagen: Wir können klimaneutral wirtschaften. Deswegen ist es jetzt auch endlich an der Politik, über sich hinauszuwachsen.

Und dafür treten wir an. Ich als Kanzlerkandidatin, weil es einen großen Unterschied macht, ob die nächste Bundesregierung grün und damit mit dem Anspruch auf Erneuerung geführt ist oder nicht. Und ja, dafür brauchen wir noch einige Wählerstimmen mehr.

Ihre Kampagne beruht auf der Annahme, dass die Menschen einen großen Wandel in Deutschland wollen. Ist Olaf Scholz nicht der wandelnde Gegenbeweis?

Lesen Sie auch

Amnesty International Füssen: Hand in Hand für humane Flüchtlingspolitik

Baerbock: Die Wahl findet in etwas mehr als einer Woche statt und die Wählerinnen und Wähler können - das ist das Schöne in einer Demokratie - frei entscheiden. Und natürlich merken die Menschen, dass wir mitten in großen Umbrüchen stehen, und sie erwarten auch, dass wir diese im Sinne eines sicheren und guten Lebens gestalten. Deswegen steht jetzt die Entscheidung an: Ein Weiter-so als wäre nichts mit der Groko? Oder entscheiden wir uns für einen echten Aufbruch, für eine mutige Politik der Veränderung, der Vorsorge und der Vorausschau? Ich bin zutiefst davon überzeugt: Gerade mit Blick auf die Klimakrise ist das größte Risiko, nichts zu tun. Das haben wir auf dramatische Art und Weise bei den Hochwassern im Sommer in Deutschland gesehen. Deswegen ist für mich ganz klar: Beim Klimaschutz darf es keine halben Sachen mehr geben.

Bilderstrecke

Annalena Baerbock und ihre politische Laufbahn bei den Grünen

1 von 13 Annalena Baerbock ist Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen, Mutter und seit April auch Kanzlerkandidatin. Sie setzte sich gegen Robert Habeck durch, der gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen ist. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Annalena Baerbock ist Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen, Mutter und seit April auch Kanzlerkandidatin. Sie setzte sich gegen Robert Habeck durch, der gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen ist. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 2 von 13 Annalena Charlotte Alma Baerbock, geboren am 15. Dezember 1980 in Hannover, studierte nach dem Abitur Politikwissenschaft und öffentliches Recht in Hamburg sowie Völkerrecht in London. Seit 2005 ist Baerbock Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen, seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags. Das Bild zeigt sie im Jahr 2009. Bild: Nestor Bachmann, dpa (Archivbild) Annalena Charlotte Alma Baerbock, geboren am 15. Dezember 1980 in Hannover, studierte nach dem Abitur Politikwissenschaft und öffentliches Recht in Hamburg sowie Völkerrecht in London. Seit 2005 ist Baerbock Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen, seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags. Das Bild zeigt sie im Jahr 2009. Bild: Nestor Bachmann, dpa (Archivbild) 3 von 13 Ab Oktober 2008 gehörte Baerbock dem Brandenburger Landesvorstand der Partei an. Am 14. November 2009 wurde Baerbock neben Benjamin Raschke zu einer von zwei gleichberechtigten Vorsitzenden des Landesverbands Brandenburg gewählt - und blieb dies bis 2013. Das Foto zeigt beide nach ihrer Wiederwahl auf dem Landesparteitag am 3. Dezember 2011 in Guben (Brandenburg). Bild: Peter-Paul Weiler, dpa/lbn (Archivbild) Ab Oktober 2008 gehörte Baerbock dem Brandenburger Landesvorstand der Partei an. Am 14. November 2009 wurde Baerbock neben Benjamin Raschke zu einer von zwei gleichberechtigten Vorsitzenden des Landesverbands Brandenburg gewählt - und blieb dies bis 2013. Das Foto zeigt beide nach ihrer Wiederwahl auf dem Landesparteitag am 3. Dezember 2011 in Guben (Brandenburg). Bild: Peter-Paul Weiler, dpa/lbn (Archivbild) 4 von 13 Claudia Roth (rechts), von 2001 bis 2002 sowie von 2004 bis 2013 eine von zwei Bundesvorsitzenden der Partei Bündnis 90/Die Grünen, und Annalena Baerbock, zu dieser Zeit noch Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg, begrüßen sich am 11. März 2013 in Berlin vor einer Sitzung des Parteirates. Dem gehörte Baerbock von 2012 bis 2015 an. Bild: Emily Wabitsch, dpa (Archivbild) Claudia Roth (rechts), von 2001 bis 2002 sowie von 2004 bis 2013 eine von zwei Bundesvorsitzenden der Partei Bündnis 90/Die Grünen, und Annalena Baerbock, zu dieser Zeit noch Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg, begrüßen sich am 11. März 2013 in Berlin vor einer Sitzung des Parteirates. Dem gehörte Baerbock von 2012 bis 2015 an. Bild: Emily Wabitsch, dpa (Archivbild) 5 von 13 Seit dem 27. Januar 2018 ist Baerbock Bundesvorsitzende der Grünen, gemeinsam mit Robert Habeck. Im Dezember 2018 erhält das Grünen-Spitzenduo die Auszeichnung "Politiker des Jahres" des Magazins "Politik & Komunikation". Baerbock und Habeck waren beide im Gespräch für die Kanzlerkandidatur - Baerbock machte das Rennen. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa (Archivbild) Seit dem 27. Januar 2018 ist Baerbock Bundesvorsitzende der Grünen, gemeinsam mit Robert Habeck. Im Dezember 2018 erhält das Grünen-Spitzenduo die Auszeichnung "Politiker des Jahres" des Magazins "Politik & Komunikation". Baerbock und Habeck waren beide im Gespräch für die Kanzlerkandidatur - Baerbock machte das Rennen. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa (Archivbild) 6 von 13 Einsatz fürs Klima: Anfang Juni 2018 protestierte Annalena Baerbock gemeinsam mit Umweltschutzaktivisten vor dem Bundeskanzleramt gegen Kohle und für den Kohleausstieg. In ihrem 10-Stufen-Plan pocht sie auf eine baldige Stilllegung der deutschen Kohlekraftwerke. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) Einsatz fürs Klima: Anfang Juni 2018 protestierte Annalena Baerbock gemeinsam mit Umweltschutzaktivisten vor dem Bundeskanzleramt gegen Kohle und für den Kohleausstieg. In ihrem 10-Stufen-Plan pocht sie auf eine baldige Stilllegung der deutschen Kohlekraftwerke. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) 7 von 13 Als ehemalige Sprecherin der europäischen Bundesarbeitsgemeinschaft (2008 bis 2013) und als Ex-Vorstandsmitglied der europäischen Grünen (2009 bis 2012) präsentiert sich Baerbock als große Verfechterin der europäischen Union. Das Foto entstand während der 43. Bundesdelegiertenkonferenz im November 2018 in Leipzig. Bild: Jan Woitas, dpa (Archivbild) Als ehemalige Sprecherin der europäischen Bundesarbeitsgemeinschaft (2008 bis 2013) und als Ex-Vorstandsmitglied der europäischen Grünen (2009 bis 2012) präsentiert sich Baerbock als große Verfechterin der europäischen Union. Das Foto entstand während der 43. Bundesdelegiertenkonferenz im November 2018 in Leipzig. Bild: Jan Woitas, dpa (Archivbild) 8 von 13 Annalena Baerbock kommt im Oktober 2019 nach der Landtagswahl in Thüringen mit dem Fahrrad zur Sitzung des Bundesvorstands ihrer Partei an der Grünen-Parteizentrale in Berlin an. Die Grünen-Politikerin fordert ein Tempolimit von 130 Kilometer pro Stunde auf Deutschlands Autobahnen und „spätestens ab 2030“ nur noch die Neuzulassung emissionsfreier Autos. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) Annalena Baerbock kommt im Oktober 2019 nach der Landtagswahl in Thüringen mit dem Fahrrad zur Sitzung des Bundesvorstands ihrer Partei an der Grünen-Parteizentrale in Berlin an. Die Grünen-Politikerin fordert ein Tempolimit von 130 Kilometer pro Stunde auf Deutschlands Autobahnen und „spätestens ab 2030“ nur noch die Neuzulassung emissionsfreier Autos. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) 9 von 13 Annalena Baerbock setzt sich dafür ein, dass die Rechte der Kinder stärker im Grundgesetz verankert werden. Privat ist Baerbock mit dem Politikberater und PR-Manager Daniel Holefleisch (* 1973) verheiratet und lebt mit ihm und ihren zwei Töchtern (* 2011, * 2015) in Potsdam. Bild: Patrick Pleul, dpa (Archivbild) Annalena Baerbock setzt sich dafür ein, dass die Rechte der Kinder stärker im Grundgesetz verankert werden. Privat ist Baerbock mit dem Politikberater und PR-Manager Daniel Holefleisch (* 1973) verheiratet und lebt mit ihm und ihren zwei Töchtern (* 2011, * 2015) in Potsdam. Bild: Patrick Pleul, dpa (Archivbild) 10 von 13 Annalena Baerbocks Motto: " Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern." Bild: Britta Pedersen, dpa (Archivbild) Annalena Baerbocks Motto: " Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern." Bild: Britta Pedersen, dpa (Archivbild) 11 von 13 Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Annalena Baerbock wirken vertraut. Könnte die 40-Jährige die Nachfolge Merkels als Kanzlerin antreten? Laut eigener Aussage traue Baerbock sich das durchaus zu. Jetzt wird sie ihre Partei als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl führen. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Annalena Baerbock wirken vertraut. Könnte die 40-Jährige die Nachfolge Merkels als Kanzlerin antreten? Laut eigener Aussage traue Baerbock sich das durchaus zu. Jetzt wird sie ihre Partei als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl führen. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) 12 von 13 Ende Juni 2021 erschien Annalena Baerbocks Buch "Jetzt: Wie wir unser Land erneuern". Kurz darauf kamen Plagiatsvorwürfe auf: Baerbock soll Zitate nicht als solche gekennzeichnet haben. Die Grünen schalteten einen Medienanwalt ein. Bild: Christoph Soeder, dpa (Archivbild) Ende Juni 2021 erschien Annalena Baerbocks Buch "Jetzt: Wie wir unser Land erneuern". Kurz darauf kamen Plagiatsvorwürfe auf: Baerbock soll Zitate nicht als solche gekennzeichnet haben. Die Grünen schalteten einen Medienanwalt ein. Bild: Christoph Soeder, dpa (Archivbild) 13 von 13 Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Robert Habeck, die beiden Vorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, winken nach einem Wahlkampftermin auf dem Frankfurter Römerberg Anfang September 2021. In den Umfragen liegen die Grünen zeitweise weit vorn, verlieren anschließend aber wieder etwas an Zuspruch. Bild: Arne Dedert, dpa (Archivbild) Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Robert Habeck, die beiden Vorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, winken nach einem Wahlkampftermin auf dem Frankfurter Römerberg Anfang September 2021. In den Umfragen liegen die Grünen zeitweise weit vorn, verlieren anschließend aber wieder etwas an Zuspruch. Bild: Arne Dedert, dpa (Archivbild) 1 von 13 Annalena Baerbock ist Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen, Mutter und seit April auch Kanzlerkandidatin. Sie setzte sich gegen Robert Habeck durch, der gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen ist. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Annalena Baerbock ist Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen, Mutter und seit April auch Kanzlerkandidatin. Sie setzte sich gegen Robert Habeck durch, der gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen ist. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild)

Sie wollen eine europäische Asylreform vorantreiben, auch wenn nicht alle Staaten im Boot sind - genau an diesem Mangel an Einigkeit scheitert der Versuch einer Reform ja seit Jahren. Wie stellen Sie sich das vor?

Baerbock: Ich möchte, dass wir mit denjenigen Staaten vorangehen, die bereit sind, das Leid an den Außengrenzen zu beenden und für eine humane und geordnete Flüchtlingspolitik in der EU eintreten. Dabei geht es zunächst um Freiwilligkeit durch Anreize. Wir können nicht so lange warten, bis der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban bereit ist, über europäische Flüchtlingspolitik zu reden. Das ist keine verantwortungsvolle europäische Politik. Europa ist immer daran gewachsen, dass einige Staaten sich zusammengetan haben und deutlich gemacht haben: Das ist unser gemeinsames Europa, wir bauen Europa weiter.

Wir wollen die Außengrenzen kontrollieren, damit wir wissen, wer nach Europa kommt. Aber klar muss auch sein: Der Zugang zum Grundrecht auf Asyl muss immer gewährleistet sein, wir dürfen die Werte Europas nicht im Mittelmeer untergehen lassen.

Was hieße das konkret?

Baerbock: Wir müssen den Vorschlag des Europäischen Parlaments umsetzen, der schon seit Jahren auf dem Tisch liegt. Menschen, die an den Außengrenzen ankommen, werden in gemeinsamen Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht, überprüft, und dann schnellstmöglich innerhalb Europas verteilt. Dabei erhalten die Staaten, die Geflüchtete aufnehmen und deren Asylverfahren durchführen, Unterstützung aus einem EU-Fonds. Alle anderen zahlen einen fairen Beitrag. Für mich gibt es keine Ausreden mehr, warum wir als Deutschland nicht mit elf oder zwölf anderen Ländern innerhalb der EU für eine humane Flüchtlingspolitik sorgen sollen.

Es ist ein Irrglaube gerade der Konservativen, dass Abschottungspolitik für mehr Ordnung sorgt. Wir haben erlebt, dass das in eine absolute Sackgasse führt. Denn so sind die Europäerinnen und Europäer zum Spielball von antidemokratischen Akteuren wie zum Beispiel dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geworden.

Ungarn oder Polen bekämen Sie für so eine Initiative absehbar nicht ins Boot. Würden Sie von diesen Ländern erwarten, dass sie sich finanziell beteiligen?

Baerbock: Ja. Genau dieser Vorschlag wird auf europäischer Ebene ja auch diskutiert. Nur Länder, die sich beteiligen, bekämen europäische Gelder für Integration und Aufnahme von Flüchtlingen.

Anderes Thema: Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus, Bettina Jarasch, sagt, sie würde in letzter Konsequenz auch die Enteignung von Wohnungsbaugesellschaften befürworten, um neuen Wohnraum zu schaffen. Sie auch?

Baerbock: Wir können die Situation in Berlin, aber auch in anderen Großstädten, nicht einfach ignorieren. Da werden Menschen aus ihrem Kiez vertrieben, Familien, Rentnerinnen, Polizisten, Krankenschwestern, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Bettina Jarasch hat mit dem Berliner Mietenschutzschirm als einzige Bürgermeisterkandidatin eine Lösung vorgelegt, um die zugespitzte Situation am Berliner Wohnungsmarkt auch ohne Enteignung aufzulösen.

Aber Frau Jarasch schließt Enteignungen in letzter Konsequenz eben nicht aus. Sie auch nicht?

Baerbock: Ich halte es für richtig, sich mit den Menschen an einen Tisch zu setzen und zu überlegen: Wie machen wir eine Stadt wieder zu einer Stadt für alle - mit Vierteln, in denen Menschen mit unterschiedlichen Einkommen leben? Ich bin optimistisch, dass wir am Ende bessere Lösung finden werden als eine für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler vermutlich teure Enteignung der Wohnungsgesellschaften. Auf Bundesebene setze ich auf einen Dreiklang: mehr sozialen Wohnungsbau, eine wirksamere Mietpreisbremse ohne die vielen Ausnahmen und eine generelle Obergrenze für Mieterhöhungen von 2,5 Prozent im Jahr.

Lesen Sie auch: Deutsche sind vom Wahlkampf gelangweilt - und mit der aktuellen Regierung unzufrieden

Dass diese Wohnungen sich heute überhaupt im Besitz privater Wohnungsgesellschaften befinden, ist doch eine Folge politischer Entscheidungen nach der Jahrtausendwende, als das Land Berlin diese Wohnungen selbst verkauft hat. Finden Sie es nicht problematisch, diese politischen Entscheidungen jetzt möglicherweise über Enteignungen zu korrigieren?

Baerbock: Die Misere, in die wir in vielen großen Städten hineingeraten sind, ist das Erbe einer Politik von SPD und Linkspartei in Berlin, weil sie die öffentlichen Wohnungen verkauft haben, und das zu einem Spottpreis. Und es ist auch eine Folge davon, dass die Große Koalition auf Bundesebene, die Mittel für den sozialen Wohnungsbau wieder auf eine Milliarde reduzieren will, obwohl schon jetzt stündlich drei Wohnungen aus der Sozialbindung herausfallen. Wir brauchen 100 000 neue Sozialwohnungen pro Jahr, die Mittel der Großen Koalition reichen vielleicht etwa für ein Zehntel davon.

Bilderstrecke

Bundestagswahl: Die Kanzlerin und ihre potentiellen Nachfolger

1 von 9 Bundeskanzlerin, Europa-Politikerin und Frau für Krisen: Angela Dorothea Merkel (CDU) war 16 Jahre im Amt. Nun geht diese Zeit zu Ende. Wird ihre Zeit als CDU-Vorsitzende mitgezählt, bestimmte sie seit zwei Jahrzehnten die Politik in Deutschland mit. Bild: Hannibal Hanschke, dpa Bundeskanzlerin, Europa-Politikerin und Frau für Krisen: Angela Dorothea Merkel (CDU) war 16 Jahre im Amt. Nun geht diese Zeit zu Ende. Wird ihre Zeit als CDU-Vorsitzende mitgezählt, bestimmte sie seit zwei Jahrzehnten die Politik in Deutschland mit. Bild: Hannibal Hanschke, dpa 2 von 9 Am 22. November 2005 trat Angela Merkel ihre erste Amtszeit als Bundeskanzlerin an. Damit wurde sie die erste Frau in diesem Amt - noch dazu die jüngste. Angela Merkel war bei ihrem Amtsantritt 51 Jahre alt. Ihr Vorgänger Gerhard Schröder (SPD) gratuliert ihr auf diesem Bild zum Wahlsieg. Bild: Peer Grimm, dpa (Archivbild) Am 22. November 2005 trat Angela Merkel ihre erste Amtszeit als Bundeskanzlerin an. Damit wurde sie die erste Frau in diesem Amt - noch dazu die jüngste. Angela Merkel war bei ihrem Amtsantritt 51 Jahre alt. Ihr Vorgänger Gerhard Schröder (SPD) gratuliert ihr auf diesem Bild zum Wahlsieg. Bild: Peer Grimm, dpa (Archivbild) 3 von 9 Angela Merkel und ihr Mann, Joachim Sauer, bei den Bayreuther Festspielen. Er war die ganzen Kanzlerjahre an ihrer Seite. Die beiden Physiker sind seit 1998 miteinander verheiratet. Bild: David-Wolfgang Ebener, dpa (Archivbild) Angela Merkel und ihr Mann, Joachim Sauer, bei den Bayreuther Festspielen. Er war die ganzen Kanzlerjahre an ihrer Seite. Die beiden Physiker sind seit 1998 miteinander verheiratet. Bild: David-Wolfgang Ebener, dpa (Archivbild) 4 von 9 Annalena Baerbock ist Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen, Mutter und seit April auch Kanzlerkandidatin. Sie setzte sich gegen Robert Habeck durch, der gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen ist. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Annalena Baerbock ist Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen, Mutter und seit April auch Kanzlerkandidatin. Sie setzte sich gegen Robert Habeck durch, der gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen ist. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 5 von 9 Annalena Baerbock setzt sich dafür ein, dass die Rechte der Kinder stärker im Grundgesetz verankert werden. Privat ist Baerbock mit dem Politikberater und PR-Manager Daniel Holefleisch (* 1973) verheiratet und lebt mit ihm und ihren zwei Töchtern (* 2011, * 2015) in Potsdam. Bild: Patrick Pleul, dpa (Archivbild) Annalena Baerbock setzt sich dafür ein, dass die Rechte der Kinder stärker im Grundgesetz verankert werden. Privat ist Baerbock mit dem Politikberater und PR-Manager Daniel Holefleisch (* 1973) verheiratet und lebt mit ihm und ihren zwei Töchtern (* 2011, * 2015) in Potsdam. Bild: Patrick Pleul, dpa (Archivbild) 6 von 9 Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist seit dem Jahr 2020 Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahl im Jahr 2021. Scholz ist derzeit Bundesfinanzminister und Vizekanzler der Regierung aus CDU/CSU und SPD mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bild: Michael Kappeler, dpa Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist seit dem Jahr 2020 Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahl im Jahr 2021. Scholz ist derzeit Bundesfinanzminister und Vizekanzler der Regierung aus CDU/CSU und SPD mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bild: Michael Kappeler, dpa 7 von 9 Der SPD-Politiker ist seit 1998 mit Britta Ernst verheiratet. Kinder haben sie keine: Die politische Karriere und die Zweisamkeit standen für das Ehepaar Scholz-Ernst immer an erster Stelle. Seit September 2017 ist Britta Ernst brandenburgische Ministerin für Bildung, Jugend und Sport. Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) Der SPD-Politiker ist seit 1998 mit Britta Ernst verheiratet. Kinder haben sie keine: Die politische Karriere und die Zweisamkeit standen für das Ehepaar Scholz-Ernst immer an erster Stelle. Seit September 2017 ist Britta Ernst brandenburgische Ministerin für Bildung, Jugend und Sport. Bild: Axel Heimken, dpa (Archivbild) 8 von 9 Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hält ein Impfangebot für alle impfwilligen Menschen schon im Juli 2021 für möglich - zwei Monate früher als es Kanzlerin Angela Merkel in Aussicht stellt. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hält ein Impfangebot für alle impfwilligen Menschen schon im Juli 2021 für möglich - zwei Monate früher als es Kanzlerin Angela Merkel in Aussicht stellt. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 9 von 9 Armin Laschet ist verheiratet und hat drei bereits erwachsene Kinder – Johannes (Joe), Eva und Julius. Seine Frau Susanne lernte er bereits im Kinder- und Jugendchor kennen. Seit 1985 ist das Paar verheiratet. Bild: Caroline Seidel, dpa Armin Laschet ist verheiratet und hat drei bereits erwachsene Kinder – Johannes (Joe), Eva und Julius. Seine Frau Susanne lernte er bereits im Kinder- und Jugendchor kennen. Seit 1985 ist das Paar verheiratet. Bild: Caroline Seidel, dpa 1 von 9 Bundeskanzlerin, Europa-Politikerin und Frau für Krisen: Angela Dorothea Merkel (CDU) war 16 Jahre im Amt. Nun geht diese Zeit zu Ende. Wird ihre Zeit als CDU-Vorsitzende mitgezählt, bestimmte sie seit zwei Jahrzehnten die Politik in Deutschland mit. Bild: Hannibal Hanschke, dpa Bundeskanzlerin, Europa-Politikerin und Frau für Krisen: Angela Dorothea Merkel (CDU) war 16 Jahre im Amt. Nun geht diese Zeit zu Ende. Wird ihre Zeit als CDU-Vorsitzende mitgezählt, bestimmte sie seit zwei Jahrzehnten die Politik in Deutschland mit. Bild: Hannibal Hanschke, dpa

Das zeigt, dass auch auf die Sozialdemokraten im Bereich faire Mieten und bezahlbarer Wohnraum, wenn's drauf ankommt, kein Verlass ist. Für mich heißt das auf Bundesebene, die Gemeinnützigkeit endlich wieder einzuführen, damit Vermieter, die sich zu Sozial- und Mietenbindung langfristig verpflichten, steuerliche Vorteile und Investitionszulagen erhalten. Und das bedeutet für mich zudem, dass wir nicht wie Olaf Scholz und Armin Laschet nur von Bauen, Bauen, Bauen reden können. Stattdessen muss es eine klare Ausrichtung auf bezahlbaren Wohnungsbau geben. Denn Luxuswohnungen haben wir in Deutschland schon zur Genüge.

Wohnungsnot ist vor allem in großen Städten ein Problem. Auf dem Land hingegen fehlt es mancherorts an Infrastruktur. Was wollen Sie dort machen?

Baerbock: Ich bin selber auf dem Dorf großgeworden und weiß, dass wir nach wie vor viele, viele Regionen haben, wo man nicht einfach sagen kann, man soll auf Bus oder Bahn umsteigen. Sei es, weil der Bahnanschluss in den letzten Jahren stillgelegt worden ist, oder aber der Bus am Wochenende überhaupt nicht fährt. Der im Grundgesetz festgeschriebene Grundsatz gleichwertiger Lebensverhältnisse bedeutet für mich, dass alle Menschen in unserem Land das Recht haben, mobil sein zu können, egal ob sie einen Führerschein haben oder nicht. Und die Hälfte der Menschen in unserem Land fährt gar kein Auto.

Deswegen möchte ich, dass bei uns in jedem Ort ab 500 Einwohnern zwischen 6.00 und 22.00 Uhr mindestens stündlich ein Bus oder eine Bahn fährt. In Regionen, wo wenig Menschen leben, sind es dann Kleinbusse. Und vor allen Dingen brauchen wir eine Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken. Natürlich heißt das auch, dass an jeder Milchkanne, wie es so schön heißt, ein Glasfaseranschluss sein muss. So wie es überall Briefkästen gibt, brauchen die Menschen auch einen schnellen Internetanschluss.

Das wird sehr teuer.

Baerbock: Diese Investitionen kosten Geld, ja. Aber wenn wir in unsere Infrastruktur nicht weiter investieren, dann hinterlassen wir unseren Kindern nicht nur marode Brücken und Schienen - schon heute ist zum Beispiel jede sechste Brücke marode. Wenn wir nichts dagegen tun, dass im ländlichen Raum Schulen kein Internet haben und Ärzte dort aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen nicht arbeiten wollen, dann schwächen wir diese Regionen zusätzlich. Deshalb ist es so wichtig, jetzt in diese Bereiche zu investieren. Daher schlagen wir für Investitionen in die Infrastruktur unseres Landes eine Erweiterung der Schuldenbremse vor.

Damit wird es aber sehr schwierig, eine Regierung mit der Union oder der FDP zu bilden.

Baerbock: FDP und CDU haben in den letzten Wochen ja auch offensichtlich erkannt, dass es nicht einfach reicht, auf Plakate zu schreiben "Wir modernisieren", sondern dass die Menschen zu Recht fragen "Wo soll denn eigentlich das Geld herkommen?" Immer mehr Wirtschaftswissenschaftler weisen darauf hin, dass wir ohne diese Investitionen die Infrastruktur und damit auch die Wirtschaftskraft unseres Landes gefährden. Wir haben konkrete Vorschläge gemacht, wie wir die Investitionen stemmen - über eine Reform der Schuldenbremse. Ich sehe nicht, wie die nächste Bundesregierung ohne solche Investitionen überhaupt eine Zukunftspolitik in die Wege leiten kann.

Lesen Sie auch: Anton Hofreiter in Füssen - "Das Auto spielt auf dem Land weiterhin eine wichtige Rolle"