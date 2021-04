Das ist der Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet im Porträt

Armin Laschet wird Kanzlerkandidat von CDU und CSU zur Bundestagswahl 2021. Er setzte sich gegen Markus Söder durch. Der Ministerpräsident von NRW im Porträt.

Armin Laschet verzichtet auf große Posen und gilt seit 2017 als harmonischer "Landesvater" für Nordrhein-Westfalen. Dort führt der 59-Jährige als Ministerpräsident die deutschlandweit einzige schwarz-gelbe Regierungskoaliton an. Er scheint die Lager vereinen zu können. Laschet steht für eine liberale Integrationspolitik, galt lange Zeit als der, der auch Grüne und Union zusammenbringen könnte und blickt vor allem auf eine vielseitige politische Karriere zurück.

Armin Laschets Lebenslauf: Niederlagen und Durchhaltevermögen

Als der CDU-Partei-Vorsitzende 1979 der Partei beitritt, ist er noch an der Universität. Er studiert Rechts- und Staatswissenschaften in München und Bonn. Bevor es ihn in die Politik zieht, wird Laschet erstmal Journalist und arbeitet bis 1990 als Freier Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Dann kehrt der Sohn eines Bergmannes zurück in seine Heimatstadt und nimmt sein erstes politisches Amt als Ratsherr der Stadt Aachen ein.

Schon 1991 wird er Vorsitzender des Bezirksverbandes Aachen. Der Startpunkt für ein wahres "Ochsenrennen" durch vielfältige politische Ämter. Von 1994 bis 1998 ist er Bundestagsabgeordneter, ab 1999 sitzt er für die CDU im EU-Parlament. Danach kehrt Laschet in das nordrhein-westfälische Landesparlament zurück und wird Deutschlands erster Integrationsminister im schwarz-gelben Kabinett.

Armin Laschet und seine politischen Stationen

August 2008: Armin Laschet ist Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration in Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Juergen Ruettgers besucht er einen Kindergarten in der Region. Mai 2009: Die CDU startete in Aachen ihren bundesweiten Europawahlkampf. Auch Armin Laschet unterstützt das zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Laschet selbst saß bis 2005 im EU-Parlament und ist beim Wahlkampf 2009 Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen.

Mai 2017: Der Spitzenkandidat der CDU, Armin Laschet und seine Frau Susanne, verlassen am 14. Mai 2017 ein Wahllokal in Aachen. Laschet tritt damals als Spitzenkandidat der CDU bei der Landtagswahl an und wird später Ministerpräsident in NRW. Februar 2019: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet äußert sich nach einer Betriebsversammlung von RWE-Mitarbeitern am Braunkohle Tagebau Hambach. Die Diskussion um Braunkohle ist eines der beherrschenden Themen seiner Amtszeit.

Dezember 2020: Armin Laschet und seine Konkurrenten um den CDU-Parteivorsitz. Gemeinsam mit Friedrich Merz und Norbert Röttgen stellt er sich den Fragen der Parteimitglieder bei einer Diskussionsrunde im Konrad-Adenauer-Haus. 20. April 2021: Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, tritt als Kanzlerkandidat der Union an. Markus Söder hat dem CDU-Chef volle Unterstützung zugesagt und gibt im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur auf.

Am Sonntag, 11. April, wagt sich Markus Söder (CSU, r.), aus der Deckung. Der Ministerpräsident von Bayern verkündet, ebenfalls als Kanzlerkandidat der Union bereitzustehen. Er und Laschet wollen die Frage in "einvernehmlichen Gesprächen" klären. Doch schon kurz darauf ist davon keine Rede mehr: Söder erkennt nicht an, dass sich der CDU-Bundesvorstands klar für Laschet ausgesprochen hat und spricht von "Hinterzimmer"-Gesprächen. Der Machtkampf wandert in die gemeinsame CDU/CSU-Bundestagsfraktion Acht Tage, nachdem beide Parteichefs der Union ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklärt haben, ist der Machtkampf endgültig eskaliert. Laschet kämpft, Söder zieht nicht zurück. Am Montag, 19. April, will es Laschet mit einem Gewaltakt versuchen: Er kündigt an, am Abend den CDU-Bundesvorstand zu einer Abstimmung einzuberufen. Dort wird siebeneinhalb Stunden hitzig debattiert. Am Ende heißt es 31 zu 9 Stimmen für Laschet. Tags darauf gibt Söder auf. August 2008: Armin Laschet ist Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration in Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Juergen Ruettgers besucht er einen Kindergarten in der Region. Zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Juergen Ruettgers besucht er einen Kindergarten in der Region. Bild: Friso Gentsch

Kein Mann der großen Posen: Armin Laschet wirkt für manche zu bescheiden

Seine Politik beschreibt der CDU-Mann selbst als "Zuhören, entscheiden, handeln". Der dreifache Familienvater wirkt bedacht und bescheiden, für manchen zu bescheiden. Während seines Wahlkampfs für den CDU-Parteivorsitz ruft ihn sein Kollege und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu auf, etwas beherzter voranzuschreiten: "Wahlkampf heißt auch deswegen Wahlkampf, weil die Leute sehen wollen, dass man kämpft".

Auch in der Vergangenheit war genau das Laschets Schwachpunkt. CDU-Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen wurde der 59-Jährige erst, als seine Partei mit Norbert Röttgen 2012 einen historischen Tiefstand erreichte. Laschet sollte die CDU wieder auf mehr als 26,3 Prozent bringen. Zugetraut haben ihm das damals nicht all seine Parteikollegen. Verhaltene 78 Prozent machten ihn 2012 zum Chef des CDU-Landesverbandes.

Als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen ist Laschet beliebt

Ganz anders sah das vier Jahre später aus. 2016 scheint Armin Laschet den Lohn für den langen Weg zu erhalten. Mit 96 Prozent wird er als Landeschef bestätigt und ein Jahr später als Spitzenkandidat für das Amt des Ministerpräsidenten gewählt. 2017 können er und seine CDU-Parteikollegen die Wahl für sich entscheiden. Und die Bundes-Union blickt nach Nordrhein-Westfalen, hat Laschet doch die SPD im umkämpften Wahlgebiet abgehängt.

Seitdem regiert Armin Laschet eigenen Worten zufolge mit "Maß und Mitte", legte beispielsweise den ersten Haushaltsplan ohne Neuverschuldung seit Jahrzehnten vor. Auch in der Bildungspolitik brachte er die geforderte Veränderung. Er schaffte das Abitur in acht Jahren ab. Bei seiner Vereidigung 2017 sagte er mit Blick auf seine Amtszeit: "Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen: Was für ein Amt, was für eine Ehre - aber auch, was für eine Verantwortung". Laschet gilt als moderater Politiker und verfolgt für viele einen ähnlichen Kurs wie Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Die Kanzlerin und ihre potentiellen Nachfolger

Bundeskanzlerin, Europa-Politikerin und Frau für Krisen: Angela Dorothea Merkel (CDU) ist nun seit 15 Jahren im Amt. Wird ihre Zeit als CDU-Vorsitzende mitgezählt, bestimmt sie bereits seit zwei Jahrzehnten die Politik in Deutschland mit.

Am 22. November 2005 trat Angela Merkel ihre erste Amtszeit als Bundeskanzlerin an. Damit wurde sie die erste Frau in diesem Amt - noch dazu die jüngste. Angela Merkel war bei ihrem Amtsantritt 51 Jahre alt. Ihr Vorgänger Gerhard Schröder (SPD) gratuliert ihr auf diesem Bild zum Wahlsieg. Angela Merkel und ihr Mann, Joachim Sauer, bei den Bayreuther Festspielen. Er war die ganzen Kanzlerjahre an ihrer Seite. Die beiden Physiker sind seit 1998 miteinander verheiratet.

Annalena Baerbock - Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Grünen, Mutter und seit Neuestem Kanzlerkandidatin. Sie setzte sich gegen Robert Habeck durch, der gemeinsam mit Baerbock Bundesvorsitzender der grünen ist. Annalena Baerbock setzt sich dafür ein, dass die Rechte der Kinder stärker im Grundgesetz verankert werden. Privat ist Baerbock mit dem Politikberater und PR-Manager Daniel Holefleisch (* 1973) verheiratet und lebt mit ihm und ihren zwei Töchtern (* 2011, * 2015) in Potsdam.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist seit dem Jahr 2020 Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahl im Jahr 2021. Scholz ist derzeit Bundesfinanzminister und Vizekanzler der Regierung aus CDU/CSU und SPD mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der SPD-Politiker ist seit 1998 mit Britta Ernst verheiratet. Kinder haben sie keine: Die politische Karriere und die Zweisamkeit standen für das Ehepaar Scholz-Ernst immer an erster Stelle. Seit September 2017 ist Britta Ernst brandenburgische Ministerin für Bildung, Jugend und Sport.

20. April 2021: Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, tritt als Kanzlerkandidat der Union an. Markus Söder hat dem CDU-Chef volle Unterstützung zugesagt und gibt im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur auf. Armin Laschet ist verheiratet und hat drei bereits erwachsene Kinder – Johannes (Joe), Eva und Julius. Seine Frau Susanne lernte er bereits im Kinder- und Jugendchor kennen. Seit 1985 ist das Paar verheiratet. Bundeskanzlerin, Europa-Politikerin und Frau für Krisen: Angela Dorothea Merkel (CDU) ist nun seit 15 Jahren im Amt. Wird ihre Zeit als CDU-Vorsitzende mitgezählt, bestimmt sie bereits seit zwei Jahrzehnten die Politik in Deutschland mit.

Laschet und Corona: Zögerlicher Kurs bringt Glaubwürdigkeit in Gefahr

Zunächst brachte ihm diese Politik stetig steigende Umfragewerte. Doch durch die Corona-Pandemie wurde das wieder anders. Hier zeigte Armin Laschet sich skeptisch gegenüber den Beschränkungen und äußerte immer wieder Zweifel am Kurs der Bundesregierung. Sein Wunsch nach weniger strengen Maßnahmen stieß auf wenig Zuspruch aus der Bevölkerung.

Bei der Wahl zum neuen CDU-Vorsitzenden Anfang 2021 setzte er sich in der Stichwahl gegen seinen Konkurrenten Friedrich Merz durch. Seine Umfragewerte blieben dennoch deutschlandweit im Keller. Rund um Ostern sorgte er mit seinem Vorschlag eines harten "Brücken-Lockdowns" für Irritationen, nachdem er in den Monaten zuvor eher für Lockerungen plädiert hatte.

CSU-Alphatier Markus Söder witterte die Chance und erklärte im April seine Bereitschaft, als gemeinsamer Unions-Kanzlerkandidat antreten zu wollen. Söder, "der Machthungrige", gegen Laschet, das "Weichei" - dieser Machtkampf hielt CDU/ CSU neun Tage lang in Atem - inmitten der Corona-Pandemie. Erst, als sich der CDU-Bundesvorstand ein zweites Mal deutlich hinter seinen Parteichef stellte, gab Söder auf.

Laschet wird Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl 2021. Der Kampf ist zu Ende - und hat gerade erst begonnen.