Auf Intensivstation: Berlusconi hat Leukämie

Italiens langjähriger Regierungschef Silvio Berlusconi liegt auf der Intensivstation. Nun kam heraus, dass er an Leukämie leidet.

06.04.2023 | Stand: 11:26 Uhr

Silvio Berlusconi befindet sich seit Mittwochmorgen wegen Lungen- und Herz-Kreislauf-Problemen auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Mailand. Der Zustand des 86-Jährige ist offenbar derzeit stabil. Wie unter anderem die italienische Tageszeitung La Repubblica berichtet, soll Berlusconi an Leukämie erkrankt sein, die eine Lungenentzündung verursacht hatte. Der ehemalige italienische Regierungschef war mit Atemnot in das Krankenhaus eingeliefert worden. Eine offizielle Bestätigung der Familie oder seiner Partei Forza Italia gibt es bislang nicht.

Berlusconi: Mehrere Krankenhaus-Aufenthalte in den vergangenen Jahren

In den vergangenen Jahren musste Berlusconi immer wieder krankheitsbedingt behandelt werden. Erst am 30. März war er nach einem viertägigen Aufenthalt aus demselben Krankenhaus entlassen worden. Damals wurde er offenbar wegen Herzrhythmusstörungen untersucht.

Auch im Januar 2022 war Berlusconi im Krankenhaus gewesen. Damals war der Grund laut der italienischen Zeitung Corriere della Sera ein Harnwegsinfekt. Im September 2020 infizierte er sich mit Corona und litt an einer beidseitigen Lungenentzündung. Im Juni 2016 wurde er am offenen Herzen operiert. Dabei wurde die Aortenklappe ersetzt.

Berlusconi war viermal Ministerpräsident in Italien

Berlusconi gründete 1993 die Partei Forza Italia. Er war viermal Ministerpräsident Italiens, zuletzt von 2008 bis 2011. Zudem war er übergangsweise Außen-, Wirtschafts- und Gesundheitsminister. Von 2019 bis Oktober 2022 war er Mitglied des Europäischen Parlaments. Zudem war der 86-Jährige Eigentümer des Unternehmens Fininvest und Präsident des Fußballvereins AC Mailand.

Neben seiner politischen Laufbahn schaffte es Berlusconi durch Affären und sogenannte Bunga-Bunga-Partys in die Schlagzeilen. Vor italienischen Gerichten sind mehrere Verfahren gegen ihn anhängig. 2013 wurde er wegen Steuerbetrugs verurteilt. Infolgedessen durfte er sechs Jahre lang keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden. 2018 wurde das Verbot allerdings vorzeitig aufgehoben.