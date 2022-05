Baerbock: Botschaft in Kiew öffnet wieder

Die meisten G7-Länder hatten bereits angekündigt, ihre Botschaften in Kiew wieder zu eröffnen. Nun schließt sich auch Deutschland an.

10.05.2022 | Stand: 14:49 Uhr

Außenministerin Annalena Baerbock hat bei einem Besuch in der Ukraine die Wiedereröffnung der Mitte Februar geschlossenen deutschen Botschaft in der Hauptstadt Kiew noch an diesem Dienstag angekündigt.

Die Arbeit der Botschaft werde in Minimalpräsenz wieder aufgenommen, sagte die Grünen-Politikerin in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. In der Botschaft werde es zunächst einen eingeschränkten Betrieb geben.

