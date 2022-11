Baerbock: Verantwortliche im Iran zur Verantwortung ziehen

Seit zwei Monaten wird im Iran protestiert, es gab hunderte Tote. Bundesaußenministerin wirbt für eine unabhängige Untersuchung der Lage durch UN-Experten.

24.11.2022 | Stand: 11:18 Uhr

Die Verantwortlichen für die Gewalt im Iran gegen friedlich demonstrierende Frauen, Männer und Kinder müssen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zufolge zur Verantwortung gezogen werden. Der Iran verstoße gegen die Rechte seiner Bürger auf freie Meinungsäußerung und Versammlung, sagte Baerbock im UN-Menschenrechtsrat in Genf.

Sie nahm an der von Deutschland und Island beantragten Iran-Sondersitzung des Rates teil. "Heute wird unser Mut in den Vereinten Nationen, die Stimme zu erheben, getestet", sagte Baerbock vor hunderten Diplomaten. Die Menschen im Iran wollten schlicht in Würde und ohne Diskriminierung leben. Sie warb für eine unabhängige Untersuchung der Lage im Iran durch UN-Experten. Über eine entsprechende Resolution sollte am Nachmittag abgestimmt werden.

UN-Hochkommissar spricht von "Tyrannei"

Zuvor hatte der neue UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, von einer "Tyrannei" im Iran gesprochen. "Die unnötige und unverhältnismäßige Gewaltanwendung muss beendet werden." Es handle sich dabei um "eine ausgewachsene Menschenrechtskrise". Es werde versucht, Aktivisten der Zivilgesellschaft und Journalisten zu diskreditieren und sie "als Agenten von Feinden und ausländischen Staaten abzustempeln", sagte Türk. "Das ist ein bequemes Narrativ. Wie wir in der Geschichte gesehen haben, ist dies das typische Narrativ der Tyrannei, um von den Ursachen der Beschwerden abzulenken."

Eine Vertreterin der iranischen Regierung wies sämtliche Vorwürfe zurück. Sie griff vor allem Deutschland namentlich an. Deutschland verletze die Menschenrechte der Iraner zusammen mit anderen Staaten durch die Sanktionen. Die Lage der Frauen im Iran sei bestens, mit überall gleichen Berufschancen, sagte sie weiter.

Menschenrechtler: Mindestens 430 Tote

Seit dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini am 16. September gibt es im Iran beispiellose Demonstrationen für mehr Frauenrechte und gegen die Regierung. Amini war wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die strikte Kleiderordnung von der Sittenpolizei festgenommen worden und starb in Polizeigewahrsam. Nach Angaben der Organisation Human Rights Activists News Agency (HRANA) mit Sitz in den USA wurden seit Ausbruch der Proteste mindestens 430 Menschen getötet, darunter auch 55 Sicherheitskräfte. Sechs Menschen wurden nach der Teilnahme an Protesten zum Tode verurteilt. Tausende wurden verhaftet.

Der neue UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, wollte sich in der Sondersitzung erstmals in seiner neuen Funktion äußern. Der österreichische Jurist hat sein Amt im Oktober angetreten.