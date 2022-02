Baerbock: Waffenexporte von Menschenrechten abhängig

Auf ihrer letzten Station ihrer Nahost-Reise spricht Außenministerin Annalena Baerbock Klartext. Die Lage der Menschenrechte werde bei künftigen Waffenlieferungen einen größeren Ausschlag geben.

12.02.2022 | Stand: 13:59 Uhr

Außenministerin Annalena Baerbock hat Ägypten darauf eingestellt, dass die Menschenrechtslage im Land bei künftigen Waffenlieferungen einen größere Ausschlag geben wird.

Ausnahmen von einer "restriktiven Politik" solle es nur in begründeten Einzelällen und nach sorgfältiger Prüfung geben, sagte Baerbock in Kairo bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihrem ägyptischen Kollegen Samih Schukri. Dabei spiele insbesondere die Menschenrechtslage eine wichtige Rolle. "Natürlich wird sich das auch auf Länder auswirken, die bisher große Empfänger deutscher Rüstungsexporte waren."

Ägypten nimmt seit drei Jahren einen Spitzenplatz in den deutschen Rüstungsexportstatistiken ein. Waffenlieferungen in das nordafrikanische Land sind deswegen äußerst umstritten. Kritiker sehen dort eine desaströse Menschenrechtslage. Unter der Führung von Al-Sisi geht die Regierung mit harter Hand gegen Kritiker und Gegner vor. Zehntausende Menschen sitzen deswegen im Gefängnis.

Baerbock traf in Kairo neben Schukri auch Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Sie habe mit ihren Gesprächspartnern "offen und ehrlich" über die Menschenrechtslage geredet, erklärte sie. Sicherheit und Stabilität könne es auf Dauer nur dort geben, "wo alle Menschen Perspektiven haben und die Chance, sich friedlich in Politik und Gesellschaft einzubringen."

Schukri wiederum erwiderte, Ägypten mache Beziehungen mit anderen Ländern nicht von Bedingungen abhängig. Die Basis seien gegenseitiger Respekt und Nichteinmischung in innere Angelegenheiten. Sein Land habe sich wegen Waffenlieferung an Deutschland gewandt, um seine nationale Sicherheit und die Grenzen zu schützen. Ägyptens Beitrag zu Sicherheit und Stabilität in der Region habe einen direkten Einfluss auf die Sicherheit in Europa, erklärte Schukri weiter.

Lesen Sie auch

Olympia in Peking Scholz reist nicht zu den Olympischen Spielen in Peking

Kairo ist die letzte Station auf Baerbocks Nahostreise. Sie hatte zuvor in den vergangenen beiden Tagen Israel und Jordanien besucht.

Annalena Baerbock

Auswärtiges Amt

Annalena Baerbock bei Facebook

Annalena Baerbock bei Twitter

Sprecher des Ägyptischen Außenministeriums auf Twitter

Ägyptens Außenministerium auf Facebook

Al-Sisi auf Twitter

Ägypten zur diesjährigen Weltklimakonferenz