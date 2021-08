Schon in dieser Woche: GDL kündigt bisher längsten Bahnstreik an

Neue Runde im Bahnstreik: Die Lokführer der GDL wollen schon ab Mitte der Woche erneut für höhere Löhne streiken. Es soll der längste Streik bisher sein.

30.08.2021 | Stand: 17:24 Uhr

Im festgefahrenen Tarifstreit bei der Deutschen Bahn ruft die Lokführergewerkschaft GDL zu einer dritten Streikwelle auf.

Der Ausstand soll im Personenverkehr am Donnerstag beginnen und bis Dienstag, 7. September, 2.00 Uhr, dauern, wie Gewerkschaftschef Claus Weselsky am Montag in Frankfurt erklärte.

Dritter Bahnstreik in wenigen Wochen angekündigt

Im August wurden Güter- und Personenverkehr bereits zweimal für mehrere Tage bestreikt - mit massiven Auswirkungen auch im Allgäu.

