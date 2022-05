Beim Öl-Embargo ging es um nationale Interessen – nicht um Solidarität

Die Sanktionen der EU gegenüber Russland werden von den Regierungschefs gefeiert. Dass es dabei allein um nationale Interessen ging, bleibt unerwähnt.

31.05.2022 | Stand: 20:54 Uhr

In der Symbolpolitik mag das teilweise Öl-Embargo ein Erfolg sein. Immerhin erlaubte es dieser spät in der Nacht ausgehandelte Kompromiss, den 27 Staats- und Regierungschefs, abermals ihre angebliche Geschlossenheit zu feiern und in Form der politischen Einigung zumindest mit einer Stimme auf den anhaltenden Krieg Russlands in der Ukraine zu antworten. Doch Details des Importstopps fehlen völlig.

Sanktionen sollte den eigenen Mitgliedsstaaten nicht schaden

Die Abschlusserklärung gleicht einer Verpackung ohne Inhalt. In Wirklichkeit zeigte der zweitägige EU-Gipfel wie unter dem Brennglas, dass sich trotz des Kriegs in Europa kaum etwas geändert hat in der Staatengemeinschaft. Am Ende übertrumpfen nationale Interessen den Solidaritätsgedanken. Das resultierte in einem vermeintlichen Embargo, das gespickt ist mit zu großen Ausnahmen, zu langen Übergangsfristen und das viel zu viele Schlupflöcher aufweist. Es brauchte unter anderem Zugeständnisse an die Regierung in Budapest, damit die übrigen 26 Staats- und Regierungschefs, aber vor allem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, nicht völlig blamiert abreisen mussten.

Scheitern bei diesem Gipfel wäre ein fatales Signal gewesen

Die Brüsseler Behörde hat die Sanktion gegen Moskau nicht sorgfältig genug vorbereitet und es versäumt, die Auswirkungen der Maßnahme auf alle 27 Mitgliedstaaten zu analysieren und entsprechende individuelle Lösungen aufzuzeigen. Stattdessen preschte von der Leyen vor und geriet nun unter massiven Druck. Die Mitgliedstaaten wussten, dass ein Scheitern bei diesem Gipfel ein fatales Signal gewesen wäre, das allein Putin in die Hände gespielt hätte. Viktor Orban mag sich mit seiner aggressiven Blockadehaltung unmöglich verhalten haben. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Ungarn stark auf russisches Öl angewiesen ist und nicht von heute auf morgen auf die Importe verzichten kann.