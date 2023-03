Belarus führt Todesstrafe für Hochverrat ein

In Belarus gilt noch die Todesstrafe. Lukaschenko hat die Gesetze nun weiter verschärft - und Hinrichtung auf die Verletzung von Staatsgeheimnissen ausgeweitet.

11.03.2023 | Stand: 08:06 Uhr

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat ein neues Gesetz verabschiedet, dass bei Hochverrat die Todesstrafe vorsieht. Das Todesurteil richtet sich an Staatsbedienstete und Militärangehörige, die durch Verrat "irreparablen Schaden" für die Sicherheit von Belarus anrichten, so Lukaschenko. Darunter fallen Amtspersonen und Soldaten. Das Gesetz hat der belarussiche Präsident am Donnerstag offiziell unterzeichnet, wie die staatliche Nachrichtenagentur Belta berichtet.

Auch weitere Änderungen am Strafrecht in Belarus von Lukaschenko folgen damit: Künftig soll auch eine "Diffamierung von Streitkräften sowie paramilitärischer Einheit und die Verletzung von Regeln zum Schutz von Staatsgeheimnissen" bestraft werden. Mit diesen Gesetzesverschärfungen orientiert sich Belarus an einem ähnlichen Gesetz des verbündeten Nachbarlandes Russland. Russland hatte eine ähnliche Formulierung mit Beginn seines Angriffskriegs auf die Ukraine ins Strafgesetzbuch aufgenommen.

Todesstrafe in Belarus: Ähnliches Gesetz gilt in Russland

Bisher ist Belarus das einzige Land in Europa, in dem nach wie vor die Todesstrafe vollstreckt wird. Sie wird mit einem Schuss in den Hinterkopf vollzogen. Erst im Mai 2023 hatte Präsident Lukaschenko das letzte Mal das belarussische Strafrecht verschärft: Die Todesstrafe gilt dort seitdem nicht nur wegen Mordes oder Terrorismus, sondern seit vergangenem Jahr auch bei "dem Versuch eines Terrorakts".

Alexander Lukaschenko ist seit 1994 an der Macht in Belarus. Seit 2020 wird er wegen zahlreicher Manipulationskandale jedoch von der EU offiziell nicht mehr als belarussischer Präsident anerkannt. Er wird häufig als der "letzte Diktator Europas" bezeichnet. (mit dpa)