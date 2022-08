Bericht: Ukraine täuscht russisches Militär mit Attrappen

Das ukrainische Militär setzt im Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren laut einem Bericht der "Washington Post" auch Waffenattrappen ein, um die Angreifer zu täuschen. Dabei gehe es etwa um hölzerne Nachbildungen moderner US-Raketensysteme, schrieb die Zeitung am Dienstag unter Berufung auf ungenannte hochrangige Beamte aus den USA und der Ukraine. Auf diese Weise seien die russischen Streitkräfte dazu gebracht worden, teure Marschflugkörper vom Typ Kalibr auf harmlose Replikate zu verschwenden. Das Blatt habe auch Fotos dieser Scheinziele begutachten können, hieß es weiter.

Ukraine's military has tricked Russia into wasting expensive missiles on dummy targets, according to interviews with senior U.S. and Ukrainian officials and photographs of the replicas reviewed by The Washington Post. https://t.co/kDZrPJbNVD