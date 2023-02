Berlin bleibt sich treu: Ein bisschen Wahl-Chaos war dann doch

Stapelweise Briefwahlumschläge verbummelt: Was die Nachzählung in Lichtenberg für Franziska Giffey (SPD) bedeutet. Und: Es kommt zu einem Losentscheid.

16.02.2023 | Stand: 21:44 Uhr

Wirklich keine größeren Pannen? Fast mehr noch als über das verrückte Ergebnis - die CDU weit vorn, SPD und Grüne fast gleichauf dahinter - wunderten sich die Menschen in Berlinüber den scheinbar weitgehend störungsfreien Ablauf der Wahl am Sonntag. "Was ist da los mit unserer Stadt?", fragten sich viele, schließlich gehört Behörden-Chaos ja so fest zur Spree-Folklore wie Currywurst und Fernsehturm. Kaum zwei Tage später bekamen sie die ernüchternde Antwort. Im Ostberliner Plattenbau-Bezirk Lichtenberg waren dann doch ein Stapel ungeöffneter Briefwahlumschläge aufgetaucht. 466 Stimmzettel, um genau zu sein. Auf den ersten Blick nicht viel, doch womöglich entscheidend dafür, wer am Ende regiert.

Amtsinhaberin Franziska Giffey von der SPD lag bislang zwar meilenweit hinter Kai Wegner von der CDU, aber nur magere 105 Stimmen vor ihrer grünen Mitbewerberin Bettina Jarasch. Beide wollen weiter zusammen mit der Linkspartei regieren. Wer auf dem Chefinnensessel im Roten Rathaus Platz nehmen möchte, braucht einen Vorsprung auf die andere - sei er noch so klein.

Kommt es bei der Nachzählung in Lichtenberg zur Sensation?

So richteten sich alle Augen nach Lichtenberg, bislang nicht für Verwaltungsversagen bekannt, sondern eher für das Gegenteil, wenn auch nicht gerade im guten Sinne. Hier hatte einst die berüchtigte Stasi ihre Zentrale. Von dem, was die Bürger des Sozialistenstaats so sagten und taten, ging dem Geheimdienst kaum etwas durch die Lappen.

Noch vor der Nachzählung bot sich ein Schauspiel, das die Berliner nicht erst seit dem Debakel um den Bau des Hauptstadt-Flughafens zur Genüge kennen: Der Versuch, die Verantwortung für Pleiten, Pech und Pannen auf andere abzuwälzen. "Das Problem wurde leider von der Deutschen Post verursacht und das Wahlamt trifft keine Schuld“, war Stadtrat Kevin Hönickeüberzeugt. Kurz darauf musste der Sozialdemokrat sich kleinlaut korrigieren. Der Fehler lag eben doch beim Bezirk.

Ein Kurierfahrer hatte die Briefe am Freitagnachmittag offenbar rechtzeitig bei der Poststelle angeliefert – nur waren halt schon alle im Feierabend. Lakonisch schrieb ein Reporter des örtlichen Tagesspiegel: "Am Ende bekommt Berlins Verwaltung zumindest ihre Pannen immer noch selbst organisiert."

Nach dem verpatzten ersten Versuch sollte alles bei Berlin-Wahl klappen

Dabei schien doch nach dem Chaos beim ersten Durchgang im September 2021 - vor den Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen, Stimmzettel gingen aus - wirklich an alles gedacht. Schließlich wollte sich die deutsche Hauptstadt nicht vor den internationalen Wahlbeobachtern blamieren, die der gerichtlich verfügten Wiederholung beiwohnten. Zur Organisation aber blieben nur mickrige 90 Tage statt der üblichen zwölf Monate - die beim ersten Mal ja hinten und vorn nicht gereicht hatten.

So wurden für die Vorbereitung ganze Bezirksämter geschlossen, was, wie die Berliner unkten, niemandem auffiel. Auch sonst seien dort ja keine Termine zu bekommen. Immerhin, für genügend "Wahlhelfende" wurde diesmal gesorgt, nachdem beim ersten Durchgang der Versuch, mit einer "Vorfahrt" bei der damals heiß begehrten Corona-Impfung zu locken, eher misslungen war. Viele nahmen das Angebot zwar gerne wahr, waren am Wahlsonntag aber unpässlich. Nun wurde die Aufwandsentschädigung für den Dienst an der Urne kurzerhand von bisher 60 Euro auf 240 Euro vervierfacht. Und erst hinterher ausbezahlt, sodass es kaum spontane Absagen gab.

Kiez-Kundige behalten recht

Im Bezirksamt Lichtenberg dauerte die überaus sorgfältige Auswertung der 466 Wahlbriefe am Mittwoch von 9.30 bis etwa 14.15 Uhr. Das Ergebnis bestätigte die Einschätzung von Kiez-Kundigen: Die Sozialdemokraten haben in Lichtenberg wenig und die Grünen noch weniger zu melden. Dort wird schwarz gewählt oder gleich dunkelrot. So kann Franziska Giffey ihren Vorsprung von 105 auf 113 Stimmen sogar noch leicht ausbauen. Zittern müssen andere: Die Nachzählung ergibt für die Direktkandidaten von CDU und Linkspartei einen absoluten Gleichstand: Wer ins Abgeordnetenhaus einzieht, entscheidet nun das Los.