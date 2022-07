Biden und Xi sprechen in langem Telefonat auch über Taiwan

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben am Donnerstag mehr als zwei Stunden miteinander telefoniert. Nach Angaben des Weißen Hauses war das Telefonat Teil der Bemühungen der US-Regierung, die Kommunikation mit China aufrechtzuerhalten und zu vertiefen.

Today I spoke with President Xi Jinping of the People’s Republic of China as part of our efforts to deepen lines of communication, responsibly manage our differences, and address issues of mutual interest. pic.twitter.com/mwIeg35h8j