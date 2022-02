"Boostern" zum Anglizismus des Jahres 2021 gekürt

Das Verb "boostern" ist zum Anglizismus des Jahres 2021 gekürt worden.

01.02.2022 | Stand: 09:20 Uhr

Die Jury um den Sprachwissenschaftler Prof. Anatol Stefanowitsch von der Freien Universität Berlin lobte die Schnelligkeit, mit der es eine Lücke im Wortschatz gefüllt habe, und die Leichtigkeit, mit der das Wort im grammatischen System des Deutschen seinen Platz finde.

Das Verb "boostern" bezeichnet im Deutschen das Auffrischen einer Corona-Schutzimpfung. Dabei unterscheide es sich in mehrfacher Hinsicht von der im Deutschen bereits vorhandenen Formulierung "eine Auffrischungsimpfung geben/erhalten", teilte die Initiative "Anglizismus des Jahres" am Dienstag mit.

So beziehe sich "boostern" speziell auf Impfungen gegen das Coronavirus und ermögliche in der Pandemie eine knappe und trotzdem eindeutige Kommunikation. Auch habe das Wort "einen optimistischen und dynamischen Beiklang", an den der Begriff "Auffrischung" einfach nicht heranreiche.

Die Corona-Krise hatte bereits die "Anglizismus des Jahres"-Kür für das Jahr 2020 geprägt. Die Wahl fiel damals auf den für Schließungen üblich gewordenen Begriff "Lockdown". Die Sprachinitiative um Stefanowitsch würdigt seit 2010 jährlich den ihrer Ansicht nach "positiven Beitrag des Englischen zur Entwicklung des deutschen Wortschatzes". Für das Jahr 2019 hatte sich die Jury für den Ausdruck "... for future" (wie bei "Fridays for Future") entschieden. Davor ging der Titel etwa an "Gendersternchen" (2018), "Fake News" (2016) oder "Shitstorm" (2011).