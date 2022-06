Nach vier Tagen Jubiläumssause herrschte in London Katerstimmung - doch Johnson übersteht das Misstrauensvotum

06.06.2022 | Stand: 22:08 Uhr

Der britische Premierminister Boris Johnson hat ein Misstrauensvotum in seiner konservativen Fraktion überstanden.

Die Mehrheit seiner Parteikollegen sprach dem Premier am Montagabend in London ihr Vertrauen aus. Auslöser für die Abstimmung war die Affäre um Partys in Johnsons Amtssitz während des Corona-Lockdowns.