Briefwahl Abgabetermin 2021: Bis wann muss man die Unterlagen abschicken?

Endspurt bei der Briefwahl zur Bundestagswahl 2021: Auch im Allgäu ist der Anteil der Briefwähler heuer enorm hoch. Bis wann müssen die Unterlagen zur Post?

22.09.2021 | Stand: 12:50 Uhr

Bei der Bundestagswahl 2021 am 26. September schließen die Wahllokale um 18 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt muss auch der Wahlbrief vorliegen - sonst zählt er nicht.

Bis wann müssen die Briefwahl-Unterlagen abgeschickt werden?

Die Empfehlung des Bundeswahlleiters lautet, den Brief spätestens am dritten Werktag vor der Wahl abzuschicken. Der Brief sollte in diesem Fall also spätestens am Mittwoch, 22. September, zur Post.

Aber auch, wer vergessen hat, seinen Wahlbrief rechtzeitig abzuschicken, hat noch Möglichkeiten: Mit dem Wahlschein kann man am Wahltag am 26. September direkt im Wahllokal wählen (Ausweis nicht vergessen).

Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen können außerdem am Wahltag bis 18 Uhr auch an der auf dem Brief angegebenen Adresse abgegeben werden.

Die Briefwahl-Unterlagen müssen rechtzeitig zurückgesendet werden, damit die Stimmen gezählt werden können. Bild: Christoph Schmidt, dpa (Archiv)

Bis wann Briefwahl beantragen? - Noch immer ist das möglich!

Die Briefwahl kann laut dem Bundeswahlleiter bis Freitag vor der Wahl bis 18 Uhr beantragt werden. Für dieses Jahr ist der Stichtag der 24. September 2021.

In besonderen Ausnahmefällen (zum Beispiel bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung) ist das sogar noch bis zum Wahltag am 26. September 2021, 15 Uhr, möglich. Wer seinen Antrag im Wahlamt persönlich abgibt, erhält die Briefwahlunterlagen sofort und kann auch direkt im Wahlamt seine Stimme abgeben.

Bei der Bundestagswahl 2021 wird der Anteil an Briefwählern voraussichtlich einen neuen Rekord in Deutschland erreichen. Schon bei der letzten Wahl des deutschen Bundestags 2017 hatten fast 29 Prozent der Wähler per Brief abgestimmt. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März 2021 inmitten der Pandemie nutzte sogar fast die Hälfte der Wähler die Möglichkeit der Briefwahl.

Briefwahl beantragen: Wie stelle ich den Antrag auf Briefwahl bei der Bundestagswahl 2021?

Sie müssen dazu einen Wahlschein beantragen. Mit ihm bekommen Sie automatisch alle Briefwahlunterlagen zur Bundestagswahl 2021 zugeschickt. Der wohl gebräuchlichste Weg: In der Wahlbenachrichtigung, die jeder Wähler bekommt, finden sich dazu ein Vordruck und in vielen Gemeinden auch ein QR-Code. Füllen Sie den Vordruck aus und schicken Sie ihn zurück, oder scannen Sie mir Ihrem Smartphone den QR-Code und füllen Sie das Formular bequem online aus.

Laut Bundeswahlleiter sollte man den Antrag auf einen Wahlschein so früh wie möglich stellen. Dies geht auch:

persönlich im Wahlamt der Gemeinde

schriftlich per Brief oder E-Mail.

Wählen per Briefwahl - welche Unterlagen werden verschickt?

Haben Sie einen entsprechenden Antrag gestellt, erhalten Sie per Post:

den Wahlschein

den amtlichen Stimmzettel

den blauen Stimmzettelumschlag

den roten Wahlbriefumschlag

ein ausführliches Merkblatt mit allen Hinweisen für die Briefwahl.

Wie funktioniert die Briefwahl bei der Bundestagswahl 2021?