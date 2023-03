Bund fördert mehr sichere Fahrrad-Abstellplätze an Bahnhöfen

Für mehr sichere Fahrrad-Abstellmöglichkeiten an Bahnhöfen stellt der Bund bis zu 110 Millionen Euro als Förderung bereit.

Ein bis 2026 angelegtes Programm soll Planung und Bau etwa von Fahrradparkhäusern und großen Sammelschließanlagen unterstützen, wie das Verkehrsministerium am Montag in Berlin mitteilte. Zunächst berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag) darüber. Ziel sind attraktivere Bedingungen etwa für Pendlerinnen und Pendler, die per Fahrrad zu größeren Bahn- und Busstationen fahren könnten.

Ressortchef Volker Wissing (FDP) sagte: "Viele Menschen würden Rad und Bahn häufiger nutzen, wenn sie ihr Fahrrad oder E-Bike am Bahnhof sicher abstellen könnten." Bundesweit fehlten bisher aber alleine an Bahnhöfen bis zu 1,5 Millionen Fahrradabstellplätze. Zur Stärkung klimafreundlicher Mobilität brauche es gute Angebote, damit Bürgerinnen und Bürger gerne das Fahrrad nutzten. Im Zusammenspiel mit der Bahn könne es zu einer attraktiven Alternative auch für längere Strecken und den ländlichen Raum werden.

Die Förderung bekommen können Länder, Kommunen, Verkehrsverbünde und Unternehmen. Unterstützt werden sollen unter anderem auch Nutzungen leerstehender Räume im Umfeld von Bahnhöfen und eine bessere Anbindung von Fahrradparkhäusern an das Radwegenetz.