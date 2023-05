Bund gibt eine Milliarde Euro zusätzlich für Flüchtlingspauschale

Der bund-Länder-Gipfel zur Flüchtlingspolitik ist zu Ende. Vorerst. Denn die Gespräche sollen vertagt werden. Eine wichtige Entscheidung fiel aber.

11.05.2023 | Stand: 10:04 Uhr

Der Bund wird die Flüchtlingspauschale an die Länder in diesem Jahr um eine Milliarde Euro erhöhen. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) am Mittwochabend nach Bund-Länder-Gesprächen zur Flüchtlingspolitik in Berlin an. Damit sollen die Länder unterstützt werden, ihre Kommunen zusätzlich zu entlasten und die Digitalisierung der Ausländerbehörden zu finanzieren, heißt es im gemeinsamen Beschluss von Bund und Ländern.

Bund-Länder-Gipfel zur Flüchtlingspolitik: Milliardenhilfe beschlossen - vorerst

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich mit der Atmosphäre des Flüchtlingsgipfels mit den Ministerpräsidenten zufrieden gezeigt. Das Treffen sei "konstruktiv und gut" gewesen, sagte Scholz am Mittwochabend nach den Beratungen im Kanzleramt. "Ich finde, das ist ein guter Tag des deutschen Föderalismus, den wir heute haben." Es sei gut für die Demokratie, gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Aus einem Beschluss des Treffens ging hervor, dass Bund und Länder ihre Grundsatzentscheidung über dauerhaft höhere Bundesmittel für die Flüchtlingskosten vertagen. Diese soll demnach bei der nächsten regulären Sitzung im November fallen.