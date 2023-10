Bundeskanzler Olaf Scholz, im Einsatz für Frieden in Nahost

Kanzler Scholz traf in Berlin den jordanischen König und reiste anschließend nach Israel. Das Ziel aller Bemühungen ist ein möglichst schnelles Ende des Krieges.

17.10.2023 | Stand: 19:14 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich als erster westlicher Regierungschef aktiv vor Ort in die diplomatischen Bemühungen um eine Beilegung des Konflikts zwischen Israel und der Hamas eingeschaltet. Bei seinem Besuch am Dienstag in Tel Aviv sicherte der SPD-Politiker dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nach einem Vier-Augen-Gespräch die unverbrüchliche Solidarität Deutschlands zu. „Herr Ministerpräsident, die Sicherheit Israels und seiner Bürgerinnen und Bürger ist deutsche Staatsräson“, bekräftigte der Kanzler und ergänzte, diese Haltung werde vom Deutschen Bundestag „parteiübergreifend“ unterstützt. Gleichzeitig machte Scholz seine Sorge um die von der Hamas entführten Geiseln und die humanitäre Lage der Menschen im Gaza-Streifen deutlich.

Scholz zeigte sich bei einem Pressestatement tief betroffen über die Gräueltaten der Terrororganisation Hamas gegen Zivilisten jeden Alters. „All das lässt uns das Blut in den Adern gefrieren“, sagte er, um gleichzeitig zu betonen, dass Israel jedes Recht habe, sich gegen diesen „barbarischen Überfall“ zu verteidigen.

Bild: OpenStreetMap contributors / Grafik: Jakob Stadler

Unter den von der Hamas im Gaza-Streifen verschleppten Menschen sind auch Deutsche. Scholz versicherte, dass ihnen wie auch allen anderen Geiseln das besondere Augenmerk gelte. „Wir bemühen uns nach Kräften, ihre Freilassung zu erreichen.“ Später sollte es noch ein Gespräch des SPD-Politikers mit Angehörigen deutscher Entführungsopfer geben. Die Befürchtung ist groß, dass die Geiseln der militärischen Taktik geopfert werden könnten. Viele Angehörige hoffen deshalb auf die Vermittlerrolle Deutschlands . Israel bemüht sich seinerseits um eine Befreiung der Entführten. „Wir werden nicht eher ruhen, bis die Geiseln wieder zu Hause sind“, sagte Jonathan Conricus , Sprecher der israelischen Streitkräfte. Doch die Möglichkeiten seien eingeschränkt.

Krieg in Israel nach Angriffen der Hamas: Sorge vor einem Flächenbrand

Scholz bekräftigte das Bemühen der deutschen Regierung, einer Eskalation des Konflikts zu entgegenzuwirken. „Es gilt, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern“, sagte er und ergänzte, dass es „kein Akteur“ für eine gute Idee halten sollte, von außen in diesen Konflikt einzugreifen. Dies wäre ein „schwerer Fehler“. Beim Besuch des jordanischen Königs Abdullah II. am Vormittag in Berlin war der Kanzler noch deutlicher geworden und hatte namentlich die Hisbollah und den Iran genannt. Letzterer unterstützt die Hamas , die Hisbollah ist eine in Deutschland und anderen Ländern verbotene Terrororganisation, die vom Libanon aus gegen Israel operiert.

Der Kanzler betonte die Notwendigkeit, den Menschen in Gaza Hilfe zukommen zu lassen. Er habe mit Netanjahu über die Möglichkeit „eines verbesserten humanitären Zugangs“ zum Gaza-Streifen gesprochen, sagte Scholz . Abdullah II. hatte bim Treffen mit Scholz in Berlin darauf hingewiesen, dass Hunderttausende dort keinen Zugang zu Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und Dienstleistungen hätten. „Wir arbeiten alle daran, diese extrem tragische und gefährliche Situation im Nahen Osten zu bewältigen“, betonte der König. Die Situation sei rechtlich wie humanitär inakzeptabel. „Die ganze Region steht am Abgrund.“

Scholz betont Schutz von jüdischem Leben

Scholz blickte von Tel Aviv aus auch auf sein eigenes Land. Antisemitismus habe in Deutschland keinen Platz, er sei abscheulich, verboten und werde bestraft. „Jüdisches Leben in Deutschland ist ein Geschenk. Jüdische Einrichtungen werden wir schützen“, betonte der Kanzler.

Am Abend wollte Scholz nach Ägypten reisen, um dort seine Krisendiplomatie fortzusetzen. Am Mittwoch wird US-Präsident Joe Biden in der Krisenregion erwartet.