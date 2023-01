Bundespolizei macht Werbung mit berüchtigtem Kürzel "A.C.A.B."

Die Bundespolizei kokettiert in einer Werbung mit einer Beamtenbeleidigung: Für eine Kampagne wird die Bedeutung des Kürzels "A.C.A.B." zurechtgerückt.

19.01.2023 | Stand: 13:43 Uhr

Wenn von "A.C.A.B." die Rede ist, dann kommt die Polizei in der Regel alles andere als gut weg. Das Kürzel steht umgangssprachlich für eine Beschimpfung, welche sich gegen die Ordnungshüter richtet. Es steht für "All Cops Are Bastards", also: "Alle Polizisten sind Bastarde". Aus der Beamtenbeleidigung hat die Bundespolizei aber nun eine Werbekampagne gemacht. Das "B" des Kürzels bekommt dabei eine neue Bedeutung.

ACAB-Werbung der Bundespolizei: "All Cops Are Beautiful"

Auf dem Berliner Alexanderplatz war am Montag ein Plakat zu sehen, welches im Zuge der neuen Kampagne erstellt wurde. Auf dem Dach eines Parkhauses sind dabei zwei Frauen und ein Mann in Polizeikleidung zu sehen. Auch ein Hund ist mit von der Partie. Am linken Bildrand prangt die Abkürzung "ACAB", welche aber eine neue Bedeutung bekommt: "All Cops Are Beautiful", drücken die Lettern aus.

Die Plakate sollen laut Angaben der Bundespolizei vor allem junge Menschen "im Rahmen der Nachwuchskampagne" ansprechen. Sie haben es auf jeden Fall geschafft, Aufmerksamkeit zu erregen. Auf den sozialen Plattformen wurde die Werbung und die neue Bedeutung des Slogans kontrovers diskutiert.

Polizei: ACAB-Werbung soll Bundespolizei als modernen Arbeitgeber positionieren

Die Kampagne, bei der die Polizei mit "A.C.A.B." kokettiert, wurde bereits im Jahr 2021 gestartet. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Slogan in seiner neuen Form vor allem auf Dienstfahrzeuge gedruckt. Nun wurde sie erneut hervorgekramt und in neuer Aufmachung präsentiert. Die Bundespolizei hat nach eigenen Angaben "ein großes Interesse an qualifizierten Bewerbern". Die Zielgruppen sollen über neue Wege angesprochen werden.

Die ACAB-Werbung soll als Hingucker qualifizierte Bewerber anlocken. Begleitet wird sie von einer Social-Media-Kampagne. So erhofft sich die Polizei eine größere Anzahl an Auszubildenden. Sie will sich vor allem modern präsentieren. "Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters, aber die Bundespolizei ist mit Sicherheit 'beautiful', weil sie ein moderner Arbeitgeber mit attraktiven Aufgabenbereichen ist", erklärte die Bundespolizei der Berliner Zeitung.

