Bundespräsident Steinmeier formuliert Lehren aus dem Ukraine-Krieg

Bei der Verleihung des Henry-Kissinger-Preises warnt Steinmeier vor einem "Scheinfrieden" mit Russland und verspricht der Ukraine deutsche Hilfe, "solange es nötig ist".

17.11.2022 | Stand: 10:52 Uhr

Der 1891 gegründete Metropolitan Club an der schicken Fifth Avenue gegenüber des Central Parks gehört zu den besseren Adressen in New York. Goldener Stuck und Fresken, Deckengemälde und schwere rote Vorhänge im großen Saal bieten den passenden Rahmen für feierliche Ehrungen - beispielsweise eines Bundespräsidenten.

Als "beständigen Freund" und "verlässlichen Verbündeten" hat Henry Kissinger, die 99-jährige Legende der amerikanischen Außenpolitik, den Ehrengast gelobt, der an diesem Abend ausgezeichnet wird. Auch Ex-Außenministerin Condoleezza Riceüberschüttet den Deutschen mit Freundlichkeiten. Frank-Walter Steinmeier ist sichtlich bewegt. Dankend nimmt er den Henry-Kissinger-Preis entgegen. Doch als der SPD-Politiker dann vor geladenen Gästen das Wort ergreift, wird schnell klar, dass er es dieses Mal nicht bei diplomatischen Floskeln oder Höflichkeiten belassen will.

Von den Fehlern seiner Russland-Politik spricht Steinmeier nicht

"Die Preisverleihung findet in schwierigen, ja in gefährlichen Zeiten statt", stellt Steinmeier eingangs fest. Als Außenminister hatte er selbst maßgeblich eine Russland-Politik vertreten, die sich inzwischen als blauäugig erwiesen hat. Von eigenen Fehlern spricht der Bundespräsident an diesem Abend nicht, wohl aber unumwunden vom "Scheitern jahrzehntelanger politischer Bemühungen, auch meiner eigenen, genau diesen Krieg zu verhindern", den Russland nun angezettelt habe: "In seiner imperialen Besessenheit hat der russische Präsident das Völkerrecht gebrochen, Grenzen in Fragen gestellt, Landraub begangen."

Wie real der in Europa lange unvorstellbare Krieg geworden sei, habe sich mit der jüngste Angriffsserie Russlands auf zivile Ziele in der Ukraine gezeigt, sagt Steinmeier und verweist auch auf die Raketenexplosion in Polen, bei der zwei Menschen ums Leben kamen. Zwar handelte es sich nach amerikanischen Erkenntnissen wohl nicht um ein russisches Geschoss, das auf dem Gebiet eines Nato-Mitgliedsstaats niederging, sondern um eine fehlgeleitete ukrainische Abwehrrakete: "Aber nichts von alledem wäre passiert, wenn Russland nicht diesen rücksichtslosen Krieg führen würde."

Bilderstrecke

Frank-Walter Steinmeier: Leben und Karriere des amtierenden Bundespräsidenten von Deutschland

1 von 13 Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist seit 2017 Bundespräsident von Deutschland. Meilensteine seiner politischen Laufbahn, Hintergründe zu seinem Leben und die wichtigsten Aufgaben eines Bundespräsidenten sind in dieser Bildergalerie zusammengefasst. Bild: Wolfgang Kumm, dpa Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist seit 2017 Bundespräsident von Deutschland. Meilensteine seiner politischen Laufbahn, Hintergründe zu seinem Leben und die wichtigsten Aufgaben eines Bundespräsidenten sind in dieser Bildergalerie zusammengefasst. Bild: Wolfgang Kumm, dpa 2 von 13 Frank-Walter Steinmeier ist am 5. Januar 1956 in Detmold (Nordrhein-Westfalen) geboren. Er wuchs in Brakelsiek, heute ein Stadtteil von Schieder-Schwalenberg, in Nordrhein-Westfalen auf. Nach seinem Abitur 1974 leistete er zwei Jahre Wehrdienst. 1976 begann er ein Studium der Rechtswissenschaft in G... Bild: Christoph Soeder, dpa Frank-Walter Steinmeier ist am 5. Januar 1956 in Detmold (Nordrhein-Westfalen) geboren. Er wuchs in Brakelsiek, heute ein Stadtteil von Schieder-Schwalenberg, in Nordrhein-Westfalen auf. Nach seinem Abitur 1974 leistete er zwei Jahre Wehrdienst. 1976 begann er ein Studium der Rechtswissenschaft in G... Bild: Christoph Soeder, dpa 3 von 13 Seit 27. Dezember 1995 ist Frank-Walter Steinmeier mit Elke Büdenbender verheiratet. Die beiden haben sich im Studium kennengelernt. 1996 kam ihre gemeinsame Tochter auf die Welt. Weil seine Frau unter einer Nierenkrankheit litt, spendete er ihr 2010 eine Niere und nahm sich danach einige Monate e... Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) Seit 27. Dezember 1995 ist Frank-Walter Steinmeier mit Elke Büdenbender verheiratet. Die beiden haben sich im Studium kennengelernt. 1996 kam ihre gemeinsame Tochter auf die Welt. Weil seine Frau unter einer Nierenkrankheit litt, spendete er ihr 2010 eine Niere und nahm sich danach einige Monate e... Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) 4 von 13 1975 trat Frank-Walter Steinmeier in die SPD ein. Der erste Meilenstein in seiner politischen Karriere war 1991, als Steinmeier Referent für Medienrecht und Medienpolitik in der niedersächsischen Staatskanzlei wurde. Unser Bild zeigt ihn 2009 beim Wahlkampf zur Bundestagswahl. Bild: Jochen Lübke 1975 trat Frank-Walter Steinmeier in die SPD ein. Der erste Meilenstein in seiner politischen Karriere war 1991, als Steinmeier Referent für Medienrecht und Medienpolitik in der niedersächsischen Staatskanzlei wurde. Unser Bild zeigt ihn 2009 beim Wahlkampf zur Bundestagswahl. Bild: Jochen Lübke 5 von 13 Unter dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (rechts) war Frank-Walter Steinmeier von 1999 bis 2005 Chef des Bundeskanzleramtes. Das Foto zeigt sie 2002 kurz vor Beginn der Koalitionsgespräche von SPD und Grüne im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Bild: Andreas Altwein, dpa (Archivbild) Unter dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (rechts) war Frank-Walter Steinmeier von 1999 bis 2005 Chef des Bundeskanzleramtes. Das Foto zeigt sie 2002 kurz vor Beginn der Koalitionsgespräche von SPD und Grüne im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Bild: Andreas Altwein, dpa (Archivbild) 6 von 13 Von 2005 bis 2009 war Steinmeier Bundesaußenminister und ab 2007 Vizekanzler von Deutschland. Unser Bild zeigt ihn im Oktober 2009 im Bundestag. Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) Von 2005 bis 2009 war Steinmeier Bundesaußenminister und ab 2007 Vizekanzler von Deutschland. Unser Bild zeigt ihn im Oktober 2009 im Bundestag. Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) 7 von 13 Bei der Bundestagswahl 2009 trat Frank-Walter Steinmeier als Kanzlerkandidat der SPD gegen Angela Merkel (CDU) an. Bei den Zweitstimmen holte die SPD 23,0 Prozent, CDU/CSU kamen zusammen auf 33,8 Prozent und bildeten von 2009 bis 2013 eine Regierungskoalition mit der FDP. Steinmeier war in dieser ... Bild: DB Herb Sachs, dpa (Archivbild) Bei der Bundestagswahl 2009 trat Frank-Walter Steinmeier als Kanzlerkandidat der SPD gegen Angela Merkel (CDU) an. Bei den Zweitstimmen holte die SPD 23,0 Prozent, CDU/CSU kamen zusammen auf 33,8 Prozent und bildeten von 2009 bis 2013 eine Regierungskoalition mit der FDP. Steinmeier war in dieser ... Bild: DB Herb Sachs, dpa (Archivbild) 8 von 13 Von 2013 bis 2017 war Steinmeier im Kabinett unter Angela Merkel erneut Bundesaußenminister. Unser Bild zeigt ihn im Dezember 2016 bei einem Besuch der Flüchtlingssiedlung "Saadnayel 019" für syrische Flüchtlinge in der Bekaa-Ebene bei Zahlé (Libanon). Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa (Archivbild) Von 2013 bis 2017 war Steinmeier im Kabinett unter Angela Merkel erneut Bundesaußenminister. Unser Bild zeigt ihn im Dezember 2016 bei einem Besuch der Flüchtlingssiedlung "Saadnayel 019" für syrische Flüchtlinge in der Bekaa-Ebene bei Zahlé (Libanon). Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa (Archivbild) 9 von 13 Bei der Wahl zum Bundespräsidenten ist Frank-Walter Steinmeier (SPD) 2017 gegen den Kemptener Alexander Hold (Freie Wähler) angetreten. Hold galt bei der Wahl als "Underdog" und konnte sich letztlich nicht gegen Steinmeiner durchsetzen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Bei der Wahl zum Bundespräsidenten ist Frank-Walter Steinmeier (SPD) 2017 gegen den Kemptener Alexander Hold (Freie Wähler) angetreten. Hold galt bei der Wahl als "Underdog" und konnte sich letztlich nicht gegen Steinmeiner durchsetzen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 10 von 13 Traditionell hält der Bundespräsident jedes Jahr im Schlosss Bellevue die Weihnachtsansprache. Am 25. Dezember 2021 hielt Steinmeier die Weihnachtsansprache zum fünften Mal. Die Rede im Wortlaut lesen Sie hier. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) Traditionell hält der Bundespräsident jedes Jahr im Schlosss Bellevue die Weihnachtsansprache. Am 25. Dezember 2021 hielt Steinmeier die Weihnachtsansprache zum fünften Mal. Die Rede im Wortlaut lesen Sie hier. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) 11 von 13 Am 13. Februar 2022 tritt Frank-Walter Steinmeier erneut zur Wahl des Bundespräsidenten an. Er muss sich gegen zwei weitere Kandidaten und eine Kandidatin durchsetzen: Gerhard Trabert, den Die Linke ins Rennen geschickt hat, CDU-Mitglied Max Otte, den die AfD nominiert hat und Stefanie Gebauer, ... Bild: Britta Pedersen / Kay Nietfeld (2) / Oliver Berg, dpa (Mntage: AZ) Am 13. Februar 2022 tritt Frank-Walter Steinmeier erneut zur Wahl des Bundespräsidenten an. Er muss sich gegen zwei weitere Kandidaten und eine Kandidatin durchsetzen: Gerhard Trabert, den Die Linke ins Rennen geschickt hat, CDU-Mitglied Max Otte, den die AfD nominiert hat und Stefanie Gebauer, ... Bild: Britta Pedersen / Kay Nietfeld (2) / Oliver Berg, dpa (Mntage: AZ) 12 von 13 Der deutsche Bundespräsident hat viele Aufgaben: Zum Beispiel schlägt er dem Bundestag einen Kanzler oder eine Kanzlerin zur Wahl vor. Er ernennt und entlässt den Bundeskanzler oder die -kanzlerin, die Minister und Ministerinnen, Bundesrichter, Bundesbeamte, Offiziere und Unteroffiziere. Unter be... Bild: Bernd Von Jutrczenka, dpa Der deutsche Bundespräsident hat viele Aufgaben: Zum Beispiel schlägt er dem Bundestag einen Kanzler oder eine Kanzlerin zur Wahl vor. Er ernennt und entlässt den Bundeskanzler oder die -kanzlerin, die Minister und Ministerinnen, Bundesrichter, Bundesbeamte, Offiziere und Unteroffiziere. Unter be... Bild: Bernd Von Jutrczenka, dpa 13 von 13 Als Bundespräsident vertritt Steinmeier die BRD nach innen und nach außen und er vertritt sie völkerrechtlich. Er nimmt öffentliche Auftritte wahr, kann Verträge mit auswertigen Staaten schließen, deutsche Diplomaten beglaubigen und empfängt ausländische Diplomaten. Darüber hinaus hat er da... Bild: Britta Pedersen, dpa Als Bundespräsident vertritt Steinmeier die BRD nach innen und nach außen und er vertritt sie völkerrechtlich. Er nimmt öffentliche Auftritte wahr, kann Verträge mit auswertigen Staaten schließen, deutsche Diplomaten beglaubigen und empfängt ausländische Diplomaten. Darüber hinaus hat er da... Bild: Britta Pedersen, dpa 1 von 13 Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist seit 2017 Bundespräsident von Deutschland. Meilensteine seiner politischen Laufbahn, Hintergründe zu seinem Leben und die wichtigsten Aufgaben eines Bundespräsidenten sind in dieser Bildergalerie zusammengefasst. Bild: Wolfgang Kumm, dpa Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist seit 2017 Bundespräsident von Deutschland. Meilensteine seiner politischen Laufbahn, Hintergründe zu seinem Leben und die wichtigsten Aufgaben eines Bundespräsidenten sind in dieser Bildergalerie zusammengefasst. Bild: Wolfgang Kumm, dpa

Steinmeier: Unterstützung für die Ukraine, weniger Abhängigkeit von China

Steinmeier versichert, dass Deutschland der Ukraine helfen werde, "solange es nötig ist" und warnt, ein erzwungener Scheinfriede "würde Putins Hunger nur vergrößern". Dann zieht der SPD-Politiker eine Schlussfolgerung, die auch wichtige Pfeiler seiner eigenen langjährigen Überzeugung in Frage stellt: "Es gibt keine Garantie dafür, dass wirtschaftlicher Austausch auch politische Annäherung hervorruft."

Die Lehren aus dieser schmerzhaften Erfahrung betreffen für Steinmeier nicht nur Russland: "Für die Zukunft heißt das: Wir müssen einseitige Abhängigkeiten verringern, und das gilt (…) auch und erst recht gegenüber China." Dessen Präsident Xi wolle sein Land unabhängig machen von der Welt, aber die Welt abhängig machen von China: "Das sind Regeln für ein Spiel, das wir nicht spielen wollen – und können." Der Westen müsse vorbauen, sich schützen, und die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China weg auf möglichst viele Ländern verteilen: "Wir müssen unsere Volkswirtschaften widerstandsfähiger machen."

Das sind bemerkenswerte Worte – vor allem bei der Verleihung eines Preises, der nach jenem Mann benannt ist, der mit seiner Reise nach Peking im Juli 1971 die Öffnung Chinas gegenüber dem Westen einleitete. Allzu gerne würde man Kissingers Gedanken dazu hören. Doch der Friedensnobelpreisträger ist an diesem Abend aus gesundheitlichen Gründen verhindert und nur durch eine Videobotschaft zugeschaltet. Am Donnerstag aber wird Steinmeier ihn persönlich treffen, zu einem halbstündigen Meinungsaustausch in dessen Büro.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.