Bundestag beschließt bundeseinheitliche "Notbremse" gegen Corona

Die Bundesregierung hat eine "Bundes-Notbremse" beschlossen. Welche Corona-Regeln stecken dahinter? Und was ändert sich damit für Bayern?

21.04.2021 | Stand: 15:59 Uhr

Aktualisiert am 21. April, 15.55 Uhr - Der Bundestag hat an diesem Mittwoch bundesweit einheitliche Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschlossen. Mit der entsprechenden Änderung des Infektionsschutzgesetzes rücken Ausgangsbeschränkungen ab 22 Uhr und weitere Schritte zur Vermeidung von Kontakten näher. Der Abstimmung über die sogenannte Bundes-Notbremse waren tagelange Verhandlungen vorausgegangen.

Geplant sind etwa Ausgangsbeschränkungen von 22 Uhr bis 5 Uhr, wie aus dem Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes hervorgeht. Ebenso geht es um neue Regeln fürs Einkaufen jenseits des Lebensmittel-, Drogerie-, Buch- und Blumenhandels.

Viele Menschen in Deutschland müssen sich auf strengere Corona-Regeln nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen. In Bayern könnte es sogar zusätzlich weitere strengere Regeln geben. Die aktuellen Pläne, Stand 21. April 2021.

Welche Corona-Regeln bringt die neue "Bundes-Notbremse"?

Wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt, also binnen einer Woche mehr als 100 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner kommen (hier alle Allgäuer Inzidenzwerte), sollen folgende Regeln gelten:

Nächtliche Ausgangsbeschränkungen soll es zwischen 22 Uhr und 5 Uhr geben. In einem früheren Entwurf waren Ausgangsbeschränkungen ab 21 Uhr vorgesehen. Die Ausgangssperre soll nicht gelten, wenn der Aufenthalt im Freien etwa der Versorgung von Tieren oder der Berufsausübung dient. Zwischen 22 und 24 Uhr bleibt zudem die "im Freien stattfindende körperliche Bewegung alleine" erlaubt, also zum Beispiel Joggen oder Spazierengehen ohne Begleitung.

soll es zwischen 22 Uhr und 5 Uhr geben. In einem früheren Entwurf waren ab 21 Uhr vorgesehen. Die Ausgangssperre soll nicht gelten, wenn der Aufenthalt im Freien etwa der Versorgung von Tieren oder der Berufsausübung dient. Treffen : In einem neuen Paragrafen 28b des Infektionsschutzgesetzes soll ferner festgelegt werden, dass private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum dann nur gestattet sind, wenn an ihnen höchstens die Angehörigen eines Haushalts und eine weitere Person einschließlich dazugehörender Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres teilnehmen (gilt in Bayern bereits).

Beerdigungen : Bei Todesfällen sollen bis zu 30 Menschen zusammenkommen dürfen.

Sport: Nur kontaktloser Individualsport bleibt erlaubt, den man allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands ausüben kann. Für Berufs- und Leistungssportler gibt es Ausnahmen. Für Kinder im Alter bis 14 Jahren soll Sport in Gruppen weiter möglich sein.

Infektionsschutzgesetz: Was bedeutet die Bundesnotbremse für die Schulen?

Ab einer Inzidenz von 100 soll Wechselunterricht vorgeschrieben werden.

Ab einem Wert von 165 wird nur noch Distanzunterricht erlaubt. In Bayern gehen die Schulen bislang bereits ab einer Inzidenz von 100 in den Distanzunterricht - das könnte auch weiter so bleiben (siehe letzter Punkt).

Was bedeutet die "Bundes-Notbremse" für den Einzelhandel?

Läden dürfenaber der Inzidenz 100 Kunden nur noch empfangen, wenn diese einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben.

Ab einer Inzidenz von 150 soll nur noch das Abholen bestellter Waren möglich sein (Click & Collect). In der ersten Notbremse-Version war ab einer Inzidenz von 100 eine Schließung der Geschäfte vorgesehen.

Ausgenommen von Schließungen oder starken Beschränkungen bleiben weiterhin der Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Zeitungsverkäufer, Buchhandlungen, Blumenläden, Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte und Gartenmärkte. Diese dürfen aber nur das übliche Sortiment verkaufen. In Bayern gibt es bislang eine andere Regelung: Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 200 gilt für Geschäfte im Einzelhandel das Prinzip „Click & Meet“. Das bedeutet: Einzelne Kunden müssen vorab einen Termin für einen fest begrenzten Zeitraum buchen. Es wird zudem ein negatives Testergebnis benötigt. Aber einer Inzidenz von über 200 ist nur "Click an Collect" erlaubt.

Neu ist seit Mitte April: Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Baumschulen, Baumärkte und Buchhandlungen werden wie sonstige Geschäfte des Einzelhandels behandelt und die oben genannten Regeln gelten.

Für die zulässige Kundenanzahl gelten Grenzen in Abhängigkeit von der Verkaufsfläche. In geschlossenen Räumen müssen Kunden eine Maske auf FFP2-Niveau oder eine medizinische Maske tragen.

Welche Regeln gelten für die Gastronomie?

Der Betrieb von Gastronomiebetrieben und Kantinen wird untersagt. Es gibt aber Ausnahmen etwa für Speisesäle in Reha-Zentren oder Pflegeheimen, die Versorgung Obdachloser oder von Fernfahrern.

Die Abholung von Speisen und Getränken zum Mitnehmen bleibt erlaubt, ebenso die Auslieferung.

Was besagt die Bundesnotbremse für Hotels?

Die Vermietung touristischer Übernachtungsmöglichkeiten ist untersagt.

Was bedeutet die geplante Bundesregelung für die Friseure?

Geöffnet werden dürften laut dem Beschluss Dienstleistungen, die medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken dienen sowie Fußpfleger und Friseurbetriebe - jeweils mit Maske.

Wie ist die aktuelle Regelung für Kinderkrankentage?

Mit der geplanten Verabschiedung der sogenannten Bundes-Notbremse soll auch eine weitere Aufstockung der Kinderkrankentage beschlossen werden: Der Anspruch auf Kinderkrankengeld steigt demnach noch einmal von 20 Tagen pro Elternteil und Kind auf 30 Tage. Für Alleinerziehende wird der Anspruch von 40 auf 60 Tage erhöht. Wegen coronabedingter Einschränkungen an Kitas und Schulen war die Anzahl der Krankentage Anfang des Jahres bereits pro Elternteil von 10 auf 20 verdoppelt worden, für Alleinerziehende von 20 auf 40 Tage.

Eltern können die Tage nutzen, wenn sie sich für die Kinder von der Arbeit freistellen lassen müssen, weil diese pandemiebedingt nicht in der Kita oder Schule betreut werden. Das ausgezahlte Kinderkrankengeld beträgt 90 Prozent des Nettoverdienstes.

Was würde sich durch die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes für die Menschen in Bayern ändern?

Die meisten Corona-Regelungen, die die "Bundes-Notbremse" nun einheitlich vorsieht, gelten in Bayern bereits, wenn die Inzidenzwerte entsprechend hoch sind.

In Bayern werden künftig voraussichtlich zusätzlich schärfere Regeln gelten: Die Bundesländer könnten über die Bundes-Notbremse hinausgehen, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts. "Die Notbremse ist sozusagen die Untergrenze", betonte er. Nach den Beschlüssen in Berlin werde die Staatsregierung schauen, wo sie tätig werden müsse.

Ein möglicher Bereich sind laut Herrmann die Vorschriften für die Schulen: Bei der Bundes-Notbremse sollen diese ja ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 verpflichtend auf Distanzunterricht umstellen. In Bayern gibt es für die meisten Klassen bereits ab einer Inzidenz von 100 Distanzunterricht (ausgenommen sind nur die Abschlussklassen an Grund- und weiterführenden Schulen sowie die elfte Jahrgangsstufe).