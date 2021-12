Bundestagspräsidentin Bas für nationales Impfregister

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat ein nationales Impfregister gefordert. Dabei geht es vor allem darum, wie man die Impfpflicht kontrollieren kann.

18.12.2021 | Stand: 10:32 Uhr

Die SPD-Politikerin sagte der "Welt am Sonntag" auf eine Frage zur Datenlage in der Corona-Pandemie, die Informationen reichten noch nicht aus. "Was uns alle umtreibt ist beispielsweise, dass die Gesundheitsämter nicht konkret wissen, wie viele Infektionen es genau gibt. Oder wie der exakte Stand bei den Impfungen ist", sagte sie. "Bei den Pflegekräften gehen wir von bis zu 90 Prozent Geimpften aus, aber das sind Schätzungen. Wir brauchen exakte Zahlen, allein für die Kontaktnachverfolgung."

Bas betonte, die Datenlage sei deutlich besser als zu Beginn der Pandemie, "es gibt inzwischen einige Register, aus denen wir viele Informationen ziehen können". "Aber es stimmt, wir brauchen zum Beispiel ein nationales Impfregister." (Die aktuellen Impfzahlen für das Allgäu finden Sie hier.)

Ein Impfregister ist in die Diskussion gekommen vor dem Hintergrund der Frage, wie eine mögliche allgemeine Corona-Impfpflicht kontrolliert werden könnte. Das Thema ist aber umstritten. Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) hatte sich skeptisch gezeigt. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert lehnt eine zentrale Erfassung von Impfdaten ab. "Auch wenn es auf die Daten der Corona-Impfung beschränkt ist, sehe ich die grundlegende Gefahr, dass mit einem solchem Schritt die Tür für den Zugriff auf weitere Daten geöffnet ist", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Weitere Corona-Nachrichten lesen Sie in unserem Newsblog.