CSU will Sparer unterstützen und Steuern senken

Acht Tage, nachdem beide Parteichefs der Union ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklärt haben, ist der Machtkampf endgültig eskaliert. Laschet kämpft, Söder zieht nicht zurück. Am Montag, 19. April, will es Laschet mit einem Gewaltakt versuchen: Er kündigt an, am Abend den CDU-Bundesvorstand zu einer Abstimmung einzuberufen. Dort wird siebeneinhalb Stunden hitzig debattiert. Am Ende heißt es 31 zu 9 Stimmen für Laschet. Tags darauf gibt Söder auf.