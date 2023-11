Aktuell: Bundesweite Razzia gegen Islamisten

Bei einer Razzia sind aktuell hunderte Polizeikräfte in Einsatz. Es geht um Durchsuchungen beim Islamistischen Verein "Islamisches Zentrum Hamburg".

16.11.2023 | Stand: 09:21 Uhr

Wie das Bundesinnenministerium mitteilt, wurden am frühen Donnerstmorgen im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen gegen das "Islamische Zentrum Hamburg" (IHZ) 54 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. Durchsuchungen gab es in Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrheinwestfalen und Hamburg.

Razzia gegen "Islamisches Zentrum Hamburg": Verein islamistisch eingestuft

Innenministerin Nancy Faeser ( SPD) sagte, das IHZ werde seit langem vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Zudem ist es islamistisch eingestuft. Das IZH steht laut Innenministerium unter anderem unter Verdacht, die in Deutschland verbotenen Aktivitäten der libanesischen Hisbollah-Miliz zu unterstützen. Das "Islamische Zentrum Hamburg" ist seit 30 Jahren Trägerverein der Blauen Moschee in Istanbul. Im Fokus der Ermittlungen steht nicht nur das IZH, sondern fünf weitere Vereinigungen, die Teilorganisationen sein sollen.

Faeser sagte: "Gerade jetzt, in einer Zeit, in der sich viele Jüdinnen und Juden besonders bedroht fühlen, gilt: Wir dulden generell keine islamistische Propaganda und keine antisemitische und israelfeindliche Hetze."

Damit bezieht sie sich wohl auf den Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel, der vor über einem Monat stattfand. In einer Mitteilung des Ministerium hieß es, die Aktivitäten des IZH, das Träger der Hamburger Imam-Ali-Moschee ist, seien "darauf ausgerichtet, das Revolutionskonzept der Obersten (iranischen) Führer zu verbreiten, das im Verdacht steht, gegen die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland und den Gedanken der Völkerverständigung zu verstoßen".

"Islamisches Zentrum Hamburg" wird seit längerem vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet

Laut Innenministerium gehe der Verfassungsschutz davon aus, dass das IZH "auf bestimmte Moscheen und Vereine großen Einfluss bis hin zur vollständigen Kontrolle ausübt". Wie es in der Mitteilung heißt, gebe es in diesen Kreisen häufig eine antisemitische und antiisraelische Grundeinstellung.

Im Allgäu wurden keine Objekte durchsucht, teilt die Polizei am frühen Montagmorgen unserer Redaktion auf Nachfrage mit. (vschm mit dpa)