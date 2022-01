Macht Omikron eine Corona-Impfpflicht unmöglich?

Die Debatte über die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht nimmt Fahrt auf. Die Omikron-Welle könnte jedoch alle Pläne über den Haufen werfen.

08.01.2022 | Stand: 08:13 Uhr

Für Olaf Scholz ist die Lage eindeutig. Der Kanzler befürwortet weiterhin die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland, wie eine Regierungssprecherin am Freitag in Berlin bekräftigte. Doch die Umsetzung ist kompliziert. Viele unterschiedliche Meinungen sind abzuwägen, die Abgeordneten im Bundestag können ohne Fraktionszwang unter mindestens drei Gruppenanträgen wählen. Welcher dieser Gesetzentwürfe eine Mehrheit bekommt, ist derzeit nicht absehbar. Unklar ist, wann die Impfpflicht kommt. Womöglich kommt sie gar nicht.