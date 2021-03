Freunde treffen, Sport machen, Essen gehen - werden die Corona-Regeln gelockert?

Am Mittwoch beraten Bund und Länder über mögliche Corona-Lockerungen. Welche Maßnahmen sind nach Wochen im Lockdown realistisch?

02.03.2021 | Stand: 18:17 Uhr

Nach monatelangem Corona-Lockdown in Deutschland deuten sich weitere Öffnungsschritte an - allerdings abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen und mit einer «Notbremse». Das geht aus einem vorläufigen Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Runde an diesem Mittwoch hervor, der den Stand Montag 19.10 Uhr hat und dem Vernehmen nach noch nicht mit allen Ländern abgestimmt ist. Verknüpft werden zahlreiche Öffnungen darin auch mit massenhaften Schnelltests. Grundsätzlich soll der Lockdown auch wegen der Gefahr durch die neuen Virusvarianten bis 28. März verlängert werden.

Geschlossene Branchen und Sportvereine drängen auf Lockerungen

Zuletzt hatten viele Branchen und etwa Sportvereine und Verbände ein Ende des Stillstands angemahnt. Auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) hatte gesagt, er halte Lockerungen mit entsprechenden Konzepten schon im März für vertretbar. Einzelne Ministerpräsidenten bremsten. So sieht Baden-Württembergs Landeschef Winfried Kretschmann (Grüne) derzeit keine schnellen Öffnungsschritte - erst einmal müsse die Infrastruktur für massenhafte Schnell- und Selbsttests stehen, sagte er. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) warb für vorsichtige Öffnungen. Einer der größten Konfliktpunkte bei der anstehenden Beratung der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dürfte sein, welche Inzidenzwerte man für welche Öffnungsschritte voraussetzt.

Treffen in größerer Runde könnten nach dem Corona-Gipfel wieder möglich werden

Das Entwurfspapier für die Bund-Länder-Runde, über das zuerst «Business Insider» berichtete, wurde von einer Runde aus Kanzleramt, Bundesfinanzministerium und den Ländern Berlin und Bayern erarbeitet. Es verändere sich allerdings noch ständig, hieß es am Dienstag. Die Verhandlungen seien nicht abgeschlossen, endgültige Entscheidungen werden erst im Gespräch am Mittwochnachmittag erwartet. Folgende Schritte waren zunächst vorgesehen:

KONTAKTE: Schon von kommender Woche an könnten wieder Treffen des eigenen mit einem weiteren Haushalt möglich sein, beschränkt auf maximal fünf Personen. Derzeit darf man sich nur mit einer nicht im Haushalt lebenden Person treffen. Ab einer bestimmten Zahl von Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche sollen noch großzügigere Regeln möglich sein: Treffen mit zwei weiteren Haushalten, maximal zehn Personen. Offen ist allerdings noch, ab welcher Sieben-Tage-Inzidenz dies gelten soll. Über Ostern könnten - ähnlich wie Weihnachten - wieder Verwandtenbesuche in etwas größerem Kreis möglich werden.

GARTENMÄRKTE UND BUCHHANDLUNGEN: In einigen Ländern sind Baumärkte schon geöffnet, in anderen nicht. Das soll einheitlicher werden: Der Entwurf sieht vor, dass Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte mit Hygienekonzepten und einer Personenbegrenzung öffnen können. Das gleiche könnte für sogenannte körpernahe Dienstleistungen und Fahrschulen gelten - allerdings nur mit Coronatest.

Lesen Sie auch

Corona-Maßnahmen Bund und Länder planen weitere Öffnungsschritte ab nächster Woche

So öffneten Baumärkte, Gärtnereien und Friseure in Bayern bereits zum 1. März. Auch im Allgäu kamen viele Kunden unter den Corona-Auflagen in die Geschäfte, doch der große Ansturm blieb aus. (Mehr dazu lesen Sie hier: Lockdown-Lockerungen in Kempten: Manche warteten schon frühmorgens vor den Baumärkten)

Bilderstrecke

Kemptener Baumärkte, Friseure und Co: So lief Tag 1 der Lockerungen

1 von 21 Um 6.45 Uhr - kurz vor Ladenöffnung - warteten vor dem Kemptener Hornbach-Markt nur einzelne Kunden in ihren Autos. Bild: Bastian Hörmann Um 6.45 Uhr - kurz vor Ladenöffnung - warteten vor dem Kemptener Hornbach-Markt nur einzelne Kunden in ihren Autos. Bild: Bastian Hörmann 2 von 21 Karl-Heinz Wagner wartete bereits am Parkplatz, bevor der Baumarkt seine Tore öffnete. Er brauche Eckleisten, um sein Projekt abzuschließen: Er hat einen Wohnzimmerschrank gebaut. Bild: Bastian Hörmann Karl-Heinz Wagner wartete bereits am Parkplatz, bevor der Baumarkt seine Tore öffnete. Er brauche Eckleisten, um sein Projekt abzuschließen: Er hat einen Wohnzimmerschrank gebaut. Bild: Bastian Hörmann 3 von 21 Waltraud und Horst Burkhardt aus Sulzberg kamen am frühen Montagmorgen zum Baumarkt, um eine Armatur fürs Bad zu kaufen. "Und am Freitag gehen wir zum Friseur." Bild: Bastian Hörmann Waltraud und Horst Burkhardt aus Sulzberg kamen am frühen Montagmorgen zum Baumarkt, um eine Armatur fürs Bad zu kaufen. "Und am Freitag gehen wir zum Friseur." Bild: Bastian Hörmann 4 von 21 Kurt Elfati ist leidenschaftlicher Heimwerker - und geht einfach gerne in Baumärkte. Am Montagmorgen wollte er "einfach mal gucken, was es Neues gibt". Bild: Bastian Hörmann Kurt Elfati ist leidenschaftlicher Heimwerker - und geht einfach gerne in Baumärkte. Am Montagmorgen wollte er "einfach mal gucken, was es Neues gibt". Bild: Bastian Hörmann 5 von 21 Gegen 7.30 Uhr füllte sich der Parkplatz des Kemptener Baumarkts Hornbach allmählich. Bild: Bastian Hörmann Gegen 7.30 Uhr füllte sich der Parkplatz des Kemptener Baumarkts Hornbach allmählich. Bild: Bastian Hörmann 6 von 21 Petra Fink kam am Montagmorgen zum Toom-Markt, weil sie eine Schleifmaschine braucht: Um eine alte Eckbank zu restaurieren. "Wem gefällt heute schon Eiche rustikal?" Die Wohnung habe sie bereits gestrichen, auch der Vorgarten sei neu gestaltet. Nach der Eckbank renoviere sie dann die Treppe. Bild: Bastian Hörmann Petra Fink kam am Montagmorgen zum Toom-Markt, weil sie eine Schleifmaschine braucht: Um eine alte Eckbank zu restaurieren. "Wem gefällt heute schon Eiche rustikal?" Die Wohnung habe sie bereits gestrichen, auch der Vorgarten sei neu gestaltet. Nach der Eckbank renoviere sie dann die Treppe. Bild: Bastian Hörmann 7 von 21 Tamara Schmidt und Simon Thunitgut warten am Parkplatz, bis in einer halben Stunde der Kutter Gartencenter öffnet. "Wir brauchen eigentlich nicht zwingend etwas", sagen sie. Bild: Bastian Hörmann Tamara Schmidt und Simon Thunitgut warten am Parkplatz, bis in einer halben Stunde der Kutter Gartencenter öffnet. "Wir brauchen eigentlich nicht zwingend etwas", sagen sie. Bild: Bastian Hörmann 8 von 21 Bernhard Graßl will sein Gewächshaus auf den Sommer vorbereiten und Gemüse anzüchten. Die Schließung von Gartenmärkten über den Winter war für ihn ein Problem, sagt er: "Das ist die Zeit, um Gartengeräte zu warten - etwa mit einem neuen Stil für die Schaufel." Bild: Bastian Hörmann Bernhard Graßl will sein Gewächshaus auf den Sommer vorbereiten und Gemüse anzüchten. Die Schließung von Gartenmärkten über den Winter war für ihn ein Problem, sagt er: "Das ist die Zeit, um Gartengeräte zu warten - etwa mit einem neuen Stil für die Schaufel." Bild: Bastian Hörmann 9 von 21 Hornveilchen sollen sie ihrer Mutter mitbringen, sagt Tamara Schmidt. Bild: Bastian Hörmann Hornveilchen sollen sie ihrer Mutter mitbringen, sagt Tamara Schmidt. Bild: Bastian Hörmann 10 von 21 Um 9 Uhr stehen bereits mehrere Autos auf dem Parkplatz des Kemptener Gartenmarkts Kutter. Bild: Bastian Hörmann Um 9 Uhr stehen bereits mehrere Autos auf dem Parkplatz des Kemptener Gartenmarkts Kutter. Bild: Bastian Hörmann 11 von 21 Barbara Domonell war am Montag gegen 9.30 Uhr schon die dritte Kundin von Diana Schreiber, die den Velly-Salon am Stadtpark leitet. Die Öffnungszeiten wurden bereits verlängert. Bild: Bastian Hörmann Barbara Domonell war am Montag gegen 9.30 Uhr schon die dritte Kundin von Diana Schreiber, die den Velly-Salon am Stadtpark leitet. Die Öffnungszeiten wurden bereits verlängert. Bild: Bastian Hörmann 12 von 21 Vor dem Friseur-Salon von Denni de Marco in der Alpenrosenstraße bildete sich am Montagvormittag bereits eine Warteschlange. Bild: Bastian Hörmann Vor dem Friseur-Salon von Denni de Marco in der Alpenrosenstraße bildete sich am Montagvormittag bereits eine Warteschlange. Bild: Bastian Hörmann 13 von 21 Noel und Miriam Yilmaz warteten mehr als eine Stunde, bis sie sich auf den Friseur-Stuhl sitzen durften. Weil sie selbst versucht hatten, sich die Haare zu schneiden, war es "leider sehr dringend". Bild: Bastian Hörmann Noel und Miriam Yilmaz warteten mehr als eine Stunde, bis sie sich auf den Friseur-Stuhl sitzen durften. Weil sie selbst versucht hatten, sich die Haare zu schneiden, war es "leider sehr dringend". Bild: Bastian Hörmann 14 von 21 Denni de Marco hat seinen Friseur-Salon in dieser Woche sogar am Montag geöffnet. Bild: Bastian Hörmann Denni de Marco hat seinen Friseur-Salon in dieser Woche sogar am Montag geöffnet. Bild: Bastian Hörmann 15 von 21 Es waren schon Männer da, um für ihre Ehefrau rote Rosen zu kaufen, sagte Petra Lieb - Mitarbeiterin des Blumengeschäfts Purnatur - am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr. Bild: Bastian Hörmann Es waren schon Männer da, um für ihre Ehefrau rote Rosen zu kaufen, sagte Petra Lieb - Mitarbeiterin des Blumengeschäfts Purnatur - am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr. Bild: Bastian Hörmann 16 von 21 Zur Mittagszeit war bereits großer Andrang am Hornbach-Baumarkt in Kempten. Warteschlangen bildeten sich jedoch nicht. Bild: Bastian Hörmann Zur Mittagszeit war bereits großer Andrang am Hornbach-Baumarkt in Kempten. Warteschlangen bildeten sich jedoch nicht. Bild: Bastian Hörmann 17 von 21 Etwa 250 Einkaufswägen gibt es hier, sagt stellvertretender Hornbach-Marktleiter in Kempten, Pascal Petratschek. Bild: Bastian Hörmann Etwa 250 Einkaufswägen gibt es hier, sagt stellvertretender Hornbach-Marktleiter in Kempten, Pascal Petratschek. Bild: Bastian Hörmann 18 von 21 Monika Maly und Franz Fichtel wollen ihren Pavillon zum Gartenhaus umbauen. Das Material dafür haben sie bereits am Sonntag zum Abholen bestellt. Bild: Bastian Hörmann Monika Maly und Franz Fichtel wollen ihren Pavillon zum Gartenhaus umbauen. Das Material dafür haben sie bereits am Sonntag zum Abholen bestellt. Bild: Bastian Hörmann 19 von 21 Elke Treiber hat Schubkarre und Vorschlaghammer gekauft, um ihren Schrebergarten barrierefrei umzubauen: Ihr Hund ist erblindet. Bild: Bastian Hörmann Elke Treiber hat Schubkarre und Vorschlaghammer gekauft, um ihren Schrebergarten barrierefrei umzubauen: Ihr Hund ist erblindet. Bild: Bastian Hörmann 20 von 21 Säckeweise Sand für den künftigen Sandkasten seines Sohnes hat Manuel Kurz gekauft. Am Montag habe er "die Gunst der Stunde genutzt". Bild: Bastian Hörmann Säckeweise Sand für den künftigen Sandkasten seines Sohnes hat Manuel Kurz gekauft. Am Montag habe er "die Gunst der Stunde genutzt". Bild: Bastian Hörmann 21 von 21 Zur Mittagszeit ist auch am Parkplatz des Gartencenters Kutter in Kempten einiges los. Bild: Bastian Hörmann Zur Mittagszeit ist auch am Parkplatz des Gartencenters Kutter in Kempten einiges los. Bild: Bastian Hörmann 1 von 21 Um 6.45 Uhr - kurz vor Ladenöffnung - warteten vor dem Kemptener Hornbach-Markt nur einzelne Kunden in ihren Autos. Bild: Bastian Hörmann Um 6.45 Uhr - kurz vor Ladenöffnung - warteten vor dem Kemptener Hornbach-Markt nur einzelne Kunden in ihren Autos. Bild: Bastian Hörmann

"Click&Meet" statt "Click&Collect" für Corona-Öffnungen im Einzelhandel

HANDEL: Bei einer stabilen Inzidenz unter 35 könnte der Einzelhandel mit einer Begrenzung der Kundenzahl wieder öffnen. Ab einem Inzidenzwert, der noch festgelegt werden muss, könnte zumindest «click and meet» erlaubt sein, also Einkaufen nach Terminbuchung und mit Kontaktnachverfolgung. Unter anderem bei diesem Punkt gebe es aber noch erheblichen Verhandlungsbedarf, hieß es.

MUSEEN UND ZOOS: Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten sowie Gedenkstätten könnten ab einem Wert von 35 wieder öffnen - ab einer noch festzulegenden Inzidenz zumindest mit vorheriger Terminbuchung.

GASTRONOMIE: Außenbereiche von Restaurants sollen dem Entwurf zufolge erst öffnen, wenn die Inzidenz 14 Tage stabil bei unter 35 bleibt. Ab einem Wert, der noch festgelegt werden muss, könnte man aber zumindest mit Terminbuchung Essen gehen. Tests wären vorgeschrieben, wenn an einem Tisch Personen aus mehrere Hausständen sitzen.

Hoffnung auch auf Corona-Lockerungen für Vereinssport

SPORT: Sport könnte ebenfalls ab Inzidenz 35 wieder in kleinen Gruppen von maximal zehn Personen erlaubt sein. Allerdings nur draußen und kontaktfrei, also etwa Fitness oder gemeinsames Joggen, aber kein Fuß- oder Basketball. Ab einem noch festzulegenden Infektionswert könnte zumindest Joggen und Fitness zu zweit und für Kinder auch Sport in kleinen Gruppen draußen erlaubt sein. Kontaktfreier Sport drinnen, also etwa im Fitnessstudio und Kontaktsport draußen sieht der Entwurf erst vor, wenn die Inzidenz in der Region 14 Tage lang stabil bei unter 35 bleibt - auch hier könnte mit tagesaktuellen Tests früher gelockert werden.

THEATER, KONZERTHÄUSER, KINOS: Auch diese Kulturangebote könnte es regulär erst bei einer stabilen Indizenz von unter 35 geben. Mit Tests ginge das laut Entwurf möglicherweise schon früher.

Zahlreiche Kinobetreiber beteiligten sich auch im Allgäu an der Protestaktion "Beleuchtete Kinos". Sie fordern eine Perspektive für Öffnungen im Corona-Lockdown.

Auch das Cieplex Memmingen leuchtet am Samstagabend. So wollen die Betreiber auf ihre bedrohte Lage im anhaltenenden Corona-Lockdown aufmerksam machen. Bild: Fritz Pavlon

Schulöffnungen auch für höhrere Klassen im Wechselunterricht

NOTBREMSE: Grundsätzlich ist eine Art Notbremse vorgesehen. Sollte die Inzidenz an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen wieder über einen bestimmten Wert klettern, sollen sofort die aktuell geltenden Lockdown-Regeln wieder in Kraft treten - automatisch und ohne Extra-Beschluss. Der Schwellenwert dafür ist allerdings noch offen.

SCHULEN: Die Bildungsminister der Länder kündigten an, der an Grundschulen begonnene Wechsel- oder Präsenzunterricht solle auf weitere Jahrgänge ausgeweitet werden. Das soll gelten, «sofern es die Infektionslage weiterhin zulässt». Daten werden nicht genannt.

Auch Hotelerie und Gastronomie will öffnen

WEITERE LOCKERUNGEN: Über weitere Lockerungen etwa für Innenbereiche von Restaurants, für Veranstaltungen, Reisen und die Hotellerie soll dem Beschlussentwurf zufolge erst bei der nächsten Bund-Länder-Runde beraten werden. Als Termin ist der 24. März vorgesehen.

In den vergangenen Tagen protestierten Gastronomen bayernweit für eine Öffnung des Hotelerie- und Gaststättengewerbes. Auch in Füssen, Oberstdorf oder Markoberdorf beteiligten sich Gastonomen. Sie deckten Tische ein oder stellten Betten vor ihre verschlossenen Türen, um zu zeigen wie sehr sie auf Gäste in dieser Zeit angewiesen sind. (Mehr dazu lesen Sie hier: Die einen dürfen, die andern wollen: Protestierende Gastronomen und freudige Friseure)

Bilderstrecke

Protest-Aktion "Gedeckter Tisch" in Füssen

1 von 12 2 von 12 3 von 12 4 von 12 5 von 12 6 von 12 7 von 12 8 von 12 9 von 12 10 von 12 11 von 12 12 von 12 Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband hat am Montag zur Protestaktion "Gedeckter Tisch" aufgerufen. Auch in der Füssener Fußgängerzone versammelten sich zahlreiche Gastronomen und Hoteliers. Bild: Marina Kraut Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband hat am Montag zur Protestaktion "Gedeckter Tisch" aufgerufen. Auch in der Füssener Fußgängerzone versammelten sich zahlreiche Gastronomen und Hoteliers. Bild: Marina Kraut 1 von 12 Bild: Marina Kraut Bild: Marina Kraut

Die bei der vergangenen Bund-Länder-Runde avisierte 35er-Grenze für Lockerungen auf breiter Front könnte nun aufgegeben werden - wenn viel mehr getestet wird. Regelmäßige Corona-Tests stellten «einen wichtigen Baustein dar, um mehr Normalität und sichere Kontakte zu ermöglichen», heißt es im Entwurf. Laschet betonte, «testen, testen, testen» sei neben dem Impfen jetzt die Botschaft. «Denn wir werden in den nächsten Monaten in Deutschland Millionen an Tests und Selbsttests benötigen, um mit dem Virus, um mit der Pandemie zu leben», sagte der CDU-Chef.

Bundesregierung und Ministerpräsidenten wollten auch mit Vertretern der Industrie über einen Ausbau der Tests in Unternehmen sprechen. Laut Entwurf könnten die Unternehmen verpflichtet werden, ihren Präsenz-Beschäftigten mindestens einen oder sogar zwei kostenlose Schnelltests pro Woche anzubieten. Die Länder sollen möglicherweise dafür sorgen, dass das Personal in Schulen und Kitas «sowie alle Schülerinnen und Schüler» mindestens einen oder zwei kostenlose Schnelltests pro Präsenzwoche angeboten bekommen. Und auch allen anderen Bürgern sollen demnach ein oder zwei kostenlose Schnelltests pro Woche ermöglicht werden, etwa in Testzentren oder bei Ärzten.

Lesen Sie auch: Immer mehr junge Menschen suchen psychotherapeutische Hilfe