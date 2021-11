CSU-Politiker Pilsinger sagt Lockdown für Ungeimpfte auch in Deutschland voraus

CSU-Gesundheitspolitiker Pilsinger kritisiert, die Ampel agiere zu langsam. Außerdem sagt er einen Lockdown für Ungeimpfte voraus.

17.11.2021 | Stand: 15:30 Uhr

In Teilen Deutschlands stehen die Intensivstationen vor dem Kollaps und die Ampel-Parteien reagieren auf dieses Akutproblem mit Uneinigkeit. Am Montag kündigte die Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Katrin Göring-Eckardt an, dass die umstrittene Impfpflicht in Kindergärten, Altenheimen und Krankenhäusern eingeführt werden soll.

„Wir werden das auf den Weg bringen“, sagte Göring-Eckardt, um wenig später ihre Ankündigung wieder einzukassieren.

Denn zuvor hatte die FDP interveniert. „Es gibt keine Einigung. Wir wollen alles offen und ideologiefrei diskutieren“, sagte FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae unserer Redaktion. Es könne nicht sein, dass zum Beispiel Pflegerinnen und Pfleger in Seniorenheimen strenger behandelt würden als anderes Personal, das ebenfalls dort arbeitet.

Impfpflicht in der Pflege: Auch Hausmeister und Küchenfrauen müssten geimpft sein

Allerdings planen Grüne und SPD keine Impfpflicht für einzelne Berufe, sondern für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmter Einrichtungen. Im Kindergarten müssten sich dann nicht nur die Erzieherinnen und Erzieher impfen lassen, sondern auch der Hausmeister und die Küchenfrau.

Bilderstrecke

Alarmstufe Rot in Bayern: Das sind die aktuellen Corona-Regeln im Freistaat

1 von 15 Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen gelten in Bayern ab Dienstag, 16. November, noch einmal verschärfte Regeln. Hier sind die aktuellen Corona-Regeln im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen gelten in Bayern ab Dienstag, 16. November, noch einmal verschärfte Regeln. Hier sind die aktuellen Corona-Regeln im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) 2 von 15 Ab sofort wird die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft kontrollieren. Neu ist auch, dass die Beamten Geldbußen verhängen dürfen. Der Betrag soll zwischen fünf und 55 Euro liegen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) Ab sofort wird die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft kontrollieren. Neu ist auch, dass die Beamten Geldbußen verhängen dürfen. Der Betrag soll zwischen fünf und 55 Euro liegen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) 3 von 15 Mitarbeiter von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen müssen in Bayern ab sofort nicht mehr zwingend zweimal pro Woche PCR-Tests durchführen lassen. Pro Arbeitstag reicht die Vorlage eines Antigenschnelltests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Mitarbeiter von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen müssen in Bayern ab sofort nicht mehr zwingend zweimal pro Woche PCR-Tests durchführen lassen. Pro Arbeitstag reicht die Vorlage eines Antigenschnelltests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 4 von 15 Wenn die Krankenhaus-Ampel auf Rot steht, gilt fast überall in Bayern die 2G-Regel. Dazu gehören Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Museen oder Schwimmbäder. Kinder unter 12 Jahren sind von der Regel ausgeschlossen. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) Wenn die Krankenhaus-Ampel auf Rot steht, gilt fast überall in Bayern die 2G-Regel. Dazu gehören Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Museen oder Schwimmbäder. Kinder unter 12 Jahren sind von der Regel ausgeschlossen. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) 5 von 15 Neu ist: Wer in einem Restaurant Essen gehen oder in einem Hotel übernachten möchte, muss geimpft oder genesen sein (2G-Regel). Ein Testnachweis reicht nicht mehr aus. Bild: Matthias Bein, dpa (Symbolbild) Neu ist: Wer in einem Restaurant Essen gehen oder in einem Hotel übernachten möchte, muss geimpft oder genesen sein (2G-Regel). Ein Testnachweis reicht nicht mehr aus. Bild: Matthias Bein, dpa (Symbolbild) 6 von 15 Auch bei Veranstaltungen mit 3G-Plus und 2G gilt die Maskenpflicht - es sei denn, der Mindestabstand von 1,5 Metern wird eingehalten. Im Restaurant darf die Maske am Platz abgenommen werden. Bild: Armin Weigel, dpa (Symbolbild) Auch bei Veranstaltungen mit 3G-Plus und 2G gilt die Maskenpflicht - es sei denn, der Mindestabstand von 1,5 Metern wird eingehalten. Im Restaurant darf die Maske am Platz abgenommen werden. Bild: Armin Weigel, dpa (Symbolbild) 7 von 15 Die Maskenpflicht an allen bayerischen Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Ursprünglich sollte sie nach den Herbstferien aufgehoben werden. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) Die Maskenpflicht an allen bayerischen Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Ursprünglich sollte sie nach den Herbstferien aufgehoben werden. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) 8 von 15 Bei sportlichen und musikalischen "Eigenaktivitäten" gilt für 12- bis 17-jährige Schüler die 2G-Regel nicht. Diese Übergangsfrist läuft noch bis Ende des Jahres 2021. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) Bei sportlichen und musikalischen "Eigenaktivitäten" gilt für 12- bis 17-jährige Schüler die 2G-Regel nicht. Diese Übergangsfrist läuft noch bis Ende des Jahres 2021. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) 9 von 15 Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) 10 von 15 Die in allen kreisfreien Städten und Landkreisen eingerichteten lokalen Corona-Testzentren (hier in Kempten) werden dafür mindestens bis zum 31. März 2022 fortgeführt. Bild: Matthias Becker (Archiv) Die in allen kreisfreien Städten und Landkreisen eingerichteten lokalen Corona-Testzentren (hier in Kempten) werden dafür mindestens bis zum 31. März 2022 fortgeführt. Bild: Matthias Becker (Archiv) 11 von 15 Die Gemeinde Oberreute wartet noch auf ihre bestellten Corona-Tests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Die Gemeinde Oberreute wartet noch auf ihre bestellten Corona-Tests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 12 von 15 Bei körpernahen Dienstleistungen wie Friseuren bleibt es bei 3G-Plus - Umgeimpfte müssen einen negativen PCR-Test vorweisen. Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden, gelten laut Gesundheitsministerium als getestet und brauchen keinen PCR-Test. Bild: Ralf Lienert (Symbolbild) Bei körpernahen Dienstleistungen wie Friseuren bleibt es bei 3G-Plus - Umgeimpfte müssen einen negativen PCR-Test vorweisen. Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden, gelten laut Gesundheitsministerium als getestet und brauchen keinen PCR-Test. Bild: Ralf Lienert (Symbolbild) 13 von 15 Bei 2G gilt in Clubs, Diskotheken und Bordellen grundsätzlich auch die Maskenpflicht. Die Betreiber können freiwillig 2G-Plus einführen, dann entfällt die Maskenpflicht. Bild: Boris Roessler, dpa (Symbolbild) Bei 2G gilt in Clubs, Diskotheken und Bordellen grundsätzlich auch die Maskenpflicht. Die Betreiber können freiwillig 2G-Plus einführen, dann entfällt die Maskenpflicht. Bild: Boris Roessler, dpa (Symbolbild) 14 von 15 Bei Warnstufe Gelb und Rot müssen Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, die nicht geimpft oder genesen sind, zweimal wöchentlich einen negativen PCR-Test oder an jedem Arbeitstag einen negativen Schnelltest vorlegen. Besucher müssen, auch in Kliniken, einen negativen Schnelltest vorweisen. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) Bei Warnstufe Gelb und Rot müssen Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, die nicht geimpft oder genesen sind, zweimal wöchentlich einen negativen PCR-Test oder an jedem Arbeitstag einen negativen Schnelltest vorlegen. Besucher müssen, auch in Kliniken, einen negativen Schnelltest vorweisen. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) 15 von 15 In Kitas werden dreimal statt zweimal wöchentlich Schnelltests angeboten werden. Zudem werden bei Warnstufe Rot wieder feste Gruppen eingerichtet. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild) In Kitas werden dreimal statt zweimal wöchentlich Schnelltests angeboten werden. Zudem werden bei Warnstufe Rot wieder feste Gruppen eingerichtet. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild) 1 von 15 Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen gelten in Bayern ab Dienstag, 16. November, noch einmal verschärfte Regeln. Hier sind die aktuellen Corona-Regeln im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild) Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen gelten in Bayern ab Dienstag, 16. November, noch einmal verschärfte Regeln. Hier sind die aktuellen Corona-Regeln im Überblick. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild)

Eine Einigung werden die drei wahrscheinlichen Koalitionspartner in dieser Woche bei dem strittigen Thema nicht hinbekommen. Obwohl es zum Gesetzentwurf für die Seuchenpolitik in der kalten Jahreszeit passen würde. Die ungeheure Macht der vierten Welle hat bereits dazu geführt, dass SPD, Grüne und Liberale ihren Corona-Plan an einigen Stellen nachschärfen.

Die Wahlgewinner wollen darauf verzichten, das Virus mit Ausgangssperren, geschlossenen Schule und Restaurants wieder unter Kontrolle zu bekommen. „Ich halte nichts davon, die Ultima ratio, das Damoklesschwert herauszuholen“, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider. Es brauche jetzt eine Verhaltensänderung der Bevölkerung, sagte der Abgeordnete aus Thüringen.

3G im Verkehr: Die Schaffner sollen auch die 3G-Bescheinigungen kontrollieren

Ihrem ursprünglichen Entwurf trauten Sozialdemokraten, Grüne und Freie Demokraten aber nicht zu, das auszulösen, weshalb die für den Kampf gegen das Virus zuständigen Länder auch Kontaktbeschränkungen einführen können, allerdings nicht per Verordnung der Landesregierung, sondern per Beschluss des Landtages. Einhegen soll den Erreger auch die 3G-Regel am Arbeitsplatz und in Bussen und Bahnen. Letzteres sollen nach dem Willen der Politiker im öffentlichen Nah- und Fernverkehr Busfahrer, Kontrolleure oder Schaffner überprüfen.

Die Eisenbahnergewerkschaft EVG verlangte die Unterstützung der Bundespolizei für die Durchsetzung der 3G-Regel. Schon heute sei die Stimmung, die Zugbegleitern entgegenschlägt, aggressiv, wenn sie auf Masken-Muffel und Impfgegner treffen. „Hier darf es nicht zu weiteren Belastungen unserer Kolleginnen und Kollegen kommen“, sagte EVG-Vize Martin Burkert unserer Redaktion. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) lobte das Paket. Die Pläne der künftigen Ampel seien ein Schritt in die richtige Richtung.

Dass das Corona-Paket, das die Ampel-Parteien den Ländern an die Hand geben werden, ausreicht, um die vierte Welle zu brechen, glauben CDU und CSU dennoch nicht. „Die Ampel hängt der Entwicklung hinterher“, sagte der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger unserer Redaktion. Der Münchner arbeitet neben seinem Mandat als Arzt und ist sich sicher: „Wir werden wahrscheinlich in zwei Wochen das bei uns einführen müssen, was Österreich jetzt schon eingeführt hat.“ Das Nachbarland hat einen Lockdown für Ungeimpfte beschlossen.

