Cyber-Angriff auf Verteidigungsministerium und Staatsbanken

In der Ukraine hat es eine Cyber-Attacke auf das Verteidigungsministerium und Staatsbanken gegeben. Kiew vermutet Russland hinter dem Angriff.

15.02.2022 | Stand: 21:56 Uhr

Bei einem Hackerangriff sind in der Ukraine erneut mehrere staatliche Internetseiten lahmgelegt worden. So funktionierten am Dienstag mehrere Seiten des Verteidigungsministeriums nicht mehr. Das Militär vermutete eine Überlastung durch eine Vielzahl von Anfragen, eine sogenannte DDoS-Attacke.

Hackerangriff in der Ukraine: Kartenzahlung funktioniert vorübergehend nicht

Zudem waren zeitweise zwei große staatliche Banken betroffen. Kartenzahlungen funktionierten nicht mehr. Erst im Januar waren Dutzende Webseiten von Ministerien und Institutionen lahm gelegt worden. Kiew vermutete einen russischen Angriff dahinter.

Der Hackerangriff erfolgte inmitten der schweren Spannungen im Konflikt mit Russland. Westlichen Medienberichten zufolge steht möglicherweise ein Einmarsch russischer Truppen in die Ex-Sowjetrepublik bevor. Das hat Moskau aber mehrfach zurückgewiesen.

