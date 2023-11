Cyberangriffe werden immer stärker zur realen Bedrohung

Die Angriffe gegen die kritische Infrastruktur nehmen zu. Für eine effizientere Abwehr braucht es womöglich weniger Datenschutz.

03.11.2023 | Stand: 20:57 Uhr

Wahrnehmung und Realität klaffen nicht selten weit auseinander, so auch bei der Betrachtung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und dessen Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland . Im Bereich der Informationstechnologie und der kritischen Infrastruktur richteten pro-russische Aktivisten hierzulande entgegen vielfacher Vermutung wenig bis keinen bleibenden Schaden an. Bislang jedenfalls, die Sicherheitslage kann sich dramatisch schnell ändern, wie sich am Beispiel der Ukraine selbst zeigt. Das Land ist seit Kriegsausbruch vermehrt Ziel von Cyberangriffen , die virtuelle Sabotage richtet sich beispielsweise gegen die Satelliten-Kommunikation oder den gesamten Energiebereich.

In Deutschland wird einiges getan, um von Cyberangriffen auf die kritische Infrastruktur nicht überrollt zu werden. Bei der Bundeswehr etwa übten kürzlich „Cyberreservistinnen und -reservisten“ den Ernstfall. Statt scharfer Waffen hatten sie schnelle Computer in der Hand. Ob es sich allerdings schon überall herumgesprochen hat, dass die Bedrohungslage als „angespannt bis kritisch“ gilt, darf bezweifelt werden. Die eher zögerliche Einrichtung einer lang angekündigten Stabsstelle im Verkehrsministerium ist ein Beispiel dafür, dass die Dringlichkeit bisher nicht überall erkannt wurde.

Die EU kommt nicht vom Fleck

Eine ähnliche Zögerlichkeit ist auf europäischer Ebene zu beobachten, von der Deutschland bekanntlich nicht losgelöst agieren kann. Die von der Europäischen Kommission und dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) entwickelte EU-Strategie für die Cybersicherheit wird im Dezember drei Jahre alt. Vom Ziel, dass alle „von vertrauenswürdigen und zuverlässigen Diensten und digitalen Instrumenten profitieren können“, ist man aber noch sehr weit entfernt.

Kritische Infrastrukturen, so ein Leitsatz der deutschen IT-Sicherheitsstruktur, bilden eine entscheidende Grundlage für das Funktionieren unserer Gesellschaft. Es geht da nicht nur um Strom und Wasser, sondern beispielsweise auch um mutwillig gestreute Desinformation und Fake News. Je mehr Computer Einfluss auf den Alltag nehmen, desto wichtiger sind zielführende Anstrengungen zum Schutz der Bevölkerung. Die wiederum muss vor diesem Hintergrund in die Debatte einsteigen, ob der strenge Datenschutz in Deutschland eine effiziente Abwehr von Cyberangriffen überhaupt zulässt.