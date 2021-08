Das bringt der Tag: Erneut Demos in Frankreich gegen Corona-Regeln - Deutsches Olympia-Team will Medaillenbilanz ausbauen

Franzosen wollen erneut gegen Corona-Regeln demonstrieren. Deutsches Olympia-Team will Medaillenbilanz ausbauen. Das bringt der Samstag.

07.08.2021 | Stand: 08:02 Uhr

Franzosen wollen erneut gegen Corona-Regeln demonstrieren

In Dutzenden französischen Städten und der Hauptstadt Paris werden am vierten Wochenende in Folge Massenproteste gegen die Verschärfung der Corona-Regeln erwartet. An diesem Samstag werde wie bereits am vergangenen mit rund 200 000 Demonstranten gerechnet, berichteten französische Medien unter Verweis auf Polizeikreise. Der Unmut richtet sich gegen eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal und eine Ausweitung des sogenannten Gesundheitspasses.

Bündnis ruft zu Protesten gegen rechten Aufmarsch in Weimar auf

Wegen eines angemeldeten Aufzugs der rechtsextremen Szene in Weimar hat ein Aktionsbündnis für Samstag (10.00) zu Protesten aufgerufen. Geplant sind Kundgebungen und Aktionen an verschiedenen Stellen der Stadt. Da sowohl das Bündnis als auch die rechte Szene über das Internet überregional mobilisieren, gehen Stadt und Polizei von mehreren Tausend Teilnehmern aus. Die Polizei stellt sich auf einen größeren Einsatz ein.

Bis zu 10 000 Teilnehmer bei CSD-Fahrraddemo in Hamburg erwartet

Mit einer Fahrraddemo mit bis zu 10 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern will sich der Verein Hamburg Pride am Samstag (12.00 Uhr) für die Rechte von Schwulen und Lesben einsetzen. Der Demonstrationszug startet an der Binnenalster und führt über knapp 17 Kilometer über St. Pauli, die Landungsbrücken, die Speicherstadt, Teile der Innenstadt, Borgfelde, Hamm und Hohenfelde bis zum Steindamm in St. Georg. Das Motto laute in Anspielung auf das Hamburger Pride-Jubiläum "40 + 1", "Keep on fighting. Together".

DFB-Pokal: 13 weitere Spiele am Samstag auf dem Programm

Nach den zwei Freitagspartien zum Auftakt der ersten Runde des DFB-Pokals geht es an diesem Samstag mit 13 Partien weiter. Im Fokus ist vor allem der erste Auftritt des neuen Trainers Marco Rose von Titelverteidiger Borussia Dortmund. Der personalgeplagte Fußball-Bundesligist, bei dem unter anderen die sich in Corona-Quarantäne befindenden Julian Brandt und Thomas Meunier fehlen, ist gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden (20.45 Uhr) Favorit.

Deutsches Olympia-Team will Medaillenbilanz ausbauen

Am vorletzten Wettkampftag der Olympischen Spiele in Tokio will die deutsche Mannschaft noch einmal ihre Medaillenbilanz ausbauen. Im Olympiastadion geht Speerwerfer Johannes Vetter an diesem Samstag als großer Favorit in den Endkampf. Auf Edelmetall hofft auch Konstanze Klosterhalfen über 10 000 Meter.

Auf der Kanu-Rennstrecke paddelt Sebastian Brendel im Canadier-Einer über 1000 Meter um Gold. Gute Medaillenchancen besitzen auch die deutschen Kajak-Vierer der Damen und Herren über 500 Meter.

Die Berliner Bahnradfahrer Roger Kluge und Theo Reinhardt gehören zu den Anwärtern auf Edelmetall im Madison. Daniel Deußer, Maurice Tebbel und André Thieme hoffen zum Abschluss der Reit-Wettbewerbe auf eine Medaille im Mannschaftsspringen. (Alle deutschen Medaillen in Tokio 2021 sehen Sie hier).