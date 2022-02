Das passiert in der dunklen Welt der illegalen Spielhöllen

Die Länder setzen sich für ein sauberes Glücksspielgeschäft ein. Das gelingt aber nur teilweise. Eine neue Studie gibt Einblick in die dunkle Welt der illegalen Spielhöllen.

05.02.2022 | Stand: 08:00 Uhr

Es gibt sie durchaus, die heile Glücksspielwelt. Sie ist reguliert, bunt und glitzernd, verspricht Unterhaltung und oft noch einen Geldgewinn. Die Branche ist umsatzstark, 2020 lag der Bruttospielertrag staatlichen Angaben zufolge bei 11,7 Milliarden Euro – wegen der Corona-Krise rund 1,6 Milliarden Euro weniger als im Jahr davor. Daneben blüht der Schwarzmarkt. Sein Anteil liegt bei 13 Prozent, sagen die Bundesländer. Eine neue Feldstudie legt allerdings den Verdacht nahe, dass das illegale Glücksspiel in Deutschland viel verbreiteter ist. Einem Krimi gleich hat sich der Autor Jürgen Trümper in die Spielhöllen und Shisha-Bars gewagt, an die Türen von Hinterzimmern geklopft und Prügel riskiert. Sein Befund müsste in der Politik die Alarmglocken schrillen lassen.