Das Telegramm nimmt Abschied

Ein kleines m kann große Wirkung entfalten. Kleines großes Beispiel: Würde die Welt die Nachricht ereilen, dass Telegram eingestellt würde – da wäre was los unter den Unseriösen dieser Welt, den Radikalen und Verschwörungsgläubigen, die den elektronischen Chat-Dienst so gerne nutzen. Das wäre dann kein Wutwinter mehr auf den Straßen, eher vier Jahreszeiten voller Wut. Im übrigen gäbe es in diesem Fall auch keine unzensierte Plattform mehr für die tapferen Putin-Kritiker in Russland, aber das nur am Rande.

Nun lautet die Nachricht allerdings: Das Telegramm – mit zwei m – wird eingestellt. Welt in Wut? Natürlich nicht. Vielmehr ungläubiges Staunen: Was, das gibt’s noch? Jawohl, zumindest bis zu diesem Silvestertag. Für maximal 160 Zeichen Nachricht, so was wie: Komme 20 Uhr mit Postkutsche, lang lebe der Kaiser, Adelgunde – verlangt die Deutsche Post mindestens 12,57 Euro. Geht aber auch teurer. Kann also mit einer SMS, nun ja, nur so halb konkurrieren.

Teilweise haben Firmen noch Telegramme an Mitarbeiter verschickt

Aber – großes Staunen zweiter Teil: Nach Angaben eines Konzernsprechers haben Firmen das Telegramm bis zuletzt noch für Mahnungen und – auch schöne Idee – als Zeichen der Anerkennung für langjährige Mitarbeiter bei Firmenjubiläen genutzt. Lohne sich aber auch nicht mehr, sagt der Post-Mann. Deshalb für alle Nostalgiker letzter Aufruf, noch diesen Samstag bis spätestens Mitternacht kurz und knackig tätig zu werden, in Richtung: Guten Rutsch, MfG, Heinzi.

Dabei noch mal an die gute alte Zeit denken, an orangefarbene Telefone mit Wählscheiben (gibt’s längst nicht mehr), an öffentliche Fernsprecher (die letzten schaltet die Telekom gerade ab) oder eben an ein papiernes Telegramm mit einer schönen Botschaft, auf das man mit einem roten Stift Herzchen malen kann.

Geht bei Telegram mit einem m nur bedingt.

