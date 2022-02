Eine aktuelle Untersuchung des Meinungsforschungsinstitutes Forsa beschreibt die schwierige Situation von Union und SPD: Junge Wähler wandern ab, die älteren versterben.

11.02.2022 | Stand: 08:30 Uhr

Für die Union waren sie stets so etwas wie das Netz und der doppelte Boden gleichzeitig, eine Gruppe, die alle Abstürze, und waren sie noch so heftig, doch irgendwie abfedern konnte. Egal, in wie vielen Volten, in wie vielen Streitereien sich die Partei auch verlor – auf die älteren Wähler konnte sie sich stets verlassen. Spätestens bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr kam der Schock: Die Union verliert zunehmend auch ältere Wähler in der Generation 60+ an andere Parteien.