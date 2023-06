Der Aufmarsch der Trump-Herausforderer

Der republikanische Vorwahlkampf kommt mit einer kuriosen Veranstaltung in Gang: dem "Roast and Ride". Stimmenfang zwischen Harleys und Burgern.

05.06.2023 | Stand: 18:36 Uhr

Der Mann in blau kariertem Freizeithemd und Jeans wirkt genervt. "Wohin gehen wir?", fragt er, während er umzingelt von sechs schrankbreiten Bodyguards und einem drängenden Fotografenpulk auf dem Parkplatz des Messegeländes minutenlang ohne erkennbares Ziel hin- und hergeschoben wird. "Eis-Stand!", ruft endlich eine Stimme aus der Menge. Doch bevor Ron DeSantis die "Fabulicious Ice Cream" von "Over the Top" probieren kann, stellt sich ihm ein Mann im roten Polohemd vor. "Ich komme von der Freedom Foundation", sagt er. "Was ist das?", erwidert der Gouverneur von Florida verdutzt. Offenbar hat er den Namen der lokalen Veteranen-Organisation, für die an diesem Tag gesammelt wird, noch nie gehört. "Nice!", antwortet er schließlich grinsend, nachdem ihm der Mann die ehrenamtliche Arbeit zur Unterstützung Not leidender ehemaliger Militärangehöriger erläutert hat.

