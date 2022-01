Der Freispruch für Mesale Tolu kommt viel zu spät

Fast fünf Jahre nach ihrer Festnahme in Istanbul wurde die Ulmer Journalistin Mesale Tolu heute freigesprochen. Doch den Prozess hätte es gar nie geben dürfen.

17.01.2022 | Stand: 15:42 Uhr

Den Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu in der Türkei hätte es nie geben dürfen. Das gab am Ende des Verfahrens selbst die Istanbuler Staatsanwaltschaft zu, als sie auf Freispruch plädierte. Fast fünf Jahre, nachdem die Ulmerin in Istanbul von bewaffneten Polizisten vor den Augen ihres kleinen Sohnes mitten in der Nacht aus ihrer Wohnung gezerrt wurde wie eine Schwerverbrecherin, kommen der Abschluss des Verfahrens und der Freispruch viel zu spät. Die türkische Justiz hat einer unschuldigen jungen Familie das Leben zur Hölle gemacht, sie hat über Jahre ein völlig unsinniges Verfahren geführt, obwohl es keine Beweise für die Anschuldigungen gab – und sie hat dazu beigetragen, dass die Türkei in Deutschland und anderen westlichen Ländern inzwischen als Unrechtsstaat gilt.

Dabei hat Tolu noch Gück gehabt, dass ein einflussreiches Land wie Deutschland hinter ihr stand. In der Türkei sitzen tausende andere Unschuldige seit Jahren hinter Gittern, weil sie der Regierung bei ihrer Hexenjagd auf mutmaßliche Gegner nach dem Putschversuch von 2016 ins Netz gingen. Erst vor ein paar Tagen nahm sich ein 16-jähriger Junge aus Verzweiflung über die lange Haft für seinen Vater das Leben.

Der Freispruch der Ulmer Journalistin Mesale Tolu zeigt nicht, dass sich in der Türkei etwas zum Besseren ändert

TolusFreispruch ist keineswegs ein Zeichen dafür, dass sich in der Türkei etwas zum Besseren ändert. Er zeigt lediglich, dass Mesale Tolus Fall für die regierungshörige Justiz des Landes und wohl auch der Regierung lästig wurde. Dutzende Bundesbürger sitzen weiterhin aus politischen Gründen in der Türkei in Haft. Sie sind Geiseln einer Regierung, die ausländische Gefangene in den Beziehungen mit anderen Staaten als Druckmittel einsetzt.

Selbst im Fall Tolu war spätestens seit dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft auf Freispruch im September klar, dass die deutsche Journalistin nicht verurteilt werden würde. Trotzdem zog die Justiz das Verfahren noch Monate in die Länge. Der Schaden, den sich die Türkei mit dem Prozess selbst zugefügt hat, ist mit dem Urteil nicht mehr aus der Welt zu schaffen. (Lesen Sie auch: Journalist Deniz Yücel in der Türkei zu Haftstrafe verurteilt)

