Der Krieg zwingt Deutschland zum Kurswechsel

Waffenlieferungen an das bedrohte Land und ein 100-Milliarden-Programm zur Ertüchtigung der Bundeswehr: Nach tagelangem Zögern reagiert die Bundesregierung nun umso beherzter. Eine Zeitenwende?

28.02.2022 | Stand: 06:56 Uhr

Eigentlich erlauben die strengen deutschen Richtlinien keinen Export von Waffen in Kriegs- und Krisengebiete. Um die Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Invasion zu stärken, verabschiedet sich die Bundesregierung jetzt allerdings doch von ihrem rigiden Nein. So schnell wie möglich will sie 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen aus Bundeswehrbeständen an die ukrainische Armee liefern. Außerdem hat sie den Niederlanden und Estland die Lieferung von Waffen an die Ukraine genehmigt, die aus deutscher Produktion oder noch aus DDR-Beständen stammen. Weitere Lieferungen könnten folgen: Die Koalition prüft bereits, ob Deutschland der Ukraine noch mehr Waffen, Munition und militärische Ausrüstung zur Verfügung stellen kann.