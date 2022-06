Deutsche Panzerhaubitzen in der Ukraine eingetroffen

Knapp vier Monate nach Kriegsbeginn sind mit den Artilleriegeschützen vom Typ Panzerhaubitze 2000 die ersten schweren Waffen aus Deutschland in der Ukraine eingetroffen.

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow bedankte sich am Dienstag auf Twitter bei Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht ( SPD). Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk sagte der Deutschen Presse-Agentur, es seien alle sieben versprochenen Geschütze in der Ukraine eingetroffen.

The supply of PzH 2000 is an example of international cooperation in support of Ukraine. I highly appreciate the efforts of my colleague, 🇩🇪 #DefMin Christine Lambrecht, and I would like to thank the Netherlands and 🇳🇱 #DefMin @KajsaOllongren. https://t.co/fSpYOAl159