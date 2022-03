Deutscher Astronaut Maurer verlässt ISS für Außeneinsatz

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer hat die Internationale Raumstation ISS für einen mehrstündigen Außeneinsatz verlassen.

Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten, wie der Saarländer zusammen mit dem US-Amerikaner Raja Chari in einem Raumanzug den Außenposten der Menschheit durch eine Luftschleuse verließ.

We're going on a spacewalk!



Tune in LIVE as @Astro_Raja and @Astro_Matthias make upgrades to the @Space_Station. Today's spacewalk begins around 8:50am ET (12:50 UTC) and will run for about six-and-a-half hours: https://t.co/kBnWrMYv13