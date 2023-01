Deutschland und USA liefern Schützenpanzer in die Ukraine

Deutschland und die USA wollen der Ukraine erstmals Schützenpanzer für den Kampf gegen Russland liefern. Das vereinbarten Scholz und Biden am Donnerstag.

05.01.2023 | Stand: 20:21 Uhr

Deutschland und die USA wollen der Ukraine erstmals Schützenpanzer für den Kampf gegen die russischen Angreifer liefern. Das vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden am Donnerstag in einem Telefonat, wie es anschließend in einer gemeinsamen Erklärung hieß.

Wieder aufbereitete Marder-Schützenpanzer stehen vor einer Halle. Nach der französischen Zusage für eine Lieferung schwer bewaffneter Spähpanzer für die Ukraine, haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden darauf geeinigt, ebenfalls Schützenpanzer an die Ukraine zu liefern. Bild: Julian Stratenschulte, dpa (Archivbild)