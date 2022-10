In zwölf Bundesstaaten ist Abtreibung nun verboten. Viele Amerikanerinnen sind wütend. Die Demokraten hoffen, dass dieses Thema die notwendigen Stimmen sichert.

29.10.2022 | Stand: 13:49 Uhr

Sie könnte bei schönstem Herbstwetter mit ihrem Mann auf der Terrasse Kaffee trinken. Stattdessen ist Wendy Putnam an diesem Samstag früh ins Auto gestiegen und eine Stunde von Maryland in den Nachbarstaat Virginia gefahren. „Bei uns im Bezirk sieht es gut aus für die Demokraten, aber hier ist das Rennen wirklich eng“, sagt die 55-jährige Kommunikationsberaterin: „Deshalb will ich helfen.“

