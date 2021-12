Die Bundeswehr als Corona-Hilfskommando? Daran wird Kritik laut

Die Wehrbeauftragte Eva Högl freut sich, wie gut die Soldatinnen und Soldaten als Helfer ankommen. Eine Dauerlösung sei dies aber nicht.

31.12.2021

Die Frauen und Männer der Bundeswehr sind hochwillkommen, wenn es darum geht, Opfern der Flutkatastrophe an der Ahr oder Behörden in der Corona-Krise zu helfen. Gleichzeitig klagen viele Soldaten und Soldatinnen darüber, dass die Gesellschaft ihnen genau dann die kalte Schulter zeigt, wenn sie die Aufgaben wahrnehmen, für die sie ausgebildet sind: den Dienst an der Waffe – zu Hause oder im Auslandseinsatz. Eine Thematik, die nun auch die Wehrbeauftragte Eva Högl thematisiert hat. Unter der Überschrift „Jetzt sind Zivile gefragt“ kritisiert die SPD-Politikerin die Ausmaße der Amtshilfe. Dies sei am Anfang „gut und richtig“ gewesen“, könne aber so nicht weitergehen, sagte Högl der dpa.

Der Vorstoß ist insofern brisant, als das Land derzeit darüber diskutiert, wie verhindert werden kann, dass die sehr ansteckende Omikron-Variante die sogenannte „kritische Infrastruktur“ – also Feuerwehr, Polizei, Energieversorger oder Müllabfuhr – gefährlich ausdünnen könnte. Damit mag zu erklären sein, dass Högls Alarmruf in der Politik bis dato kaum kommentiert wurde. Schlechtes Timing könnte man der gebürtigen Osnabrückerin mit einigem Recht vorwerfen. Doch das wäre zu einfach, denn die 58-Jährige trifft durchaus einen wunden Punkt.

Wie stark ist die Bundeswehr tatsächlich durch die Amtshilfe im Zuge der Corona-Pandemie belastet? Das Kontingent wurde bereits vor Weihnachten noch einmal aufgestockt: Rund 17.500 Soldaten und Soldatinnen stehen aktuell bereit. Hinzu kommt eine strategische Reserve in Stärke von 7500 Soldaten mit gestaffelten Verfügbarkeiten von sieben bis 14 Tagen, die der Generalinspekteur Eberhard Zorn einsetzen kann, um auf weitere Hilfeersuchen aus Landkreisen, Ländern und Kommunen zu reagieren.

Nach Angeben der Bundeswehr waren über die Feiertage rund 6500 Einsatzkräfte aktiv

Besonders wichtig waren die Frauen und Männer der Streitkräfte an den Weihnachtsfeiertagen – einer Zeit also, in der viele Amtsstuben chronisch unterbesetzt sind. Nach Angeben der Bundeswehr waren über die Feiertage rund 6500 Einsatzkräfte aktiv. Aufgeschlüsselt heißt das, dass circa 1600 Soldaten in Impfzentren halfen, weitere 1700 waren in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen im Einsatz, so die Zahlen des für Amtshilfe zuständigen Kommandos Territoriale Aufgaben. In Gesundheitsämtern und bei Behörden sind demnach über Weihnachten weitere rund 3200 Soldaten eingesetzt gewesen. Darunter bestens ausgebildete Bundeswehrärzte und Sanitäter.

Das ist natürlich ein veritabler Glücksfall für Kommunen, die ohnehin seit Jahren vor der Aufgabe stehen, ihre Personalstellen mit adäquaten Frauen und Männern zu besetzen. Unstrittig und vielstimmig ist das Lob, das die Bundeswehr für die Arbeit ihrer Frauen und Männer erhält. Ob in Behörden oder in Pflegeeinrichtungen, stets wird die zugewandte engagierte Hilfe der Soldaten hervorgehoben.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte die Corona-Amtshilfe mit Verve organisiert. Sie wusste aber auch: „Manches wird liegen bleiben, das wir später nachholen müssen.“ Genau dies macht Eva Högl Sorgen. „Soldatinnen und Soldaten haben einen anderen Kernauftrag, und den müssen sie auch erfüllen. Wenn wir auf die internationale Landkarte gucken, dann wissen wir, die Bedrohungen nehmen nicht ab, sondern zu, und dafür, um unseren Frieden zu sichern, brauchen wir unsere Bundeswehr“, sagte sie dem Deutschlandfunk. Sie sei „eine Streitkraft und sie ist für das Kämpfen da“, betonte sie. Es sei richtig, dass die Truppe in der Pandemie geholfen habe, aber es sei kein Dauerzustand, dass es sich zivile Einrichtungen „bequem“ machen würden, wenn sie die Bundeswehr anfordern würden. Die Streitkräfte seien keine „bessere Hilfsorganisation“.

Eva Högl: „Sehr wichtig, dass Soldatinnen und Soldaten Wertschätzung für ihren Kernauftrag bekommen“

Zivile Hilfe hin, militärische Aufgaben her – hinter der Debatte steht eine grundsätzliche Frage oder – aus der Sicht vieler Soldaten – Verletzungen: das Gefühl, dass die Leistung der Männer und Frauen in Uniform in der deutschen Gesellschaft gering geschätzt wird. Als Helfer an der Deichkante oder im Gesundheitsamt gerne gesehen, nicht aber mit der Waffe in der Hand. „Mir ist es sehr wichtig, dass die Soldatinnen und Soldaten dieses Interesse und diese Wertschätzung für ihren Kernauftrag bekommen, nämlich als Streitkraft dafür, was sie leisten müssen, zum Beispiel durch Präsenz an der Grenze zu Russland, im Baltikum oder auch in den sehr gefährlichen und herausfordernden Einsätzen in Mali und im Niger, aber auch in anderen Teilen der Welt“, sagt Eva Högl.

