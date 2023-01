Die Franzosen laufen gegen die Rente mit 64 Sturm - warum nur?

In Frankreich sollen die Menschen künftig zwei Jahre länger als bisher. Mehr als eine Million haben zuletzt gegen die Reformpläne von Macron demonstriert.

27.01.2023 | Stand: 17:12 Uhr

In der Menge fühlt es sich trotz der kalten Temperaturen ein bisschen an wie eine große Feier. Man hört es tröten und pfeifen, der Geruch gebratener Würstchen weht durch die Luft und Menschen verschiedenen Alters drängen sich zusammen. So, als warteten sie auf den Anpfiff eines Fußballspiels. Oder auf die Ankunft eines Popstars auf einer Bühne, die es hier am Platz der Republik in Paris allerdings gar nicht gibt. Dafür stehen an den Ecken schwer bewaffnete Polizisten. Der Grund, warum Émilie, Frédérique, Roland und tausende weitere Menschen hier im Pulk ausharren, ist auch kein fröhlicher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.